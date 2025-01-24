Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 24 января российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;
- БпЛА севернее Днепра, курс западный;
- БпЛА с Харьковщины через Днепропетровщину западным курсом;
- БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный;
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Обновление по движению БпЛА
- Группы БПЛА двигаются по границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс северо-западный;
- БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;
- БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
- БПЛА на юге и центре Полтавщины, курс северный;
- БПЛА на западе Полтавщины, курс западный;
- БПЛА на севере Сумщины, курс южный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс северный;
- БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс северный;
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс северный;
- БпЛА в районе Никополя, вектор движения Кривой Рог.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Artmind
показать весь комментарий25.01.2025 01:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль