ВАКС отпустил нардепа Бондара, подозреваемого в завладении средствами "УЗ", под залог в 100 миллионов гривен

В пятницу, 24 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Бондару, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме на Укрзализныце.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, следственный судья Владимир Воронько отказался брать депутата под стражу, приняв решение об освобождении его под залог в размере 100 миллионов гривен.

Также на Бондаря наложен ряд обязанностей, в частности сдать все загранпаспорта и не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда.

Что предшествовало?

17 января НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили Бондару о подозрении. По данным следствия, нардеп вместе с сообщником-предпринимателем разработал схему поставки продукции для Укрзализныци по завышенным ценам. Из-за этого компания понесла убытки в размере более 140 миллионов гривен.

После сообщалось, что 21 января нардепу Бондару будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 190 млн грн.

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