Информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса

Информация о четвертой жертве в результате атаки РФ на Киев, к счастью, не подтвердилась.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

"Частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".

Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны возобновить водоснабжение", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора тоже уточнили, что к счастью, информация о четвертом погибшем не подтвердилась. По состоянию на 12:00 в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека - охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

Удар по Киеву 18 января 2025 года

Удар по Запорожью

