РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10317 посетителей онлайн
Новости Война
460 0

Рашисты атаковали FPV-дронами гражданские авто на Сумщине: трое раненых

РФ атакує FPV-дронами цивільні авто на Сумщині

Российские захватчики атаковали дронами гражданские авто на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали, предварительно, FPV-дронами два авто с гражданскими в Миропольской громаде.

Атака произошла около 10:45, в результате чего ранения получил водитель.

Около 13:45 оккупанты атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором ранены двое гражданских мужчин.

Повреждены два транспортных средства.

Читайте: Российский завод "Кремний" в Брянске приостановил работу после атаки дронов

Автор: 

беспилотник (3723) война (1400) обстрел (27652) Сумская область (3258) война в Украине (4489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 