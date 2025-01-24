Рашисты атаковали FPV-дронами гражданские авто на Сумщине: трое раненых
Российские захватчики атаковали дронами гражданские авто на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 человека.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты атаковали, предварительно, FPV-дронами два авто с гражданскими в Миропольской громаде.
Атака произошла около 10:45, в результате чего ранения получил водитель.
Около 13:45 оккупанты атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором ранены двое гражданских мужчин.
Повреждены два транспортных средства.
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