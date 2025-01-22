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Новости
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Сообщено о подозрении за растрату более миллиона гривен экс-начальнику Днепропетровского областного ТЦК

Підозра за розтрату ексначальнику Дніпропетровського ТЦК

Полковник, находясь в должности начальника Днепропетровского ОТЦК и СП, оформил командировки двум сотрудникам РТЦК и СП и безосновательно выплачивал им зарплату и вознаграждения.

Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему начальнику Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Выплачивал денежное обеспечение работникам, которые были в командировке

Следствием установлено, что полковник, находясь в должности начальника Днепропетровского ОТЦК и СП, злоупотребляя своим служебным положением, без законных на то оснований издал распоряжение о командировке двух военнослужащих РТЦК и СП в один из органов государственной власти.

С апреля 2022 года по март 2023 года эти военнослужащие фактически отсутствовали на военной службе, свои обязанности не выполняли. Подозреваемый об этом знал и безосновательно выплачивал денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

В результате противоправных действий подозреваемого был нанесен ущерб государству на сумму более 1 000 000 грн.

Смотрите также: Задержан экс-чиновник РТЦК при попытке подкупа начальника подразделения на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

растрата (244) ТЦК (582) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+12
Полковник, перебуваючи на посаді начальника Дніпропетровського ОТЦК та СП, оформив відрядження двом співробітникам РТЦК та СП і безпідставно виплачував їм зарплатню і винагороди.
Десь так ТЦКуни й УБД отримують.
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22.01.2025 17:51
+8
Вирішено відкрити нове міністерство, яке повинно до любого зашквару Зельоних шукати як тут пов'язаний Порошенко.
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22.01.2025 17:51
+5
100%, що крім відрядження в тихе прифронтове місце для отримання УБД ще й бойові нарахував.
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22.01.2025 18:32
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Полковник, перебуваючи на посаді начальника Дніпропетровського ОТЦК та СП, оформив відрядження двом співробітникам РТЦК та СП і безпідставно виплачував їм зарплатню і винагороди.
Десь так ТЦКуни й УБД отримують.
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22.01.2025 17:51 Ответить
100%, що крім відрядження в тихе прифронтове місце для отримання УБД ще й бойові нарахував.
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22.01.2025 18:32 Ответить
Вирішено відкрити нове міністерство, яке повинно до любого зашквару Зельоних шукати як тут пов'язаний Порошенко.
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22.01.2025 17:51 Ответить
Ні дня, від декількрх новин про хабарників від влади! 🤬 Америка, Європа- дай гроші на війну! (боневтік)!
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22.01.2025 17:52 Ответить
Может кто то формирует общественное мнение?
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22.01.2025 18:58 Ответить
Чистой воды ИПСО!Оболгали святого человека!Имеет ордена "Инвалидности" 1-2-3 степеней!Ветеран "Звездных войн".На своём нелёгком боевом пути прошёл "Супер Марио","Тетрис" и флюорографию!Руки прочь от ТЦК!Свободу Анджеле Дэвис!
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22.01.2025 19:06 Ответить
Во як бухали !
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22.01.2025 19:21 Ответить
Крапля в морі.
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22.01.2025 19:30 Ответить
Чого ви обличчя закриваєте, його повинні бачити усі. Мене це у 2023 році до гражданського долгу взивало - я в 53 роки пішов, був поранений - за що.
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22.01.2025 19:52 Ответить
Это растрата? Странно...
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22.01.2025 20:13 Ответить
 
 