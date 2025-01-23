Атака "шахедов": на Киевщине работают силы ПВО. В Киеве объявлена воздушная тревога
Утром 23 января в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Киеве объявлена в 6:47.
"Угроза атаки российских ударных БпЛА по Киеву.
Просим жителей столицы оставаться в укрытиях до конца тревоги", - сообщили в Киевской ГВА.
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Магирус
показать весь комментарий23.01.2025 07:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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