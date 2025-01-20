Держались до последнего там, где это казалось невозможным: сегодня в Украине День памяти защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.;

2>Бои за ДАП

Напомним, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня - с 26 мая 2014 года до 23 января 2015-го. ДАП героически отстаивали люди, которые оказались сильнее бетона. Их стали называть "киборгами".

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, 20 января 2015 года террористы взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта, а 21 января утихли последние бои за ДАП.

Оборона Донецкого аэропорта - это тысячи историй храбрости и победы. Одна из них - удерживание в течение двух дней здания пожарного депо.

Это была группа смельчаков из 90-го аэромобильного батальона во главе с Максимом Ридзаничем "Адамом". Снайперы Виталий Зварич "Рекс", Владимир Коляда "Живчик", Максим Абдуразаков "Абдулла", Анатолий Левчук "Фокс", пулеметчики Виктор Левицкий "Жмеринка" и еще один боец с позывным "Волк" стали последним боевым подразделением, которое вышло из ДАП.

Украинские защитники отбили две атаки противника. Враг пытался выманить их из пожарного депо - вел переговоры якобы от имени комбата Олега Кузьминых, который на тот момент уже был в плену. Но "Адам" раскусил намерение врага. Вечером, обходя своих, он предупредил, что утром может быть атака. Предложил: кто хочет, может пойти к разрушенной башне и сдаться в плен. Все отказались. Командир улыбнулся: "Согласен, ребята. Лучше умереть человеком, чем прозябать подонком".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Старый терминал можно и нужно было удержать. С его падением вопрос контроля ДАП был практически решен", - оборонец аэропорта капитан Старина. ВИДЕО

Стрельба и звуки боя возле "пожарки" привлекли внимание украинского командования. Связи с последними защитниками ДАП не было. Им на подмогу выслали офицеров-связистов - Вячеслава Волобуева с позывным "Окунь", чемпиона Украины по спортивному ориентированию, и Максима Бубеля "Ешка". Они вывели группу "Адама" на подконтрольную территорию.

О подвиге группы "Адама" начали говорить только после смерти Максима Ридзанича в марте 2015 года. Он погиб возле поселка Опытное Донецкой области, спасая побратима. В 2021 году защитнику присвоили звание Героя Украины посмертно.

В боях за Донецкий аэропорт погибли 97 украинских защитников, еще трое считаются пропавшими без вести.

Зеленский о защитниках ДАП

Сегодня почтил память защитников Донецкого аэропорта президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы вспоминаем о подвиге наших киборгов. 242 дня обороны Донецкого аэропорта. Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон. Помним, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее. Честь и слава всем, кто боролся за Украину", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан бывший боевик вражеского батальона "Спарта", который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, - СБУ. ФОТО

Сырский о защитниках ДАП

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских захватчиков и сковала действия вражеских войск.

"Украинских защитников российские захватчики назвали "киборгами", потому что не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом. Тогда наши воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и чрезвычайную выдержку. Они стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своей страны. Пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на получение побед во имя Украины!", - отметил Сырский.