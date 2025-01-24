Переговоры о членстве Украины в ЕС: Евросовет получил первый скрининговый отчет

Европейская комиссия отправила Европейскому совету первый скрининговый отчет первого кластера "Основы" переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Соответствующую информацию по запросу агентства "Интерфакс-Украина" предоставили в Европейской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подача скринингового отчета является первым шагом в переговорах о членстве, где Комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена, а на втором этапе оценивает, где находится кандидат с точки зрения правового соответствия и возможности применять acquis (acquis - это термин, который означает совокупность законов и прав ЕС, применяемых в государствах-членах. - Ред.). Отчет о проверке на прошлой неделе касается кластера 1 Fundamentals ("Основы"), который лежит в основе переговоров о вступлении. Согласно Переговорным рамкам, этот кластер открывается первым и закрывается последним в переговорах", - пояснили в Еврокомиссии.

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Отмечается, что скрининговый отчет будут обсуждать с государствами-членами в Евросовете.

"Как только Совет согласится с тем, что начальные контрольные показатели для этого кластера выполнены, и страны представили свою позицию на переговорах, а ЕС согласовал свою позицию на переговорах, организуется Межправительственная конференция, на которой обе страны официально открывают кластер на переговорах", - отметили в Еврокомиссии.

Там также добавили, что сейчас Украина проходит двусторонний процесс проверки, который продлится до осени 2025 года. При условии выполнения необходимых условий переговоры по кластерам, в частности "Основ", начнутся тоже в этом году.

В ЕС добавили, что расширение Евросоюза остается приоритетом.

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"ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной в июне 2024 года. Это признание решимости Украины продвигаться вперед в своем вступлении в ЕС и проводить преобразовательные реформы, несмотря на агрессивную войну России, которая продолжается. Украина уверенно движется к вступлению в ЕС",- отметили в Еврокомиссии.

Переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 разделов, сгруппированных в шесть кластеров, которые открываются поочередно в зависимости от прогресса страны-кандидата в их выполнении.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на открытие двух ключевых кластеров переговоров между Украиной и ЕС в первой половине 2025 года во время председательства Польши в Совете ЕС.

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