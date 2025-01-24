Умеров уволил своего заместителя Клименкова и главу АОЗ Безрукову, на ее место назначат Жумадилова
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок, - вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.
К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", - заявил Умеров.
По его словам, "закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали".
Поэтому Умеров принял следующие решения:
- Подать в Кабмин представление на увольнение его заместителя - Дмитрия Клименкова.
- Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.
Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.
Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.
"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", - сказал Умеров.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
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це так треба це по плану.
резніков поклав кругом своїх, чи оповських, вони разом пограбували оборонний бюджет і за це, отримав бурхливі довгі аплодисменти ВР
цей зробив теж саме на 100% але показує якісь звільнення,
теж хоче піти під авації ВР.
а що постачальники резніка досі головні постачальники
то ето нє то!!!!
ето другоє!!!!
це виключно право наглядової ради....
умеров може лиш рекомендувати, або написати скаргу на роботу голови АОЗ чи на саму агенцію
В Кримській області так і буде після війни.... Це якщо Ердоган не прихопить "по миротворчому мандату"..
Враховуючи, що ця людина взяла під свій, на 100% ручний контроль, УСІ військові закупівлі України (окрім хіба Нацгвардії), то питання інше - це точно людина Єрмака, чи ми маємо справу з ще одним смотрящим за Зелею, що вийшов з тіні?
Ні в кого в Україні зараз немає такого "кишенькового" бюджету, як в нього. Яким він розпоряджається практично безконтрольно.
Брат Жумаділова - Мурат, проживає разом з батьками на території тимчасово окупованого Кримуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:4-17 [17]. Згідно з розслідуванням політичного активіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Аронця, до початку 2024 року мав бізнес в Криму та на тимчасово окупованих територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської областей
А Крим тихою сапою зливають ердогану чи під якійсь деребан "самого угнєтьонного з народів"...
Тільки не кажіть, що не так )))
Наскільки я розумію Безрукова на посаді від комітету що голосує за кандидата. Навіть якщо з правками міністр може звільняти, то чому знову немає відбору на цю посаду?
Це ж пряме нищення антикорупційних реформ від європейських партнерів.
Умєров всрався і пішов по безпрєделу - бо ворюги вони кінчені.
До речі - Резніков і Єрмак ще у Києві лізли красти - та київські клани їх витурили під сраку.
То влізли на всю країну на Зеленському - гнати Єрмака з Зеленським треба негайно - бо буде велика біда
Сраний зелений ворюга...
І патріоти ще сподіваються з таким "керівництвом" перемогти у цій війні???
Може це ширма перед відповідальністю за браковані міни?
"Малець Тарас
Мер Ірпеня організував народну самооборону рідного міста на початку повномасштабної війни і особисто воював на передовій - Зеленський проти нього кримінальне провадження.
Мер Бучі в перші хвилини війни втік з міста і за годину часу вже був на Банковій в Києві з чемоданами - Зєля нагородив його одним з перших державними нагородами за так звану нібито ''оборону'' міста.
Агов... Зєля... а
піздюлєйвід народу не хочеш..?"
У мене є 2 пояснення нахабно-брутального бикування Умєрова-Єрмака та його шайки щодо Агенції оборонних закупівель.
Перша - скоро вибори і треба терміново скирдувати кеш. На підкуп та агресивне промо.
Друга - вони розуміють, що владу не втримають. Тому треба максимально швидко виходити в кеш і готуватися до релокації, коли "что-то пойдет не так". Цілком можливо, що вони обидві діють одночасно.
Власне, логіка подій - проста як двері.
Де зараз можна наскирдувати чорний кеш і на партійну касу, і на особисті рахунки в крипті?
Правильно - в енергетиці (привіт, добудова ХАЕС бандою галущенко-котіна-міндіча) та на збройних закупівлях.
І тут раптом в АОЗ з'являється людина, яка шле нафіг всі схеми та мутняки Умєрова. А сума, на секундочку, на кону просто гігантська - півтрильйона. А ставили ж цю людину, щоб вона була безвідмовною виконавицею замовлень Банкової. І тут раптом "з баби спрос єсть". Тому оце все борсання, що ми бачимо останні місяці - це просто спроба прибрати до рук ці гроші. Без будь-якого контролю. І клала єрмаумєровщина з прибором на все - корпоративну, прости господи, реформу, ризик припинення західної допомоги, програш у війні.
Тут таке бабло пропливає повз. А якась с*чка в окулярах не дає його нормально освоїти. Треба її прибрати. А як не вийшло по закону - то давайте як завгодно по беспределу. Бо часу нема, лаве не капає, крокодил не доїться - за що купити потім кокос? Що ж, оцей скандал остаточно розставив всі крапки над "і" і навіть над "Ї". Ми всі побачили, хто є дешевими шльондрами на підтанцьовці ОПні та умєровців. Ми всі побачили, що дійсно цікавить Зе, його крадинала Рішальє та його східного падована зі своїм почтом.
І тепер ні в кого не буде ні краплі сумнівів, чиє прізвище ставити напроти слів "нема снарядів" чи "скільки можна впарювати фронту браковані міни". Це - ті ж самі прізвища, які зараз гарячково намагаються допомогти Єрмаку/Умєрову вкрасти 500 мільярдів гривень. І покласти остаточно болт на спроби громадянського суспільства хоч якось контролювати цю кляту сарану.
Не забувайте пліз, хто і що зараз говорить. Ці слова - чітке означення простої максими: людина це чи зе-гівно.
Богдан Буткевич.
умЄров
аа, чергова зелена ****, яка обікрала ЗСУ
ну то якого ху, я ви генералів судите?
на фронті, а не в новинах", - сказав Умєров. Джерело: https://censor.net/ua/n3532162