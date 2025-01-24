РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10568 посетителей онлайн
Новости
12 537 85

Умеров уволил своего заместителя Клименкова и главу АОЗ Безрукову, на ее место назначат Жумадилова

Рустем Умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок, - вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.
К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", - заявил Умеров.

По его словам, "закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали".

Читайте также: С сегодняшнего дня в "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, - Минобороны

Поэтому Умеров принял следующие решения:

  • Подать в Кабмин представление на увольнение его заместителя - Дмитрия Клименкова.
  • Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.

Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.

Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

Читайте также: Умеров забрал 23 млрд грн с АОЗ, чтобы ГПСУ авансом "сливала" их фирме, которая уже срывала поставки и имеет связи с организатором махинаций "Львовского арсенала", - СМИ

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", - сказал Умеров.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Автор: 

Умеров Рустем (553) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91) Клименков Дмитрий (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+55
Таке враження, що ця камарілья робить усе, щоб у вищому політичному і військовому керівництві України українців не було взагалі.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:53
+34
Умеров, Жумаділова, йдіть у сраку, мокші довбані, чи де вас там виплодили, я х.з. З усього Світу нечисті назбирав зелений виродок.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55
+32
Підтягує своіх
показать весь комментарий
24.01.2025 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Казав один фацет, що Умєров спить і бачить Крим у складі Туреччини.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:57 Ответить
Умєров не бачить як має правильно працювати Міноборони і це набагато важливіше. У Умєрова немає реального плану реформування ЗСУ, тому що він непрофесіонал у військовій сфері і як менеджер дуже посередній фахівець який не володіє ********* інструментами управління. Середньовічний стиль кланово-сімейного управління Умєрова показує свою повну неспроможність в 21 столітті. Чомусь нові керівники, які приходять на високі посади, думають що примітивними інструментами та рішеннями можна досягнути високих результатів. Як наслідок такого примітивного управління ми маємо повний провал забезпечення нових та старих бригад всім необхідним майном при тому що лишаються невикористаними десятки мільярдів гривень на кінець року в бюджеті Міноборони! Це повний провал команди Умєрова, яку потрібно гнати в шию. Наша новостворена бригада формувалась з лютого 2024 року і досі ми неумоплектовані навіть на 30% всім необхідним ШТАТНИМ майном, автотехнікою, бронетехнікою, зброєю, генераторами, старлінками, БПЛА, РЕБ та всім іншим - це катастрофа!
показать весь комментарий
25.01.2025 09:37 Ответить
В ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ працюють тількі ті,що поцілували каблучку МАФІЇ
показать весь комментарий
25.01.2025 17:08 Ответить
Та про що мова іде? Родичі Жумаділова живуть в окупованому Криму до цих пір. Дружина до них виїжджала і отримала там російське громадянство. Таких "на гарматний постріл" на керівні посади підпускать не можна!. Але що казать, коли у нас Єрмак має родичів у ФСБ, і Сирський - теж..
показать весь комментарий
25.01.2025 23:15 Ответить
Підтягує своіх
показать весь комментарий
24.01.2025 18:51 Ответить
Таке враження, що ця камарілья робить усе, щоб у вищому політичному і військовому керівництві України українців не було взагалі.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:53 Ответить
А що, там були українці?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:59 Ответить
Ні,там євреїв,українці в окопах,у плєну і розстріляні кацапами.😭🤮😱
показать весь комментарий
24.01.2025 19:58 Ответить
що ти розумієш???
це так треба це по плану.
резніков поклав кругом своїх, чи оповських, вони разом пограбували оборонний бюджет і за це, отримав бурхливі довгі аплодисменти ВР
цей зробив теж саме на 100% але показує якісь звільнення,
теж хоче піти під авації ВР.
а що постачальники резніка досі головні постачальники
то ето нє то!!!!
ето другоє!!!!
показать весь комментарий
25.01.2025 00:19 Ответить
і головне, що у него нема повноважень звільняти чи призначати голову АОЗ...
це виключно право наглядової ради....
умеров може лиш рекомендувати, або написати скаргу на роботу голови АОЗ чи на саму агенцію
показать весь комментарий
26.01.2025 01:07 Ответить
Татары окупировали МО,
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55 Ответить
Справа в вірноподданності БАНДІ ! ОМЕРТА ! Ці виродки гірші коза НОСТри
показать весь комментарий
25.01.2025 17:10 Ответить
Кримчаки правлять бал?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55 Ответить
О, і соплімєннічки вже підтягуються...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55 Ответить
Так хто Умерову і його бл...скій конторі доктор? Невже він такий тупий ( а може якраз навпаки ), що можна провертати багатомільярдні оборудки без його відома. Так, звільнив кого не жалко і став білим та пухнастим.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55 Ответить
Умеров, Жумаділова, йдіть у сраку, мокші довбані, чи де вас там виплодили, я х.з. З усього Світу нечисті назбирав зелений виродок.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:55 Ответить
Воно ж не просто так...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:59 Ответить
Звичайно, Безрукову звільнили через неможливість пиз-дити бабки..
показать весь комментарий
24.01.2025 19:43 Ответить
О, татарська мафія розширює свої повноваження щоб красти вже безмежно.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:57 Ответить
)) даже не стесняется)
показать весь комментарий
24.01.2025 19:00 Ответить
Мечеть пора будувать. Потужно.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:00 Ответить
Не смішно )))
В Кримській області так і буде після війни.... Це якщо Ердоган не прихопить "по миротворчому мандату"..
показать весь комментарий
24.01.2025 20:16 Ответить
ох уж эта кава в Крыму)
показать весь комментарий
24.01.2025 22:38 Ответить
Ну що пане Бутусов, все так же впевнені, що Умєров - Целофан?
Враховуючи, що ця людина взяла під свій, на 100% ручний контроль, УСІ військові закупівлі України (окрім хіба Нацгвардії), то питання інше - це точно людина Єрмака, чи ми маємо справу з ще одним смотрящим за Зелею, що вийшов з тіні?
Ні в кого в Україні зараз немає такого "кишенькового" бюджету, як в нього. Яким він розпоряджається практично безконтрольно.
показать весь комментарий
24.01.2025 19:46 Ответить
Нацгвардія це з МВД структура. ВВ_внутрішні війська та вертухаї ( охорона колоній) також
показать весь комментарий
24.01.2025 20:15 Ответить
Саме так, я це і мав на увазі - закупівлі Нацгвардії ідуть через МВС, а от всі інші через МО та ДОТ з АОЗом.
показать весь комментарий
24.01.2025 20:17 Ответить
"Папєрєднік" Умєрова уславився тільки золотими яйцями (та іншими грабунками). Що для фронту робить сам Умєров?
показать весь комментарий
24.01.2025 19:50 Ответить
Ця корумпована чурка з неголеним кримінальним іплом "робить" для своєї родини яка вся до єдиного в США. Він звідси їх там забезпечує, а життя там дороге...
показать весь комментарий
28.01.2025 12:52 Ответить
Гостi iз солнечново Дагестана!
показать весь комментарий
24.01.2025 19:53 Ответить
Колишня дружина Арсена Жумаділоваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] - етнічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримська татарка. Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму з дітьми переїхали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва. Має родичів, які залишились на тимчасово-окупованій території. Під час однієї з поїздок в 2021 році, зазнаючи тиску від окупаційної влади, була вимушена погодитись на примусову паспортизацію країною-окупантом

Брат Жумаділова - Мурат, проживає разом з батьками на території тимчасово окупованого Кримуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:4-17 [17]. Згідно з розслідуванням політичного активіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Аронця, до початку 2024 року мав бізнес в Криму та на тимчасово окупованих територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської областей
показать весь комментарий
24.01.2025 20:01 Ответить
Це Квагтал. Там тільки таких і беруть. Особливо, коли рекомендації від родичів кандидата- працівників спецслужб Снєгірії
показать весь комментарий
24.01.2025 20:08 Ответить
Кримські татари - це українці
показать весь комментарий
25.01.2025 12:10 Ответить
І ті що мають бізнес в Криму та на тимчасово окупованих територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської областей?
показать весь комментарий
25.01.2025 12:12 Ответить
Етнічна мафія як бонус до всіх тне-проблем ....
А Крим тихою сапою зливають ердогану чи під якійсь деребан "самого угнєтьонного з народів"...
Тільки не кажіть, що не так )))
показать весь комментарий
24.01.2025 20:06 Ответить
Тільки турки з цього гнидника і можуть щось пристойне зробити
показать весь комментарий
25.01.2025 12:11 Ответить
Тварь коррупционная
показать весь комментарий
24.01.2025 20:19 Ответить
Умєров! Жумаділов! ІНШАЛЛАХ! ІНШАЛЛАХ!
показать весь комментарий
24.01.2025 20:20 Ответить
що ти верзешь..шоб він здох
показать весь комментарий
26.01.2025 04:33 Ответить
Турки взяли МО під себе...
показать весь комментарий
24.01.2025 20:40 Ответить
"Чебуреки" активно бюджет "осваивают"!.Турецкие "подданные",которым Пентагон "дулю сдулю под нос " показывает,бабло в Украине рубят по полной.А даоьше-туркие,родина приветствует "своих сыновей".Ватан
показать весь комментарий
24.01.2025 20:48 Ответить
Новопризначенець - типовий "решала", можна сказати навіть зразковий...
показать весь комментарий
24.01.2025 21:13 Ответить
У Джумаділова є свій напрям - закупівля майнове і харчів.
Наскільки я розумію Безрукова на посаді від комітету що голосує за кандидата. Навіть якщо з правками міністр може звільняти, то чому знову немає відбору на цю посаду?
Це ж пряме нищення антикорупційних реформ від європейських партнерів.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:16 Ответить
уздохлов, йди нахй. чьмо йбане.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:21 Ответить
Умєров нічого не вирішує. Йому звільнили. і йому призначили.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:27 Ответить
Він тільки по крадіжкам.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:51 Ответить
А мені здавалося що кримські татари не такі. Ну я про тих героїв, що сидять в тюрмах окупантів. А тут умеров... Не можу підібрати навіть назву цій істоті. Це і Джемілєв виходить такий? І весь Меджліс такий? Прикро. Ну то поживемо - побачимо хто є hu.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:38 Ответить
Умерова ще не звільнили ?
показать весь комментарий
24.01.2025 21:50 Ответить
хто його звільнить?
показать весь комментарий
26.01.2025 04:29 Ответить
Коли настане відповідальність умерова за вбивство українських захисників , поставляючи до війська браковане озброєння, яке він закупив за народні кошти по завищеним цінам. Його потрібно за грати з конфіскацією майна , а не розпоряджатися МО, як приватною канторою накшталт 95 квартала і робите це найскоріше поки вони не перетворили своєю корупцією Україну в Афганистан коли вони здадуть повністю країну, а самі здриснуть з награбованим.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:57 Ответить
умеров має гнити і всі його нащадки до 7 коліна
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01 Ответить
Він тут буде красти до останнього, а потім до родини в США.
показать весь комментарий
28.01.2025 12:58 Ответить
О, почалось ! Несеться "кругом татари !" Я дивлюсь трішки по іншому. Умеров нічого не пояснив з мінами ! Кого призначив злодієм ! Кого звільнив ? Чи все у папку СУПЕРсекретно ? Якщо немає винних, то, мабуть, винний особисто ! Не звільняти треба, а ЗВІЛЬНЯТИСЬ !
показать весь комментарий
24.01.2025 22:02 Ответить
Умєров - дірка від нужника - Єрмаківський жополиз - інакших Єрмак не висовує. Бабла не приніс - отримав в "лічноє дєло". Тепер пішов по безпрєдєлу - а що йому залишається. Поки країною буде рулити ворюга Єрмак - так все і буде. Тільки не довго - бо зелені гниди знищать країну.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:45 Ответить
Оман рулез! Не тільки міни, уся зброя буде "не тої системи(с)"!
показать весь комментарий
24.01.2025 22:12 Ответить
Єрмак подзвонив і сказав Умєрову - не буде бабла - порву.
Умєров всрався і пішов по безпрєделу - бо ворюги вони кінчені.
До речі - Резніков і Єрмак ще у Києві лізли красти - та київські клани їх витурили під сраку.
То влізли на всю країну на Зеленському - гнати Єрмака з Зеленським треба негайно - бо буде велика біда
показать весь комментарий
24.01.2025 22:16 Ответить
За його словами, "закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни"

Сраний зелений ворюга...
І патріоти ще сподіваються з таким "керівництвом" перемогти у цій війні???
показать весь комментарий
24.01.2025 22:19 Ответить
А застрелитись, через анальний отвір, цей підар не бажає???
показать весь комментарий
24.01.2025 22:37 Ответить
Найкращий коментар)
показать весь комментарий
25.01.2025 20:59 Ответить
ПопереднІХ керівників, ФДМУ та МОУ, з млрд грн вивезеними за кордон, так і не шукає зеленський+татаров з єрмаком? Не на часі? Це ж не генерали ЗСУ чи Червінський?!?!
показать весь комментарий
24.01.2025 22:43 Ответить
Наобирали лайна.
показать весь комментарий
25.01.2025 02:13 Ответить
так не обирайте нікого зовсім!!! до сих пір не зрозуміли, як це працює?? ви ж своїми всратими "виборами" це все і легітимізуєте!!
показать весь комментарий
25.01.2025 09:24 Ответить
А де у МО українці?
показать весь комментарий
25.01.2025 11:31 Ответить
Чогось патріоти дружно мовчать про це
показать весь комментарий
25.01.2025 15:21 Ответить
Татари обкрадають Україну, як колись. В одного вся родина в США, в другого вся в Криму поклоняється пуйлу. Думаєте вони думають і вболівають за Україну ?:
показать весь комментарий
25.01.2025 13:11 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
показать весь комментарий
25.01.2025 15:35 Ответить
уже просто смеются в квартале 95 с этих говорящих фамилий РЕЗНИКофф, УМЕРофф, ЖУЛИКдинов.
показать весь комментарий
25.01.2025 16:08 Ответить
Що саме провалено в закупівлях?
Може це ширма перед відповідальністю за браковані міни?
показать весь комментарий
25.01.2025 17:24 Ответить
А чому б замість Жумаділова - Муждабаєва!
показать весь комментарий
25.01.2025 18:11 Ответить
чучмеки всієї України єднаються?
показать весь комментарий
25.01.2025 19:11 Ответить
На фоні новини про загибель Коханівського поряд з солдатами, з доволі українським прізвищем, це все виглядає якимось знущанням. А чи має взагалі значення Україна для усіх цих Жумаділових. Навіть у радянському союзі, той же сталін воював у революцію, чиновники призначалися переважно з фронтовиків. А у нас бозна хто, я і себе не вважаю особливо патріотом, але цим людям Україна взагалі здається до лампочки.
показать весь комментарий
25.01.2025 20:21 Ответить
Тут хочеться процитувати іншого коментатора, як загальної картини що відбувається:
"Малець Тарас

Мер Ірпеня організував народну самооборону рідного міста на початку повномасштабної війни і особисто воював на передовій - Зеленський проти нього кримінальне провадження.
Мер Бучі в перші хвилини війни втік з міста і за годину часу вже був на Банковій в Києві з чемоданами - Зєля нагородив його одним з перших державними нагородами за так звану нібито ''оборону'' міста.
Агов... Зєля... а піздюлєй від народу не хочеш..?"
показать весь комментарий
25.01.2025 20:36 Ответить
Тобто жумаділов одною сракою на два ху... присів? Браво. Дві аналогічні посади одному чорножопому з бізнесом в Криму і жонушка з родиною з кацапським паспортами. Це вже перемога?
показать весь комментарий
25.01.2025 21:03 Ответить
https://www.youtube.com/@show_bisyky ШОУБІСИКИ

У мене є 2 пояснення нахабно-брутального бикування Умєрова-Єрмака та його шайки щодо Агенції оборонних закупівель.
Перша - скоро вибори і треба терміново скирдувати кеш. На підкуп та агресивне промо.
Друга - вони розуміють, що владу не втримають. Тому треба максимально швидко виходити в кеш і готуватися до релокації, коли "что-то пойдет не так". Цілком можливо, що вони обидві діють одночасно.
Власне, логіка подій - проста як двері.
Де зараз можна наскирдувати чорний кеш і на партійну касу, і на особисті рахунки в крипті?
Правильно - в енергетиці (привіт, добудова ХАЕС бандою галущенко-котіна-міндіча) та на збройних закупівлях.
І тут раптом в АОЗ з'являється людина, яка шле нафіг всі схеми та мутняки Умєрова. А сума, на секундочку, на кону просто гігантська - півтрильйона. А ставили ж цю людину, щоб вона була безвідмовною виконавицею замовлень Банкової. І тут раптом "з баби спрос єсть". Тому оце все борсання, що ми бачимо останні місяці - це просто спроба прибрати до рук ці гроші. Без будь-якого контролю. І клала єрмаумєровщина з прибором на все - корпоративну, прости господи, реформу, ризик припинення західної допомоги, програш у війні.
Тут таке бабло пропливає повз. А якась с*чка в окулярах не дає його нормально освоїти. Треба її прибрати. А як не вийшло по закону - то давайте як завгодно по беспределу. Бо часу нема, лаве не капає, крокодил не доїться - за що купити потім кокос? Що ж, оцей скандал остаточно розставив всі крапки над "і" і навіть над "Ї". Ми всі побачили, хто є дешевими шльондрами на підтанцьовці ОПні та умєровців. Ми всі побачили, що дійсно цікавить Зе, його крадинала Рішальє та його східного падована зі своїм почтом.
І тепер ні в кого не буде ні краплі сумнівів, чиє прізвище ставити напроти слів "нема снарядів" чи "скільки можна впарювати фронту браковані міни". Це - ті ж самі прізвища, які зараз гарячково намагаються допомогти Єрмаку/Умєрову вкрасти 500 мільярдів гривень. І покласти остаточно болт на спроби громадянського суспільства хоч якось контролювати цю кляту сарану.
Не забувайте пліз, хто і що зараз говорить. Ці слова - чітке означення простої максими: людина це чи зе-гівно.
Богдан Буткевич.
показать весь комментарий
25.01.2025 22:16 Ответить
а хто Є
умЄров
аа, чергова зелена ****, яка обікрала ЗСУ
ну то якого ху, я ви генералів судите?
показать весь комментарий
25.01.2025 22:41 Ответить
Чому холопи не вітають Я не лох Османський з днем народження,ми чекаємо ,ублюдки зелені час спливає
показать весь комментарий
25.01.2025 23:36 Ответить
"....результат - незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був В КИШЕНЯХ на фронті, а не в новинах", - сказав Умєров. Джерело: https://censor.net/ua/n3532162
показать весь комментарий
26.01.2025 00:58 Ответить
вкрав. мені заніс. наступний
показать весь комментарий
26.01.2025 03:40 Ответить
гнида..
показать весь комментарий
26.01.2025 04:24 Ответить
Если Украина проигрывает территорию при чем на всегда так как вернуть оружия и людей не будет хватать , зачем это же руководство армии держать если оно не справляется и даже не пытается поменять тактику
показать весь комментарий
26.01.2025 04:25 Ответить
А що скажуть лідери нації - Менджлісу? Щось їх не чуть останнім часом
показать весь комментарий
26.01.2025 05:37 Ответить
 
 