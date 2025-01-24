Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 24 января российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

БпЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;

БпЛА севернее Днепра, курс западный;

БпЛА с Харьковщины через Днепропетровщину западным курсом;

БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный;

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Обновление по движению БпЛА

Группы БПЛА двигаются по границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс северо-западный;

БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;

БПЛА на юге и центре Полтавщины, курс северный;

БПЛА на западе Полтавщины, курс западный;

БПЛА на севере Сумщины, курс южный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс северный;

БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс северный;

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс северный;

БпЛА в районе Никополя, вектор движения Кривой Рог.

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