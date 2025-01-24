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Новости
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Фицо обвинил Украину в кибератаке на словацкую страховую компанию

Роберт Фіцо

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию было совершено нападение и без всяких доказательств заявил, что к нему причастна Украина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, на срочной пресс-конференции в пятницу, 24 января, Фицо заявил о кибератаке, которая началась в полдень и имела целью попытку получить "конфиденциальную информацию о диагнозах".

"В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. На этот час мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", - сказал он.

Также он назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи", и заявил об ответственности Украины за нее.

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По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".

В то же время, как пишет Denník N, на самом деле речь идет не о кибератаке против национальной страховой компании Словакии, а о фишинге, то есть попытке мошенническим путем получить конфиденциальную информацию.

Автор: 

Фицо Роберт (194) кибератака (185)


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Топ комментарии
+18
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24.01.2025 18:34
+18
мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

Да тут и без "кибератаки" понятно, что диагноз Фицо - клинический идиот...
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24.01.2025 18:34
+15
зовсім дядя кукухою поїхав!
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24.01.2025 18:32
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зовсім дядя кукухою поїхав!
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24.01.2025 18:32 Ответить
Срака "підгоряє" - відставкою запахло...
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24.01.2025 18:53 Ответить
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24.01.2025 18:34 Ответить
мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

Да тут и без "кибератаки" понятно, что диагноз Фицо - клинический идиот...
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24.01.2025 18:34 Ответить
Скоріше, агент під прикриттям.
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24.01.2025 18:36 Ответить
Просто іпанутий.
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24.01.2025 18:38 Ответить
А слабо на Фріцо подати до суду? Хоча б до словацького. Або до Печерського.
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24.01.2025 18:34 Ответить
Краще до Печерського; напевно позов виграє.
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24.01.2025 18:38 Ответить
Щоб виграти у Печерському, треба "занести"... Доведеться донатити...
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24.01.2025 18:42 Ответить
пуйло , мабуть, половину європейських політиків "донатить"; на це у нього коштів не бракує.
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24.01.2025 19:58 Ответить
З якого часу на юожевільного подають позив до суду?
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24.01.2025 19:06 Ответить
Ого, щось новеньке! Чергове завдання кремля?
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24.01.2025 18:35 Ответить
Словацькі психіатори були праві. От тільки не додали, що хвороба прогремує.
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24.01.2025 18:36 Ответить
***** - де ті 250 психіатрів - иому ж мали підігнати гамівну сорочку
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24.01.2025 18:36 Ответить
Я навіть можу йому ВІРИТИ!
На справді, там можуть спливти ну дуже цікаві та відомі прізвища з північного недо-сусіда.
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24.01.2025 18:37 Ответить
Після першого замаху Творець придурка помилував. З надією, що воно почне думати.
А воно бач, як ...
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24.01.2025 18:49 Ответить
дайте ему селедку))))
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24.01.2025 18:50 Ответить
чтоб он сдох,хуйловское отродье!
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24.01.2025 19:25 Ответить
Мені цікаво, коли Фіцо і Орбан зустрічаються то хто кому першим козиряє? Вони ж знають свої звання у системі ФСБ. Коли вони з Меркель зустрічаються, там відомо що обидва першими, бо Меркель полковника має. А цим хоч по майору дали, чи по сі пори в лейтенантах старших ходять?
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24.01.2025 19:30 Ответить
Недострілений в дупу 🤣
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24.01.2025 19:55 Ответить
Так тільки суд може призначити психіатричну експертизу.
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24.01.2025 20:52 Ответить
Психіатри в Словакії праві : Фіцо поїхав дахом остаточно!
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24.01.2025 21:28 Ответить
Це називається "ПАНІКА"... Бо дорвався до влади, і подумав, що він "вхопив бога за бороду...". А виявилося, що "тримає за *** "бика тряпочного"... Бо "прогин" перед Кремльом "не зарахований". І "велиий ПУ" нічого зробить не може!... І на горизонті маячить "вотум недовіри". А це - загроза відставки... А ця "загроза" передчасної відставки "карячиться" розслідуваннями його діяльності... А він не встиг "кінці у воду поховать". Тому можна не тільки крісло втратить, але й змінить кабінет глави уряду, на тюремну камеру... От і панікує... Звідти і "фантазії" про "словацький Майдан", і про "хакерські атаки" на страхову компанію, і про "удари по енергозабезпеченню Європи"...
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25.01.2025 00:24 Ответить
 
 