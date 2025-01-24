ВАКС отпустил нардепа Бондара, подозреваемого в завладении средствами "УЗ", под залог в 100 миллионов гривен
В пятницу, 24 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Бондару, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме на Укрзализныце.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, следственный судья Владимир Воронько отказался брать депутата под стражу, приняв решение об освобождении его под залог в размере 100 миллионов гривен.
Также на Бондаря наложен ряд обязанностей, в частности сдать все загранпаспорта и не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда.
Что предшествовало?
17 января НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили Бондару о подозрении. По данным следствия, нардеп вместе с сообщником-предпринимателем разработал схему поставки продукции для Укрзализныци по завышенным ценам. Из-за этого компания понесла убытки в размере более 140 миллионов гривен.
После сообщалось, что 21 января нардепу Бондару будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 190 млн грн.
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Так, що все норм. Все йде за планом.
Корупціїї і її носіям не має ніхто і ніщо стояти на заваді.
а Українські Генерали мають сидіти в залізних клітках
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Як чиновник на державній службі може заробити такі статки НЕ КРАДУЧИ З БЮДЖЕТУ КРАЇНИ? ТІЛЬКИ КРАДУЧИ.
п.с. реєстр.. витрат.. переглядати.. .. поборить корупцію на корню!!