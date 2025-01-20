РУС
Держались до последнего там, где это казалось невозможным: сегодня в Украине День памяти защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.;

2>Бои за ДАП

Напомним, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня - с 26 мая 2014 года до 23 января 2015-го. ДАП героически отстаивали люди, которые оказались сильнее бетона. Их стали называть "киборгами".

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, 20 января 2015 года террористы взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта, а 21 января утихли последние бои за ДАП.

Оборона Донецкого аэропорта - это тысячи историй храбрости и победы. Одна из них - удерживание в течение двух дней здания пожарного депо.

Это была группа смельчаков из 90-го аэромобильного батальона во главе с Максимом Ридзаничем "Адамом". Снайперы Виталий Зварич "Рекс", Владимир Коляда "Живчик", Максим Абдуразаков "Абдулла", Анатолий Левчук "Фокс", пулеметчики Виктор Левицкий "Жмеринка" и еще один боец с позывным "Волк" стали последним боевым подразделением, которое вышло из ДАП.

Украинские защитники отбили две атаки противника. Враг пытался выманить их из пожарного депо - вел переговоры якобы от имени комбата Олега Кузьминых, который на тот момент уже был в плену. Но "Адам" раскусил намерение врага. Вечером, обходя своих, он предупредил, что утром может быть атака. Предложил: кто хочет, может пойти к разрушенной башне и сдаться в плен. Все отказались. Командир улыбнулся: "Согласен, ребята. Лучше умереть человеком, чем прозябать подонком".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Старый терминал можно и нужно было удержать. С его падением вопрос контроля ДАП был практически решен", - оборонец аэропорта капитан Старина. ВИДЕО

Стрельба и звуки боя возле "пожарки" привлекли внимание украинского командования. Связи с последними защитниками ДАП не было. Им на подмогу выслали офицеров-связистов - Вячеслава Волобуева с позывным "Окунь", чемпиона Украины по спортивному ориентированию, и Максима Бубеля "Ешка". Они вывели группу "Адама" на подконтрольную территорию.

О подвиге группы "Адама" начали говорить только после смерти Максима Ридзанича в марте 2015 года. Он погиб возле поселка Опытное Донецкой области, спасая побратима. В 2021 году защитнику присвоили звание Героя Украины посмертно.

В боях за Донецкий аэропорт погибли 97 украинских защитников, еще трое считаются пропавшими без вести.

Зеленский о защитниках ДАП

Сегодня почтил память защитников Донецкого аэропорта президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы вспоминаем о подвиге наших киборгов. 242 дня обороны Донецкого аэропорта. Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон. Помним, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее. Честь и слава всем, кто боролся за Украину", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан бывший боевик вражеского батальона "Спарта", который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, - СБУ. ФОТО

Сырский о защитниках ДАП

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских захватчиков и сковала действия вражеских войск.

"Украинских защитников российские захватчики назвали "киборгами", потому что не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом. Тогда наши воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и чрезвычайную выдержку. Они стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своей страны. Пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на получение побед во имя Украины!", - отметил Сырский.

Зеленский Владимир (21697) донецкий аэропорт (540) Александр Сырский (700) война в Украине (5794)
+11
Та отож: сотня хлопців стояли насмерть за той клятий еропорт, і всі ЗСУ не змогли їх витягнути звідти, бо не на часі. Ганебна сторінка - для вищого керівництва України та так званих демократичних держав, що обмежилися висловленням стурбованості.
20.01.2025 10:10 Ответить
20.01.2025 10:10 Ответить
+10
Вічна світла пам'ять героям!
20.01.2025 10:36 Ответить
20.01.2025 10:36 Ответить
+8
Слава Героям!
20.01.2025 10:54 Ответить
20.01.2025 10:54 Ответить
20.01.2025 10:22 Ответить
та забудьте вже ви про ті демократичні держави та про їхню стурбованість..., я досі до кінця не розумію, навіщо була та клята оборона, окрім того, що там крошили сепарів та росіян десятками, але, як все в нас, вона була організована настільки бездарно та безвідповідально, що втрати з нашого боку були максимальні з усіх можливих...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:29 Ответить
"крошили сепарів" - то вже радянщина. Вибачте, геть не хвилює доля сепарів якихось. Але є питання : як так сталося, що в 21-му сторіччі в центрі Европи точилися бої за якийсь еропорт, та й ще були програні регулярною армією держави - власниці еропорта? Хто за це відповів? Касира в супермаркеті звільняють за недостачу 50 грн, а тут здали три обласних центри, аби кому.
20.01.2025 10:39 Ответить
20.01.2025 10:29 Ответить
Вже тоді було дивно чути, коли російську армію називали сепарами...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:42 Ответить
Добре, нехай йдеться про болотну армію. То витягніть хлопців звідти. А дітей еліти заведить туди з калашами та гранатами, якщо так потрібен той еропорт. Повторюю питання: хто поніс відповідальність за оце ось усе?
20.01.2025 10:47 Ответить
20.01.2025 10:42 Ответить
Непонятная история,может в будущем прояснится..
20.01.2025 12:39 Ответить
20.01.2025 10:47 Ответить
я не називала російську армію сєпарами, це слово означає тільки, що воно означає й більш нічого..., на початку, у 2014 й далі роках рашка активно використовувала місцевих ідейних дурнів як гарматне м'ясо..., намагалась керувати ними, а не воювати самостійно, я знаю, що при спробах штурмувати ДАП використовувались й російськи чи то десантники чи то ще хтось і їх також покришили...
показать весь комментарий
20.01.2025 12:39 Ответить
" После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA победы под Иловайском, российские силы использовали свое преимущество и начали масштабное наступление на украинские позиции в районе Донецкого аэропортаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#cite_note-:12-19 [19]."
20.01.2025 11:19 Ответить
20.01.2025 11:19 Ответить
Аэропорт был нулем от Песок. Пока была возможность держать Пески держался передовой пост аэропорт.
Конструкция была из мет. балок и стекла. Его снаряды насквозь пролетали.
20.01.2025 11:46 Ответить
20.01.2025 11:46 Ответить
Kiborgam Slava !🇺🇦
20.01.2025 12:13 Ответить
20.01.2025 12:13 Ответить
Ciborgam....
20.01.2025 17:36 Ответить
20.01.2025 17:36 Ответить
Вбивати русскіх це "бестолковая растрата боеприпасов и техники"?
20.01.2025 12:46 Ответить
20.01.2025 12:46 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Героям.
20.01.2025 14:54 Ответить
20.01.2025 14:54 Ответить
Разом з цим треба пам'ятати де і з ким був тоді Зеленський.

Бо Зеленський-президент - це знущання над пам'яттю загиблих захисників України.
20.01.2025 15:40 Ответить
20.01.2025 15:40 Ответить
Героям слава!! Вічна пам'ять та шана тим, хто не зміг вийти з того пекла!
20.01.2025 15:59 Ответить
20.01.2025 15:59 Ответить
Зачем говорить если нет понимания что и как было в аэропорту, были и ротации и снабжение.но вам это не важно,вам нужно "обосрать" не угодных для вас и...
20.01.2025 18:49 Ответить
20.01.2025 18:49 Ответить
 
 