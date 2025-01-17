РУС
Уничтожено 33 БПЛА РФ из 50 выпущенных. Один полетел в направлении Румынии, - Воздушные силы

РФ атакувала шахедами та Іскандерами. Результати роботи ППО

Российские оккупанты в ночь на 17 января атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты выпустили из Ростовской области две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 50 БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области, также, в результате падения сбитых вражеских БпЛА, повреждены здания учреждений, частного предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий), еще 1 БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Читайте также: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

РФ атакувала шахедами та Іскандерами. Результати роботи ППО

Автор: 

война (1438) обстрел (29084) ПВО (3030) Воздушные силы (2610) война в Украине (5744)
Звісно румуни нічого не бачили і не чули.
17.01.2025 09:28 Ответить
румунські F-16 проводять до Молдови.
17.01.2025 09:29 Ответить
От ще нас крайніми зробили, мовляв, своїми РЕБами наразили на небезпеку тендітних європейців. А як русня почне через нас транзитом в Румунію і Польщу пускати? Тіпа ето нє ми, ето всьо хохлореб.
17.01.2025 09:30 Ответить
Над Харьковом минут 20 мопед круги нарезал, потом на юг полетел. Почему не сбили - не понятно. Хотя есть версия что наши знали что он был "пустой", и не светили свои позиции
17.01.2025 09:38 Ответить
Визначити порожній чи ні неможливо, ззовні вони однакові, але якщо то була "Пародія", візуально упізнати яку легко, то так і є.
17.01.2025 10:20 Ответить
 
 