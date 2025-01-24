Более 610 тысяч военных авторизовались в приложении "Армия+", - Черногоренко

По состоянию на сейчас уже более 610 тысяч военных авторизовались в приложении "Армия+".

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Черногоренко рассказала, что за месяц реализации программы "Плюсы" были привлечены три партнера: "Укрзализныця", "Укрнафта" и "Новая почта".

За этот период времени:

21 тысяча военных воспользовались программой;

Приобретено 4 200 билетов на поезда "Укрзализныци" из спецрезерва;

Получено 660 тысяч литров горючего со скидкой от "Укрнафты", что сэкономило почти 2 миллиона гривен;

Отправлено более 5 тысяч посылок через "Новую почту" за символическую цену 1 гривну.

Также Черногоренко отметила, что пользователи "Армии+" могут генерировать штрих-коды для услуг в приложении. Она добавила, что новые функции имеют растущий спрос и положительные отзывы среди пользователей приложения.

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