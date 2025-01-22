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В Украине 5 центров содержания пленных, они расположены далеко от линии фронта, - Коордштаб по вопросам военнопленных

Табір для російських військовополонених

Украина удерживает военнопленных в 5 специально созданных центрах вдали от линии боевого соприкосновения.

Об этом рассказал руководитель секретариата рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко во время его поездки в Нью-Йорк вместе с бывшими пленными, которые выступили перед членами Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таких мест, напомню, в нашем государстве пять: "Запад-1", "Запад-2", "Центр-3", "Запад-4" и "Центр-5". Все лагеря расположены в глубине нашего государства - подальше от линии фронта, чтобы минимизировать возможные провокации и как того требует международное гуманитарное право", - отметил Охрименко.

Он также добавил, что Украина ведет политику открытости относительно содержания российских пленных.

Относительно выступления бывших пленных в Совбезе, Охрименко отметил: "Мы хотели, чтобы военные и гражданские, которые благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными возвращаются из российских застенков, рассказали в Совете безопасности ООН свои истории от первого лица".

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Автор: 

военнопленные (1109) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+4
тримайте їх ближче до родіни-родіни рашки - в Харкові, Вовчанську, Запоріжжі, Херсоні....
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22.01.2025 21:28
+1
...а умови там у кілька разів КРАЩІ, чим у будь якому НЦ ЗСУ!
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22.01.2025 21:14
+1
Розмістіть ті "центри" поруч з критичними енергооб'єктами - може й видатки на утримання полонених кожної ночі будуть зменшуватись.....
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22.01.2025 21:21
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...а умови там у кілька разів КРАЩІ, чим у будь якому НЦ ЗСУ!
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22.01.2025 21:14 Ответить
ты был хоть в одном НЦ ЗСУ?
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22.01.2025 23:26 Ответить
а ти був хоч в одному ЦУП?
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23.01.2025 01:38 Ответить
Шахеди місця знають?
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22.01.2025 21:19 Ответить
Розмістіть ті "центри" поруч з критичними енергооб'єктами - може й видатки на утримання полонених кожної ночі будуть зменшуватись.....
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22.01.2025 21:21 Ответить
тримайте їх ближче до родіни-родіни рашки - в Харкові, Вовчанську, Запоріжжі, Херсоні....
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22.01.2025 21:28 Ответить
Тільки пенсіонерам не видавайте місце розташування тих лагерів, де на одного ув'язненого кацапа витрачають 10тис. гривень на місяць.
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22.01.2025 21:46 Ответить
Вы бывали в Киеве? Хостел -150 грн. Шаурма - 100. Пачка сигарет - 100. Итого мужику 150+100+(3×100)=550грн/день. У пленног кацапа - 330 грн/день. Минус мед. обеспечение, минус охрана, минус наши, как всегда с котла украдут.
Итого: койка, одна порция в день и 3 сигареты.
Буш меняться?
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22.01.2025 22:04 Ответить
Сірожа, не кіпішуй. Я вчився в КМІ в свій час і жив і на Карадачах і на Шутова. Це по-перше. Деякі пенсіонери отримують по 3 тис. і ледве виживають. Це по-друге. А по-третє Київ - це ще не вся Україна. І ще одне- не вживай шаурму. Я навіть будучи студентом гидував її купувати.
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22.01.2025 22:11 Ответить
Bita, я был ограничен, и чтоб баланс не убежал в глубокий минус, не стал их кормить простым украинским борщом сваренным в Яремче или Буковеле. Если без спиртного (а хто им даст?) их бабла на раз в колибі Франковська поїсти. Но тогда кемарить под кусом придется, и охрана голодной останется.
Так шо бум меняться?
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22.01.2025 22:20 Ответить
Які до біса військовополонені? Це найманці, які прийшли свідомо знищувати українців.Всіх через суди і на "каторжні" роботи, більшого вони не заслуговують
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23.01.2025 12:10 Ответить
 
 