Новости
"Евросолидарность" заявила о политическом давлении на членов партии: Власти штампуют уголовные дела, это старт избирательной кампании

Влада тисне на Євросолідарність

Партия "Европейская Солидарность" заявляет о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампует власть против депутатов оппозиционной фракции в ВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Евросолидарности".

"Нас неоднократно предупреждали о приказе власти максимально давить на команду "Европейской Солидарности".

Речь идет о приказе вытянуть хоть что-то на Порошенко и членов команды, задействовать все возможные инструменты давления, в том числе через семьи - от новых уголовных дел до обысков. Но мы не ожидали, что все будет настолько беспредельно и абсурдно", - говорится в заявлении.

Также в "Евросолидарности" отмечают, что к их коллеге Андрею Лопушанскому утром в субботу пришло ГБР с обыском по делу шестилетней давности, где каким-то боком фигурирует член его семьи. Дело было закрыто еще в 2020 году за отсутствием состава преступления, но почему-то возобновлено месяц назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требования "ЕС" к повестке дня Рады: Прекратить транзит российской нефти, вернуть НДФЛ бригадам и лишить мандатов ОПЗЖ

"Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А.Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта.

Обыск состоялся с грубым нарушением закона - следователи не имели ордера, подписанного и.о. генерального прокурора, и собираются узаконить этот беспредел в Печерском суде уже после проведения.

Андрей Лопушанский известен на своем округе помощью ВСУ, семьям погибших военных, оздоровлением детей военнослужащих. Но для власти главное - он член "ЕС", и поэтому надо идти по "портновскому беспределу", - добавляется в заявлении.

Также отмечается, что в ноябре прошлого года Андрей пережил сложную операцию и имел длительный больничный, следователи своими действиями уже довели его до ухудшения состояния здоровья и сейчас он находится в больнице.

"Должны сказать, что другие члены фракции "ЕС" и члены семей депутатов получили информацию о негласных следственных действиях, возобновлении и открытии новых уголовных дел со стороны репрессивных органов. Нет ни одного депутата "ЕС", кто бы не почувствовал за эти годы на себе и наших семьях или информационные атаки от различных приготовленных властью телеграм-каналов и "студий", или же давление "правосудия Зеленского", судами которого до сих пор руководит Портнов, а ГБР, прокуратура и другие структуры превратились в репрессивный филиал Банковой.

Кампанию давления и дискредитации на Петра Порошенко власть целенаправленно проводит все эти шесть лет и буквально ежедневно, что заметно всем", - добавляют в партии.

Также читайте: "ЕС" зарегистрировала законопроект, который исправит ошибку закона о наградах и позволит конфисковать имущество коррупционеров, - Геращенко

"ЕС" считает это стартом избирательной кампании власти способом, который является очень типичным для диктаторской России, где началом является расправа с оппонентами и их семьями. Самое обидное, что это происходит в условиях агрессивной войны Российской Федерации, противостоять которой мы можем, только удерживая единство внутри страны. Как его держит власть, сегодня видит вся страна.

"Это надо прекратить, Владимир Александрович, потому что враг один. Вы именно это провозглашали еще недавно в Раде, сто раз повторяя слово "единство".

"ЕС" требует от власти прекратить давление на оппозицию. Перестаньте штамповать политически мотивированные дела. Займитесь войной с путиным!", - резюмируют в "Евросолидарности".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сыну нардепа Лопушанского сообщено о подозрении в завладении средствами поселковой громады на Львовщине.

+24
показать весь комментарий
18.01.2025 13:07 Ответить
+20
При владі кончені неадеквати, зрадники та покидьки.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:12 Ответить
+16
Бо треба було посадити зеленського за посягання на державний суверенітет, коли це сміття "просто пєпєдвінуло граніци".
показать весь комментарий
18.01.2025 13:10 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 13:07 Ответить
Якщо "добрі" українці з'їдять це лайно вдруге, ніяких українців вже не буде...
показать весь комментарий
18.01.2025 14:12 Ответить
Бо треба було посадити зеленського за посягання на державний суверенітет, коли це сміття "просто пєпєдвінуло граніци".
показать весь комментарий
18.01.2025 13:10 Ответить
Хто винен? Порошенко! В усьому винен Порошенко! Особисто.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:23 Ответить
Тобто треба було тупо по бєспрєдєлу посадити за грати Блазня в розгарі предвиборчих перегонів, коли вже навіть Аваков відверто перейшов на бік Бені?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:43 Ответить
Сарказм в мене... Але і він вже зламався від ****
показать весь комментарий
18.01.2025 13:48 Ответить
При владі кончені неадеквати, зрадники та покидьки.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:12 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 13:15 Ответить
На ЄС тиснуть а риги в шоколаді.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:22 Ответить
Почем скумбрія, лєна?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:04 Ответить
Леусенко-Не на часі скінчилося.
Репресивна машина ЗЕрежиму запрацювала за лекалами ригів януковичів і рашистів путіна.
Вони не влаштовують свавільні обшуки у поплічників з опзж чи моспатріархату.
Єдина сила, яка заважає ЗЕ капітулювати - це "Євросолідарність".
Чому ми не в НАТО, чому не в ЄС - відповідь у Зеленського-Єрмака.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:25 Ответить
Пора цю владу хитати! І хитати щоб не тільки нудило , а щоб повипадали і потонули! Досить толераствувати внутрішніх гнид!
показать весь комментарий
18.01.2025 13:32 Ответить
Все просто . Треба розвішувати нана зупинках ...від народної творчості: володимир олександрович ,йдіть нах...й,разом зі свом шоблом слуг !!!
показать весь комментарий
18.01.2025 13:41 Ответить
вибори, де гібридні боротимуться з проросійськими, не будуть демократичними
показать весь комментарий
18.01.2025 13:43 Ответить
Щоб зелена блювота не робила, в них шансів на чесних виборах нуль. Треба бути зовсім божевільним імбецилом, щоб після такої катастрофи вдруге проголосувати за зелену плісняву! Навіть 73% не настільки ідіоти, щоб голосувати за власних геноцидників! Отож - тільки фальсифікації і знищення конкурентів по кацапським лекалам!
А ЄС треба було 24.02 вимагати імпічменту Гундоса, як держзрадника, а не підписувати з ним "меморандум" "Ніяких виборів, бо неначасі". Доненачаскалися?
А ЄС треба було 24.02 вимагати імпічменту Гундоса, як держзрадника, а не підписувати з ним "меморандум" "Ніяких виборів, бо неначасі". Доненачаскалися?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:50 Ответить
А хтось тут з нас ще сподіваються на чесні вибори?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:08 Ответить
З цією шоблою? Звісно, ні. Тому й будуть скажені фальсифікації, я не розумію одного - чому ЄС намагається грати чесно з прокацапськими підарасами? Програють же.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:24 Ответить
... і мудрий українській нарІд побачив на обрії рятівників.... Притулу...Тимошенко... Буданова... Можна навіть не дивуватися, якщо Арестович набере достатньо великий відсоток... Не треба нічого казати про Залужного... кандидата..який не має ні партії...ні бажання стати наступним президентом...якого той же нарІд через рід-два заплює і обгадить... Ви сподіваєтеся що у 80-ти відсотковому стаді щось змінилося? І саме страшне... що Ви побачите достатньо високий відсоток ідіотів..які проголосують за хрипатого... Реально проголосують... І хто конкуренти у хрипатого? Реальний... але без значної підтримки дурноголового нарІду... тільки Порох! І реальний.. із підтримкою... якої замало без організації..партії... коштів... Залужний! Навіть вибравши Залужного... його обліплять перефарбовані зелені..ОПЗЖисти.. і інша наволоч. І знову Оболонь вибере якогось іншого колю катлету..безмозглу..скороход..трет*якову з верещучкой і хряком стефанчуком... Винуватець всього цього ОДИН...мудрий український нарід Сьогодні... це Залужний -президент.. Порох -прем*єр!! Але це недосяжно для наших сметунів і баранів.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:27 Ответить
Козирь♦
показать весь комментарий
18.01.2025 14:00 Ответить
Зелено-сині запроданці діють виключно за московськими методами.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:06 Ответить
Це не страрт виборчої компанії, це початок операції "Українська мрія"..
хто зрозумів той зрозумів.
хто зрозумів той зрозумів.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:13 Ответить
Ну я передбачала такий варіант, але не думаю, що зараз. Через кілька років, коли мудрий наріт трохи охолоне від війни, можна буде запускати "Українську мрію" з ригами. Треба час для обробки стада і розвороту під кацапів.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:26 Ответить
Вихід на сцену Татарова.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:45 Ответить
для "єс" це несподіванка?
"єс" не готова до такої ситуації?
як "єс" планує залишитися у верховній раді, як що всіх пересаджають? полум'яними заявами та патріотичними гаслами?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:52 Ответить
Порошенко досвідчений політик, але у 2019 програв КГБ, яка відмінно провела операцію Буратіно і привела до влади покидьків, підтриманих зазомбованим «насєлєнієм какая разніца/хужє нє будєт»
показать весь комментарий
18.01.2025 15:13 Ответить
Ніколи Порошенко не був у команді Януковича. Він був у команді Ющенка.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:47 Ответить
Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/03/120323_poroshenko_yanukovych_ek
показать весь комментарий
18.01.2025 17:06 Ответить
це призначення, коли овощ домовлявся за кредити від Євросоюзу, не означає, що Порох перейшов до команди овоща. Воно означає лише те, що це було однією з умов домовленостей овоща з ЄС.
показать весь комментарий
18.01.2025 18:01 Ответить
Порошенко був тоді в опозиції, від посади відмовлявся, вговорили підготувати документи для Євроасоціації, які Янукович не підписав, а підписав Порошенко, коли став президентом. Міністром він був кілька місяців.
показать весь комментарий
19.01.2025 00:24 Ответить
Я навіть знаю звідки ви це скачали.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:30 Ответить
Таки да потужний планує підтвердити легітимність і активно почав мочити любих конкурентів. Навіть попри те що часто ес с слугами голосують одностайно
показать весь комментарий
18.01.2025 15:33 Ответить
Ось і диктатура як в Раші... ОП підім'яв під себе всі гілки влади. Жарнашлюшки мовчать...
показать весь комментарий
18.01.2025 16:40 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 17:29 Ответить
Роздруковувати на любому прінторі , де можно ,на кожному куточку будови , треба озвучити свою позицію публічно , бо потім буде не тільки продовження війни, а і зелені гулаги, на кожному районі !!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 18:25 Ответить
 
 