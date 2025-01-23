Россияне украли более 530 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции с ВОТ Запорожской области, - Центр нацсопротивления

Оккупационные власти продолжают воровать ресурсы на ВОТ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в 2024 году с временно оккупированной Запорожской области захватчики похитили более 530 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень и подсолнечное масло.

"Так называемые "тарифные квоты" позволяют оккупантам избегать уплаты пошлин и обеспечивать себе максимальную наживу от украинских земель", - объясняют в ЦНС.

И добавляют, что Кремль также планирует расширить Мариупольский порт, чтобы увеличить масштабы вывоза похищенного украинского зерна и других ресурсов.

"Это не только экономическое преступление международного уровня, но и сознательная политика уничтожения украинской инфраструктуры в целом. Россия превращает ВОТ в источник для собственного обогащения, оставляя местных жителей без ресурсов для выживания", - отмечают в Центре.

Читайте: Российские оккупанты ввозят мигрантов на захваченные территории для изменения этнической ситуации на Луганщине, - правозащитники