Оккупанты убили трех человек в Бериславе и Станиславе, в Томиной Балке ранена женщина

Сегодня, 18 января, российские войска атаковали из артиллерии и минометов Берислав, Станислав и Томину Балку в Херсонской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Так, по его данным, сегодня россияне убили в Бериславе двух человек.



Днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения.

Читайте также: Сутки на Херсонщине: враг бил по критической и социальной инфраструктуре. В Бериславе рашисты убили мирного жителя

Кроме того, в Херсонской ОВА сообщили, что из-за российской агрессии в Станиславе погиб местный житель.



"В результате утреннего артиллерийского обстрела смертельные ранения получил 71-летний мужчина. В момент удара он находился на улице. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 14:30 российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Томину Балку.

В результате удара пострадала 70-летняя женщина, которая находилась во дворе собственного дома. Пострадавшую доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением руки. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Смотрите также: Утром оккупанты ударили по Херсону из авиации, из-под завалов дома достали двух человек. В Незламном убили женщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж