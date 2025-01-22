В Украине 5 центров содержания пленных, они расположены далеко от линии фронта, - Коордштаб по вопросам военнопленных
Украина удерживает военнопленных в 5 специально созданных центрах вдали от линии боевого соприкосновения.
Об этом рассказал руководитель секретариата рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко во время его поездки в Нью-Йорк вместе с бывшими пленными, которые выступили перед членами Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Таких мест, напомню, в нашем государстве пять: "Запад-1", "Запад-2", "Центр-3", "Запад-4" и "Центр-5". Все лагеря расположены в глубине нашего государства - подальше от линии фронта, чтобы минимизировать возможные провокации и как того требует международное гуманитарное право", - отметил Охрименко.
Он также добавил, что Украина ведет политику открытости относительно содержания российских пленных.
Относительно выступления бывших пленных в Совбезе, Охрименко отметил: "Мы хотели, чтобы военные и гражданские, которые благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными возвращаются из российских застенков, рассказали в Совете безопасности ООН свои истории от первого лица".
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