РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости
3 382 1

Информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса

Наслідки обстрілу Києва 18 січня 2025 року

Информация о четвертой жертве в результате атаки РФ на Киев, к счастью, не подтвердилась.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

"Частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".

Также читайте: Зеленский о сегодняшнем обстреле: есть жертвы в центре Киева, в Запорожье люди могут находиться под завалами. ВИДЕО

Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны возобновить водоснабжение", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора тоже уточнили, что к счастью, информация о четвертом погибшем не подтвердилась. По состоянию на 12:00 в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека - охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

Удар по Киеву 18 января 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 18 января 2025 года в Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли 4 человека, в Шевченковском районе горит нежилое здание, есть задымление в подъезде дома. Также сообщалось, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Удар по Запорожью

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, 10 раненых, повреждены дома.

Автор: 

Киев (26014) обстрел (29146) Офис Генпрокурора (2606) Воздушные атаки на Киев (858)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дает ***** покоя этот завод. Уже в который раз кидается по нему ракетами. Сколько всего разрушил, сколько людей убил пи@ар лишь бы как-то добраться.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:23 Ответить
 
 