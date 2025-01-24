В США арестовали 538 нелегальных иммигрантов-преступников, сотни уже депортировали, - Белый дом
В пятницу, 24 января, 538 нелегальных мигрантов арестовали в Соединенных Штатах. Среди них есть подозреваемый в терроризме.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, включая вероятного террориста, четырех членов банды Трен де Арагуа и нескольких нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних", - отметила она.
Ливитт также сообщила, что из США депортировали военными самолетами сотни нелегальных мигрантов. По ее словам, в стране продолжается "крупнейшая операция по массовой депортации в истории".
"Даны обещания. Обещания соблюдены", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
В свою очередь иммиграционная и таможенная полиция (ICE) сообщает, что в США арестовали 538 и задержали 373 мигрантов.
Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп подписал ряд указов, в частности о фактическом закрытии американской границы с Мексикой для мигрантов, включая людей, которые ищут убежища.
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я вважаю, що проблема взагалі то роздута з мухи до слона. Порядні люди, які хочуть жити та працювати ніде не помішають. А якщо вже говорити правду, то й сам трамп нелегал. місцеві там тільки індіанці, предки трампа ж не питали в них дозволу на міграцію?