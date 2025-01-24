Пока белорусский режим готовится к повторному назначению Лукашенко, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству, – глава МИД Литвы Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис накануне так называемых президентских выборов в Беларуси призвал Европу не игнорировать опасность режима Александра Лукашенко.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Пока белорусский режим готовится к повторному назначению Лукашенко в эти выходные, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству с ней", - написал он.
Также Будрис отметил, что режим Лукашенко укрепляет свою хватку с 1994 года. Сейчас в Беларуси более 1200 политических заключенных, продолжается преследование СМИ, оппозиции и гражданского общества.
"Беларусь служит военным тылом России, непосредственно помогая в ее войне против Украины. Европа не может смотреть сквозь пальцы и игнорировать растущую опасность на своем пороге. С нетерпением жду будущих дискуссий в Брюсселе", - подытожил он.
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