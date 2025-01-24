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Пока белорусский режим готовится к повторному назначению Лукашенко, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству, – глава МИД Литвы Будрис

вибори лукашенка

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис накануне так называемых президентских выборов в Беларуси призвал Европу не игнорировать опасность режима Александра Лукашенко.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Пока белорусский режим готовится к повторному назначению Лукашенко в эти выходные, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству с ней", - написал он.

Также Будрис отметил, что режим Лукашенко укрепляет свою хватку с 1994 года. Сейчас в Беларуси более 1200 политических заключенных, продолжается преследование СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Читайте: МИД о "выборах" в Беларуси: Их народ заслуживает строить собственное будущее без диктата России

"Беларусь служит военным тылом России, непосредственно помогая в ее войне против Украины. Европа не может смотреть сквозь пальцы и игнорировать растущую опасность на своем пороге. С нетерпением жду будущих дискуссий в Брюсселе", - подытожил он.

Читайте: Европарламент не признает предстоящие выборы в Беларуси, поддерживая санкции против Лукашенко

Будріс про Лукашенка

Автор: 

Беларусь (7914) Европа (1910) Литва (2496) Лукашенко Александр (3617)


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Анекдот був написаний у 2020-му. Виявився "пророчим"... "Сирійська" теж уже утворилася... На черзі - "Білоруська"...
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24.01.2025 17:30 Ответить
"З нетерпінням чекаю майбутніх дискусій у Брюсселі". Потужно...
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24.01.2025 18:03 Ответить
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента, а в Білорусі - Лукашенка!
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24.01.2025 19:27 Ответить
 
 