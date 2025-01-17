Мы начинаем видеть "трещины" в экономике РФ, надо усиливать санкции, - Велдкамп

Санкции против России надо усиливать, поскольку в экономике РФ уже есть трещины.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем видеть трещины в российской экономике, и нам нужно расширять эти трещины, увеличивая санкционные усилия и соблюдение санкций. Мы работаем над пакетом из 16 санкций", - сказал министр во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр иностранных дел Украины со своей стороны также подчеркнул, что санкции против РФ действуют, и призвал и в дальнейшем усиливать санкционную политику.

"Мы тоже видим проявления "каких-то турбулентностей" в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что экономика РФ справилась. Нет, это не так. Очень важно, чтобы совместно с европейскими и американскими коллегами мы поднимали цену агрессии для России и сделали проявления проблем в российской экономике трендовыми", - добавил Сибига.

