Значительная часть Торецка – под огневым влиянием Сил обороны, – ОТГ "Луганск"

Бої за Торецьк

Российские оккупанты активно применяют в Торецке тактику штурмов, сейчас значительная территория города находится под огневым воздействием Сил обороны.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "значительную часть Торецка контролирует враг, значительная территория Торецка находится под нашим огневым воздействием".

"Тактика врага - это малые штурмовые группы, минирование территории, то есть движение и перемещение личного состава врага с противопехотными минами фиксируем по всей территории города Торецк", - отметил Запорожец.

Он добавил, что тактика штурмов малыми группами, "к сожалению, приносит им успех, потому что эти малые штурмовые группы им есть кем обеспечивать, то есть живой силой противник обеспечен достаточно".

Читайте также: Враг дважды штурмовал в районах Волчанска и Тихого. За сутки уничтожено 109 оккупантов и 109 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"

По данным спикера, такая ситуация не только в операционной зоне ОТГ "Луганск", а в целом по всему фронту в Украине.

Как сказал Запорожец, на Северском направлении враг также проводил наступательные действия.

"Оккупанты понесли серьезные потери, сейчас они их пополняют", - отметил он.

Сейчас, по его словам, в зоне ОТГ "Луганск" враг уменьшил использование бронированной техники. В то же время количество другой техники не уменьшилось, в частности враг в большом количестве применяет мотоциклы, баги, квадроциклы, "буханки". В частности, на этой неделе были уничтожены до 70 мотоциклов врага, добавил спикер.

Также читайте: На Покровском направлении ожесточенные бои, в Часовом Яре войска РФ бронетехникой пытались прорвать нашу оборону, уничтожено 5 вражеских БМД, - ОСГВ "Хортиця"

Запорожец также проинформировал, что за минувшие сутки в зоне ОТГ "Луганск" состоялись 35 боестолкновений, потери врага составляют 239 человек.

Донецкая область (10583) боевые действия (4766) Торецк (536) Бахмутский район (594) война в Украине (5794) ОТГ Луганськ (56)
Перевожу на нормальный язык эти обтекаемые формулировки генштаба: город Торецк мы потеряли и воюем на окраинах,а туда где ещё можем дотянутся до врага в городе нашими огневыми средствами то
бьем
19.01.2025 12:30 Ответить
Ну...
Прямо кажучи, по словам того же Буданова, у нас і Саратов "під вогневим впливом"...
19.01.2025 12:39 Ответить
перекладаю - Торецьк проїбали
19.01.2025 12:46 Ответить
19.01.2025 12:30 Ответить
Втрата Торецька була лише питанням часу. Якщо росіяни дійшли до міської забудови будь-якого населеного пункту, то це все, місто буде залишене Силами оборони України. Так сталось і з Торецьком...Наступні Костянтинівка і Дружківка? Противник має просування саме на тактичному рівні. І доки він практично безкарно продовжуватиме утюжити позиції піхоти і техніки ЗСУ КАБами, Ланцетами і артою, перелому у війні не буде, нажаль...Це, до речі, відповідь тим цензорівським "воякам", які розказують тут про поганого Сирського, генералів, про створення дивізій...Не допоможе, доки не буде переваги в повітрі і в артилерії саме на полі бою, на тактичному рівні "відділення-взвод-рота-батальйон-бригада"
19.01.2025 13:54 Ответить
Все пошло по ***** как раз после назначения сырского и снятия Залужного с 7 десятками генералов и комбригов,а стало ещё хуже после курской операции куда загнали львиную часть самых боеспособных подразделений,которые как раз и могли бы успешно держать оборону на донбассе.Мобики из новоствореных бригад как видим не справляются и в сзч целыми бригадами ходят.И это их только в оборону ставят откуда они драпают,а что уже тогда говорить о наступлении.Чтобы стабилизировать фронт надо срочно Залужного и всех уволенных генералов возвращать он то ещё хоть какой никакой авторитет в войсках имеет или курскую пиар акцию сворачивать и отправлять все ну или большую часть войск оттуда на проблемные участки фронта под Покровск и Торецк,А ещё лучше все это вместе сделать заодно и зе недоверие в верховной Раде объявить как гавнокомандующему и проголосовать за то ,чтобы он с дермаком не вмешивался в управление войсками
19.01.2025 14:25 Ответить
вони не можуть не вмішуватись ..бо задача оманської гниди, дерьмака та сирка (з батьками на паРаші) - здача України

19.01.2025 14:49 Ответить
а от і зельона холуйня )
19.01.2025 14:46 Ответить
19.01.2025 12:39 Ответить
😂
19.01.2025 12:39 Ответить
19.01.2025 12:46 Ответить
Против этих тараканов лучшее средство - МИНЫ, которых практически нет или есть, но брак.
19.01.2025 13:00 Ответить
А ТОЛКУ?
19.01.2025 13:43 Ответить
Де будьоному розраховувати пити каву вже і сам сатана не підскаже. Але раніше як підсказував - крим це йього точка. Хоча якшо у всієї зграї оманського ішака давно паспорти рашистів - то буде і крим, і нерухомість сім'ї зеленского у криму котра куплена після 14 року. А ви, паскуди виборці зеленского - голосуйте. Остаточно рухне фронт - і кацапи прийдуть та вас всіх згвалтують, не однеразово - то може поміркуєте. Хоча наврядчи.
19.01.2025 17:01 Ответить
Мета захисту - підготуватися до нападу. Якщо ви ніколи не атакуєте, ви не зможете переломити ситуацію битви.
20.01.2025 07:55 Ответить
Це словоблуддя "значна частина", "під вогневим контролем" ... означає, що наше перехвалене командування Торецьк уже здало.
20.01.2025 08:51 Ответить
 
 