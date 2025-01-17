Серебряный призер Олимпиады-2024 Ковтун меняет спортивное гражданство: планирует представлять Хорватию

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх-2024 завоевал для Украины серебряную медаль, решил получить гражданство Хорватии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Jutarnji List рассказал тренер хорватской сборной Владимир Маджаревич.

Кроме Ковтуна, документы на получение хорватского гражданства подала также его тренер Ирина Горбачева, которая, по информации издания, имела определенные разногласия с украинской федерацией.

Как пишет Jutarnji List, спортсмен уже получил "зеленый свет" на выступления от федерации спортивной гимнастики Хорватии. Ковтун уже три года проживает и тренируется в Осиеке.

По словам Маджаревича, Ковтун уже подал документы в хорватское Министерство внутренних дел на получение тамошнего гражданства. Гимнаст должен его получить по ускоренной процедуре.

После этого, отмечает он, необходимо будет подать документы в Международную организацию гимнастики.

"Здесь мы ожидаем проблем, потому что Украина, очевидно, добровольно его не отпустит. Есть разные варианты, худший, что может произойти, насколько мы понимаем - год карантина и перерыв от выступлений в международных соревнованиях", - добавил Маджаревич.

Что известно об Илье Ковтуне

21-летний гимнаст в 2024 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

Также он является обладателем бронзы чемпионата мира и Европы по многоборью, призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Также Ковтун - заслуженный мастер спорта Украины.

