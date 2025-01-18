Информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса
Информация о четвертой жертве в результате атаки РФ на Киев, к счастью, не подтвердилась.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.
"Частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".
Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны возобновить водоснабжение", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора тоже уточнили, что к счастью, информация о четвертом погибшем не подтвердилась. По состоянию на 12:00 в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека - охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.
Удар по Киеву 18 января 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 18 января 2025 года в Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли 4 человека, в Шевченковском районе горит нежилое здание, есть задымление в подъезде дома. Также сообщалось, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Удар по Запорожью
Также Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, 10 раненых, повреждены дома.
