Значительная часть Торецка – под огневым влиянием Сил обороны, – ОТГ "Луганск"

Российские оккупанты активно применяют в Торецке тактику штурмов, сейчас значительная территория города находится под огневым воздействием Сил обороны.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "значительную часть Торецка контролирует враг, значительная территория Торецка находится под нашим огневым воздействием".

"Тактика врага - это малые штурмовые группы, минирование территории, то есть движение и перемещение личного состава врага с противопехотными минами фиксируем по всей территории города Торецк", - отметил Запорожец.

Он добавил, что тактика штурмов малыми группами, "к сожалению, приносит им успех, потому что эти малые штурмовые группы им есть кем обеспечивать, то есть живой силой противник обеспечен достаточно".

По данным спикера, такая ситуация не только в операционной зоне ОТГ "Луганск", а в целом по всему фронту в Украине.

Как сказал Запорожец, на Северском направлении враг также проводил наступательные действия.

"Оккупанты понесли серьезные потери, сейчас они их пополняют", - отметил он.

Сейчас, по его словам, в зоне ОТГ "Луганск" враг уменьшил использование бронированной техники. В то же время количество другой техники не уменьшилось, в частности враг в большом количестве применяет мотоциклы, баги, квадроциклы, "буханки". В частности, на этой неделе были уничтожены до 70 мотоциклов врага, добавил спикер.

Запорожец также проинформировал, что за минувшие сутки в зоне ОТГ "Луганск" состоялись 35 боестолкновений, потери врага составляют 239 человек.