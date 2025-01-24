Умеров уволил своего заместителя Клименкова и главу АОЗ Безрукову, на ее место назначат Жумадилова

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок, - вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", - заявил Умеров.

По его словам, "закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали".

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Поэтому Умеров принял следующие решения:

Подать в Кабмин представление на увольнение его заместителя - Дмитрия Клименкова.

Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.

Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.

Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

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"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", - сказал Умеров.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.