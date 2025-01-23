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Атака "шахедов": на Киевщине работают силы ПВО. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога

На Київщині працює ППО

Утром 23 января в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве объявлена в 6:47.

"Угроза атаки российских ударных БпЛА по Киеву.

Просим жителей столицы оставаться в укрытиях до конца тревоги", - сообщили в Киевской ГВА.

Также читайте: В Киеве работала ПВО: обломки сбитого БпЛА упали в водоем в Днепровском районе (обновлено)

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Киев (25655) Киевская область (4186) ПВО (2818) Шахед (1124)


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Знову в маршрутку фіг сядеш...
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23.01.2025 07:00 Ответить
 
 