РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10643 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 063 1

Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 24 января российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;
  • БпЛА севернее Днепра, курс западный;
  • БпЛА с Харьковщины через Днепропетровщину западным курсом;
  • БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Обновление по движению БпЛА

  • Группы БПЛА двигаются по границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс северо-западный;
  • БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;
  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
  • БПЛА на юге и центре Полтавщины, курс северный;
  • БПЛА на западе Полтавщины, курс западный;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс южный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс северный;
  • БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс северный;
  • БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс северный;
  • БпЛА в районе Никополя, вектор движения Кривой Рог.

Также читайте: Сбито 25 из 58 российских БПЛА, 27 локационно потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2386) воздушная тревога (803) Шахед (1124) война в Украине (4489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби при владі були Українці, на моцкву летіло б що ночі, там би вила сирена, не працювали аеропорти. І паніка обвалила б економіку на чверть.
показать весь комментарий
25.01.2025 01:50 Ответить
 
 