Мы начинаем видеть "трещины" в экономике РФ, надо усиливать санкции, - Велдкамп

Санкції проти РФ потрібно посилювати. Тріщини в економіці вже є

Санкции против России надо усиливать, поскольку в экономике РФ уже есть трещины.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем видеть трещины в российской экономике, и нам нужно расширять эти трещины, увеличивая санкционные усилия и соблюдение санкций. Мы работаем над пакетом из 16 санкций", - сказал министр во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр иностранных дел Украины со своей стороны также подчеркнул, что санкции против РФ действуют, и призвал и в дальнейшем усиливать санкционную политику.

"Мы тоже видим проявления "каких-то турбулентностей" в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что экономика РФ справилась. Нет, это не так. Очень важно, чтобы совместно с европейскими и американскими коллегами мы поднимали цену агрессии для России и сделали проявления проблем в российской экономике трендовыми", - добавил Сибига.

Читайте также: Команда Трампа рассматривает ужесточение санкций против России для принуждения ее к миру, - Bloomberg

Нидерланды (1632) санкции (11766) Сибига Андрей (610)
Официальные данные самой расеи - 41% бюджета они тратят на войну с Украиной. Вдумайтесь только - 41% своего бюджета орки тратят не для того, чтоб сделать лучше жизнь своим гражданам, а чтоб сделать хуже соседу!!!
Ипанутые нах 👿
17.01.2025 08:52 Ответить
+8
17.01.2025 08:20 Ответить
+5
Вони бачать турбулентність економіки кацапів з кабінетів. А Україна вигрібає ракети та танки ворога своїми руками й надалі. Хтось, мабуть ..... помиляється ! ? Точно що не українці на фронті та в бомбосховищах.
17.01.2025 10:05 Ответить
Оптіміст. Від тріщин до прірви...
17.01.2025 08:17 Ответить
17.01.2025 08:20 Ответить
17.01.2025 09:03 Ответить
Засрашка повинна бути безпосередньо в "тріщині"...кобилячій.
17.01.2025 08:35 Ответить
17.01.2025 08:52 Ответить
Тратится на войну с Украиной 41% общего военного бюджета.
17.01.2025 10:08 Ответить
Нет, ВСЕГО бюджета расеи. Все данные в открытом доступе
17.01.2025 10:16 Ответить
Не нашел. Будь добр, ссылку.
17.01.2025 10:46 Ответить
А в Гугле за что забанили?
17.01.2025 10:48 Ответить
На оборону и национальную безопасность в новом бюджете суммарно заложено примерно 8% от ВВП (13,5 трлн рублей потратят на оборону, еще 3,4 трлн - на нацбезопасность и правоохранительную деятельность) - это рекордный показатель в истории современной России, равный более чем 40% всех расходов бюджета. В 2026-м и 2027-м на оборону собираются потратить меньше: 12,7 трлн и 13 трлн рублей, соответственно.
17.01.2025 10:48 Ответить
В моём гугле всё не так.
17.01.2025 10:49 Ответить
Так, что, ссылки не будет? Или мне ещё подождать?
17.01.2025 11:02 Ответить
Ну ты ж сам нашел
Более 40% бюджета на войну
17.01.2025 11:37 Ответить
Я так и понял, что тебе попался на глаза и обманул именно этот корявый текст. Ссылку на который ты мне так и не дал. Но даже и в нём написано, что на оборону заложено 8% от ВВП. Есть же множество других документов с цифрами п статьям затрат. Разумеется это всё для нас очень приблизительная магия цифр. Будь внимательней в будущем. 41% ВВП не выдержит ни одна страна мира.
17.01.2025 13:41 Ответить
Ты тупое полностью. Я говорил о 41% БЮДЖЕТА, а не ВВП. Ты разницу между ВВП и Бюджетом походу не понимаешь 🤣
17.01.2025 14:00 Ответить
Ты бы мне голову не морочил, а дал ссылку на материал от которого ты отталкиваешься. Я так понял, что ты неправильно использовал термины. Ты действительно пишешь, что 41% бюджета они тратят на войну с Украиной. Но так нельзя писать. Бюджет вообще не тратят, потому, что его невозможно тратить, это просто финансовый план будущих доходов и расходов. Бюджет может быть вообще отрицательным. Поэтому, в отрыве от реального ВВП, это ничто, ни о чём не говорящая цифра. 13.5 триллионов рублей задумано расходовать на оборону и безопасность, а это не та сумма, что бы говорить о 41% расхода ВВП. ВВП россии приближается к 150 трлн рублей.
В общем, хочу ссылку, на так взволновавший тебя документ.
17.01.2025 15:43 Ответить
Да все уже поняли что ты невдупляешь разницу между бюджетом и ВВП 🤣
17.01.2025 17:22 Ответить
Не надо шлангом прикидываться. Ссылку давай, буду разбираться я не стесняюсь учиться.
17.01.2025 17:33 Ответить
тут потрібно ще брати до уваги той факт, що крім фінансування війни із бюджетів (федерального, місцевих, обласних), війну там фінансують ще із так званих "кошельків" ху йла. тобто усі нафтотрейдери крім того що сплачують податки у бюджет від продажу нафти, мають ще в загашниках величезні запаси прибутку від продажу нафти. і вони це бабло теж тратять на війну, на фінансування лояльних політичних партій та режимів за межами раши і т.д.
17.01.2025 12:09 Ответить
А якщо росіяни почнуть голодати і там почнуться голодні бунти ви ж не будете їм постачати їжу?
17.01.2025 09:06 Ответить
Большинство экспертов в этой сфере сходятся во мнении что "ножек Трампа" не будет 😁
17.01.2025 09:13 Ответить
Кацапія - це виликий шар лайна, покритий заерху тонким кольоровим шаром молочного шоколаду, привезеного із США та Європи. Декілька тріщин в шоколаді викличуть потужне виверження лайна на поверхню і ті трещини затулити вже не вийде. Багато вони того лайна накопичили.
17.01.2025 09:31 Ответить
Вони бачать турбулентність економіки кацапів з кабінетів. А Україна вигрібає ракети та танки ворога своїми руками й надалі. Хтось, мабуть ..... помиляється ! ? Точно що не українці на фронті та в бомбосховищах.
17.01.2025 10:05 Ответить
 
 