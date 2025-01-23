РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10667 посетителей онлайн
Новости
683 6

Россияне украли более 530 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции с ВОТ Запорожской области, - Центр нацсопротивления

Росіяни крадуть сільскогосподарську продукцію з ТОТ

Оккупационные власти продолжают воровать ресурсы на ВОТ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в 2024 году с временно оккупированной Запорожской области захватчики похитили более 530 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, ячмень и подсолнечное масло.

"Так называемые "тарифные квоты" позволяют оккупантам избегать уплаты пошлин и обеспечивать себе максимальную наживу от украинских земель", - объясняют в ЦНС.

И добавляют, что Кремль также планирует расширить Мариупольский порт, чтобы увеличить масштабы вывоза похищенного украинского зерна и других ресурсов.

"Это не только экономическое преступление международного уровня, но и сознательная политика уничтожения украинской инфраструктуры в целом. Россия превращает ВОТ в источник для собственного обогащения, оставляя местных жителей без ресурсов для выживания", - отмечают в Центре.

Читайте: Российские оккупанты ввозят мигрантов на захваченные территории для изменения этнической ситуации на Луганщине, - правозащитники

Автор: 

оккупация (10187) Запорожская область (3168) Центр национального сопротивления (573)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росіяни вкрали 20% України!
показать весь комментарий
23.01.2025 01:36 Ответить
До зелених лярв і близько не дотягують.
показать весь комментарий
23.01.2025 01:38 Ответить
Злочинці вони і хто їх підтримує! От таких як Орбан взагалі треба заарештовувати за співпрацю з ворогами людства і вішати наxyj!
показать весь комментарий
23.01.2025 01:47 Ответить
Суть каzапа, красти, вбивати і ґвалтувати.
показать весь комментарий
23.01.2025 01:58 Ответить
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
показать весь комментарий
23.01.2025 02:10 Ответить
А непогано так зеср@нь шашлики поїла
показать весь комментарий
23.01.2025 06:00 Ответить
 
 