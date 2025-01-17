Шестерым оккупантам сообщено о подозрении, в том числе - охраннику пропагандиста Прилепина, - СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на 6 рашистов, которые воевали против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В конце 2024 года они попали в плен Сил обороны во время боев на Покровском, Сиверском и Торецком направлениях.

"Одним из пленных оказался 32-летний россиянин, который охранял кремлевского "военкора" Евгения (Захара) Прилепина во время его поездок во временно оккупированную часть территории Луганщины. По данным следствия, российский боевик еще до начала полномасштабной войны вступил в батальон "Заря" террористической организации "лнр". Там его назначили стрелком-разведчиком", - говорится в сообщении.

В рядах террористов он сначала воевал против сил АТО, а с февраля 2022 года участвовал в захвате части территории Луганщины.

Остальные трое - предатели с Луганщины, которые в составе 88-й и 2-й мотострелковых бригад рашистов захватывали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Также они строили фортификационные сооружения для оккупантов, которые штурмовали Бахмут.

Оккупанты попали в плен к Силам обороны, когда их отправили на штурм Белогоровки и Верхнекаменского.

"Еще двое боевиков - жители временно оккупированной части территории Донецкой области. Один из них сначала дежурил на российских блокпостах в Горловке, а после 24 февраля 2022 года воевал в районах Бахмута и Покровска.

Второй - вступил в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду войск рф, где в должности пулеметчика обстреливал позиции ВСУ вблизи поселков Пески и Озаряновка. В декабре 2024 года оба предателя сдались в плен Силам обороны во время боев под Торецком", - добавили в СБУ.

Сейчас пятерым фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Преступная деятельность гражданина РФ квалифицирована по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

