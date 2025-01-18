"Евросолидарность" заявила о политическом давлении на членов партии: Власти штампуют уголовные дела, это старт избирательной кампании

Партия "Европейская Солидарность" заявляет о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампует власть против депутатов оппозиционной фракции в ВР.

"Нас неоднократно предупреждали о приказе власти максимально давить на команду "Европейской Солидарности".

Речь идет о приказе вытянуть хоть что-то на Порошенко и членов команды, задействовать все возможные инструменты давления, в том числе через семьи - от новых уголовных дел до обысков. Но мы не ожидали, что все будет настолько беспредельно и абсурдно", - говорится в заявлении.

Также в "Евросолидарности" отмечают, что к их коллеге Андрею Лопушанскому утром в субботу пришло ГБР с обыском по делу шестилетней давности, где каким-то боком фигурирует член его семьи. Дело было закрыто еще в 2020 году за отсутствием состава преступления, но почему-то возобновлено месяц назад.

"Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А.Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта.

Обыск состоялся с грубым нарушением закона - следователи не имели ордера, подписанного и.о. генерального прокурора, и собираются узаконить этот беспредел в Печерском суде уже после проведения.

Андрей Лопушанский известен на своем округе помощью ВСУ, семьям погибших военных, оздоровлением детей военнослужащих. Но для власти главное - он член "ЕС", и поэтому надо идти по "портновскому беспределу", - добавляется в заявлении.

Также отмечается, что в ноябре прошлого года Андрей пережил сложную операцию и имел длительный больничный, следователи своими действиями уже довели его до ухудшения состояния здоровья и сейчас он находится в больнице.

"Должны сказать, что другие члены фракции "ЕС" и члены семей депутатов получили информацию о негласных следственных действиях, возобновлении и открытии новых уголовных дел со стороны репрессивных органов. Нет ни одного депутата "ЕС", кто бы не почувствовал за эти годы на себе и наших семьях или информационные атаки от различных приготовленных властью телеграм-каналов и "студий", или же давление "правосудия Зеленского", судами которого до сих пор руководит Портнов, а ГБР, прокуратура и другие структуры превратились в репрессивный филиал Банковой.

Кампанию давления и дискредитации на Петра Порошенко власть целенаправленно проводит все эти шесть лет и буквально ежедневно, что заметно всем", - добавляют в партии.

"ЕС" считает это стартом избирательной кампании власти способом, который является очень типичным для диктаторской России, где началом является расправа с оппонентами и их семьями. Самое обидное, что это происходит в условиях агрессивной войны Российской Федерации, противостоять которой мы можем, только удерживая единство внутри страны. Как его держит власть, сегодня видит вся страна.

"Это надо прекратить, Владимир Александрович, потому что враг один. Вы именно это провозглашали еще недавно в Раде, сто раз повторяя слово "единство".

"ЕС" требует от власти прекратить давление на оппозицию. Перестаньте штамповать политически мотивированные дела. Займитесь войной с путиным!", - резюмируют в "Евросолидарности".

