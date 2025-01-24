Фицо обвинил Украину в кибератаке на словацкую страховую компанию

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию было совершено нападение и без всяких доказательств заявил, что к нему причастна Украина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, на срочной пресс-конференции в пятницу, 24 января, Фицо заявил о кибератаке, которая началась в полдень и имела целью попытку получить "конфиденциальную информацию о диагнозах".

"В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. На этот час мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", - сказал он.

Также он назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи", и заявил об ответственности Украины за нее.

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По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".

В то же время, как пишет Denník N, на самом деле речь идет не о кибератаке против национальной страховой компании Словакии, а о фишинге, то есть попытке мошенническим путем получить конфиденциальную информацию.