Новости
Войска РФ за день атаковали шесть громад на приграничье Сумщины, зафиксировано 63 взрыва

Обстріли Сумщини 18 січня

В течение дня 18 января российские оккупанты совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва.

О ситуации на границе по состоянию на 21 час 18 января рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Середино-Будская громады.

  • Юнаковская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: россияне били из миномета (4 взрыва). Также ударили FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего повреждены частный жилой дом и автомобиль.

  • Великописаревская громада: нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов), осуществлен минометный обстрел (15 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг совершил сброс взрывных устройств с БПЛА (14 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), атаку FPV-дронами (2 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлен удар КАБ (1 взрыв).
  • Белопольская громада: россияне били из миномета (9 взрывов). Также осуществили сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

обстрел (29146) Сумская область (3602)
