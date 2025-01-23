Более 2600 обстрелов пограничья совершили россияне с начала года, - ГПСУ
С начала года российские войска совершили более 2600 обстрелов приграничных территорий Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, используя авиацию, беспилотники и артиллерию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Если раньше враг использовал активно авиацию в направлении Сумской области, то с начала этого года мы видим, что авиацию враг также использует и в направлении Черниговской области, сбрасывая КАБы, пытаясь поразить позиции наших защитников и атакуя населенные пункты", - отметил спикер ГПСУ.
Напомним, в прошлом году было зафиксировано более 10 попыток захода ДРГ на нашу территорию. Больше всего таких попыток было на Сумском направлении.
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