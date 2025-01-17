Уничтожено 33 БПЛА РФ из 50 выпущенных. Один полетел в направлении Румынии, - Воздушные силы

Российские оккупанты в ночь на 17 января атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты выпустили из Ростовской области две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 50 БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.



Зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области, также, в результате падения сбитых вражеских БпЛА, повреждены здания учреждений, частного предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий), еще 1 БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

