Рашисты атаковали FPV-дронами гражданские авто на Сумщине: трое раненых

Российские захватчики атаковали дронами гражданские авто на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали, предварительно, FPV-дронами два авто с гражданскими в Миропольской громаде.

Атака произошла около 10:45, в результате чего ранения получил водитель.

Около 13:45 оккупанты атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором ранены двое гражданских мужчин.



Повреждены два транспортных средства.

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