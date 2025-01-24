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ВАКС отпустил нардепа Бондара, подозреваемого в завладении средствами "УЗ", под залог в 100 миллионов гривен

Нардепа Бондаря, підозрюваного у корупції на Укрзалізниці, відпустили під заставу 100 млн грн

В пятницу, 24 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Бондару, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме на Укрзализныце.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, следственный судья Владимир Воронько отказался брать депутата под стражу, приняв решение об освобождении его под залог в размере 100 миллионов гривен.

Также на Бондаря наложен ряд обязанностей, в частности сдать все загранпаспорта и не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда.

Что предшествовало?

17 января НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили Бондару о подозрении. По данным следствия, нардеп вместе с сообщником-предпринимателем разработал схему поставки продукции для Укрзализныци по завышенным ценам. Из-за этого компания понесла убытки в размере более 140 миллионов гривен.

После сообщалось, что 21 января нардепу Бондару будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 190 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили меру пресечения: залог уменьшили до 260 млн грн

Автор: 

залог (518) Укрзализныця (2758) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+26
то ж не Червінський, цей вкрав мільярд, поділився і вийшов за 100 млн. Де він "взяв" 100 млн для застави то вже не цікавить нікого
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24.01.2025 16:49
+14
Ось "настоящі патріоти" ЗЄльонського - злодії та хабарники, бондар, стефанішина (подружка Лукаш) і т.д.

а Українські Генерали мають сидіти в залізних клітках

.
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24.01.2025 16:53
+7
А за дві пляшки пива зходу 5 років дають.
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24.01.2025 16:55
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то ж не Червінський, цей вкрав мільярд, поділився і вийшов за 100 млн. Де він "взяв" 100 млн для застави то вже не цікавить нікого
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24.01.2025 16:49 Ответить
Що ж ви хочете?! ВАКС з ним в "долі"
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24.01.2025 17:33 Ответить
ВАКС для цього і створювали численні громадські об'єднання «реформаторів» та «борців з корупцією».
Так, що все норм. Все йде за планом.
Корупціїї і її носіям не має ніхто і ніщо стояти на заваді.
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24.01.2025 16:52 Ответить
Ось "настоящі патріоти" ЗЄльонського - злодії та хабарники, бондар, стефанішина (подружка Лукаш) і т.д.

а Українські Генерали мають сидіти в залізних клітках

.
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24.01.2025 16:53 Ответить
Тю.... Теж мені "застава" !.. Одного поїзда продасть і вийде ! От якби органи брали під заставу. Взяли б дві нирки, або два ока , або руку та ногу ! Сума то чимала...
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24.01.2025 16:53 Ответить
100 лімонів, а вкрав на скільки?
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24.01.2025 16:53 Ответить
а військових не пускають. зато коррупціонерів - то ж свої. все що треба знати про "блок зеленського".
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24.01.2025 16:53 Ответить
ага, якщо зразу на шконку не положили, то він ці 100 лямів не платитиме, піде додому і подасть апеляцію. До речі, і паспорти не здаватиме... А апеляційний суд херзна що пересудить... може і невинуватим зробить...
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24.01.2025 16:55 Ответить
А за дві пляшки пива зходу 5 років дають.
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24.01.2025 16:55 Ответить
так то ж не депутату дають, а потенційному ухилянту!!!
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25.01.2025 09:21 Ответить
Де він взяв 100 млн для застави...??? КПК портнова ...
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24.01.2025 16:56 Ответить
Є пропозиція, Бондара відправити на передову під Покровськ. Можна в мінометний підрозділ, замінити солдата, який з перших днів війни кидає 120 міни в трубу міномета. Не буду називати його прізвища.А Бондар із свіжими силами....... Так, зразу втече, не довезете його до передової.
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24.01.2025 17:03 Ответить
Ось хто зрадник. Ось хто краде у держави кошти на зброю, тим самим працюючи на орду.
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24.01.2025 17:07 Ответить
нє-нє, у всьому винуватий ухилянти.. цивільні ухилянти!! !!!
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25.01.2025 09:20 Ответить
Чергова порція маланський сцяк в рила рагулів
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24.01.2025 17:07 Ответить
Нелох знову не вкурсі
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24.01.2025 17:16 Ответить
Завтра будем читати новини, як він проводить свій вільний час в Лондоні
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24.01.2025 17:24 Ответить
А бородата Кончіта СерЛещ ніби ні причому!
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24.01.2025 17:37 Ответить
ВАКС майте совість звідки у бідного депутата 100 млн. гривень ?
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24.01.2025 17:40 Ответить
Ось тепер, після внесення цим "видатним регіоналом", що встиг перевзутися, застави 100 млн. грн, можна припиняти досудове слідство - в цьому немає потреби. Адже, якщо для професійного політика/ чиновника 100 млн. грн - це як "кишенькові гроші", - то можна прямо виносити вирок за нанесення шкоди країні в особливо великих розмірах, та ще й в умовах "воєнного стану".
Як чиновник на державній службі може заробити такі статки НЕ КРАДУЧИ З БЮДЖЕТУ КРАЇНИ? ТІЛЬКИ КРАДУЧИ.
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24.01.2025 18:36 Ответить
Емоційно усе вірно, але заставу можуть і родичі внести.
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24.01.2025 19:56 Ответить
Це ж скільки він накрав, якщо взмозі заплатити 100 млн.?
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24.01.2025 18:46 Ответить
100млн, с.ка, навіщо ми їх вибираємо. щоб обрадали нас? заведіть вже комп'ютеризований реєстр витрат у загальнодоступному перегляді на сайті для громадян України, і нехай він ведеться звичайними державними клерками. йдуть вони наХ ці нардУпи.
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24.01.2025 19:09 Ответить
не вибирай.. хтось примушує???

п.с. реєстр.. витрат.. переглядати.. .. поборить корупцію на корню!!
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25.01.2025 09:19 Ответить
Палкий привіт мешканцям Хм ельниччини (округ 191) які обирали неодноразово цього уродженця Ленінграду, члена партії регіонів.
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24.01.2025 19:12 Ответить
...сором
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24.01.2025 20:15 Ответить
В Монако?
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24.01.2025 20:39 Ответить
Вирок по Чаушеску-у нас військовий стан
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25.01.2025 00:04 Ответить
ще досі не зрозуміло, що то не Держава "Україна", а бандитські угрупування з 90х, котрі "узурпуваши владу", і котрі між собою в свої ігри домовленностей бавляться???
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25.01.2025 09:17 Ответить
 
 