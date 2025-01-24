Более 610 тысяч военных авторизовались в приложении "Армия+", - Черногоренко
По состоянию на сейчас уже более 610 тысяч военных авторизовались в приложении "Армия+".
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Черногоренко рассказала, что за месяц реализации программы "Плюсы" были привлечены три партнера: "Укрзализныця", "Укрнафта" и "Новая почта".
За этот период времени:
- 21 тысяча военных воспользовались программой;
- Приобретено 4 200 билетов на поезда "Укрзализныци" из спецрезерва;
- Получено 660 тысяч литров горючего со скидкой от "Укрнафты", что сэкономило почти 2 миллиона гривен;
Отправлено более 5 тысяч посылок через "Новую почту" за символическую цену 1 гривну.
Также Черногоренко отметила, что пользователи "Армии+" могут генерировать штрих-коды для услуг в приложении. Она добавила, что новые функции имеют растущий спрос и положительные отзывы среди пользователей приложения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий24.01.2025 23:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Eugen Sсhorf
показать весь комментарий25.01.2025 07:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль