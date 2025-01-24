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В США арестовали 538 нелегальных иммигрантов-преступников, сотни уже депортировали, - Белый дом

Депортація мігрантів у США: Білий дім заявив про затримання нелегалів

В пятницу, 24 января, 538 нелегальных мигрантов арестовали в Соединенных Штатах. Среди них есть подозреваемый в терроризме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, включая вероятного террориста, четырех членов банды Трен де Арагуа и нескольких нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних", - отметила она.

Ливитт также сообщила, что из США депортировали военными самолетами сотни нелегальных мигрантов. По ее словам, в стране продолжается "крупнейшая операция по массовой депортации в истории".

"Даны обещания. Обещания соблюдены", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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В свою очередь иммиграционная и таможенная полиция (ICE) сообщает, что в США арестовали 538 и задержали 373 мигрантов.

Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп подписал ряд указов, в частности о фактическом закрытии американской границы с Мексикой для мигрантов, включая людей, которые ищут убежища.

Автор: 

мигранты (985) нелегалы (453) США (27043)


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Топ комментарии
+6
Правильно робить. Тепер би ще з Европи назад в Африку повиганяти.
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24.01.2025 16:41
+5
Під цеи тріп можна і своіх доморощених злочинців нерекидати через стіну - шоб не годувати і стерегти іх пожиттєво - можна катапультою
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24.01.2025 16:17
+5
десь лямів десять нелегалів. то пару сотень це пшик.
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24.01.2025 16:28
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Хосе *** сосе )
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24.01.2025 16:14 Ответить
Під цеи тріп можна і своіх доморощених злочинців нерекидати через стіну - шоб не годувати і стерегти іх пожиттєво - можна катапультою
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24.01.2025 16:17 Ответить
Обіцянка виконана. А припинити війну за 24 години - ето другоє
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24.01.2025 16:21 Ответить
Тобі Трамп щось обіцяв, Дімітрій?
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24.01.2025 16:30 Ответить
Навіщо хамити?
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24.01.2025 16:34 Ответить
Where the US are you from Andy?
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24.01.2025 16:38 Ответить
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24.01.2025 17:02 Ответить
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24.01.2025 16:35 Ответить
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24.01.2025 16:39 Ответить
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24.01.2025 17:16 Ответить
десь лямів десять нелегалів. то пару сотень це пшик.
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24.01.2025 16:28 Ответить
ППЦ! Скільки у вас в Україні нелегалів на танках тебе не хвилює?
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24.01.2025 16:31 Ответить
в Україні скоріше окупанти, ніж нелегали. в США нелегали теж на танках заїхали?
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24.01.2025 16:34 Ответить
Питання не в тому хто і як куди заїхав. Питання в тому чому тебе так єпе скільки в Амерці нелегалів.
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24.01.2025 16:37 Ответить
мене абсолютно не хвилює. це ж трампа все життя хвилювало, чи не так?
я вважаю, що проблема взагалі то роздута з мухи до слона. Порядні люди, які хочуть жити та працювати ніде не помішають. А якщо вже говорити правду, то й сам трамп нелегал. місцеві там тільки індіанці, предки трампа ж не питали в них дозволу на міграцію?
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24.01.2025 16:42 Ответить
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24.01.2025 16:59 Ответить
Правильно робить. Тепер би ще з Европи назад в Африку повиганяти.
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24.01.2025 16:41 Ответить
в європі нелегали - це зброя путіна. многоходовочка, яку йому помогла здійснити фрау меркель.
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24.01.2025 16:45 Ответить
Меркель ні при чому. Як тут іноді пишуть деякі коментатори в Європі "інтернаціоналісти". Але в Америці майже те саме.
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24.01.2025 17:25 Ответить
забайтився?
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24.01.2025 17:01 Ответить
Наші люди кожній дірці затичка... Добре, що в Україні порядок. Тепер можна і Трампа навчити як керувати і що в США робити. Чи " смєтуни" вже в США смєтать зібралися. Трамп же нам обіцяв 😸😸😸
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24.01.2025 17:03 Ответить
завтра знову тими ж тунелями до штатів потраплять
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24.01.2025 19:19 Ответить
 
 