Сообщено о подозрении за растрату более миллиона гривен экс-начальнику Днепропетровского областного ТЦК

Полковник, находясь в должности начальника Днепропетровского ОТЦК и СП, оформил командировки двум сотрудникам РТЦК и СП и безосновательно выплачивал им зарплату и вознаграждения.

Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему начальнику Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Выплачивал денежное обеспечение работникам, которые были в командировке

Следствием установлено, что полковник, находясь в должности начальника Днепропетровского ОТЦК и СП, злоупотребляя своим служебным положением, без законных на то оснований издал распоряжение о командировке двух военнослужащих РТЦК и СП в один из органов государственной власти.

С апреля 2022 года по март 2023 года эти военнослужащие фактически отсутствовали на военной службе, свои обязанности не выполняли. Подозреваемый об этом знал и безосновательно выплачивал денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

В результате противоправных действий подозреваемого был нанесен ущерб государству на сумму более 1 000 000 грн.

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