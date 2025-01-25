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Новости
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Россияне продвинулись в Торецке и еще около трех населенных пунктов, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться в Торецке.

Об этом информируют DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Торецке, возле Надеевки, Дачного и Сухих Ялов", - говорится в сообщении.

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Росіяни просунулись в Торецьку

Автор: 

Донецкая область (9910) Торецк (488) Бахмутский район (462) Покровский район (660) Дачное (19) Сухие Ялы (7) Надеевка (15) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+11
Сцирського знімуть коли?Коли москалі Дніпро форсануть чи як?(((
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25.01.2025 02:37
+7
чому наші НЕ мінують багатоповерхівки і не висаджують їх разом із штурмовими групами кацапів?

зараз йде війна не за міста та села, які так чи інакше стираються з лиця землі, а за територію та, найголовніше !!!
ЗА людей!
ЗА мінімізацію втрат наших Воїнів

кацапи якщо й захоплюють територію, то нехай вона буде пустелею !

.
.
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25.01.2025 03:13
+5
ЛідОр, міняй моzкаля Сирського на українця.
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25.01.2025 04:14
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Сцирського знімуть коли?Коли москалі Дніпро форсануть чи як?(((
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25.01.2025 02:37 Ответить
чому наші НЕ мінують багатоповерхівки і не висаджують їх разом із штурмовими групами кацапів?

зараз йде війна не за міста та села, які так чи інакше стираються з лиця землі, а за територію та, найголовніше !!!
ЗА людей!
ЗА мінімізацію втрат наших Воїнів

кацапи якщо й захоплюють територію, то нехай вона буде пустелею !

.
.
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25.01.2025 03:13 Ответить
Вам відповіли цілком зрозуміло
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25.01.2025 12:02 Ответить
ЛідОр, міняй моzкаля Сирського на українця.
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25.01.2025 04:14 Ответить
Люди з квартала закінчились.
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25.01.2025 09:36 Ответить
План перемоги Зеленського у дії.
Ходять чутки шо Вальодья розробляє ще кілька подібних планів.
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25.01.2025 07:16 Ответить
потужних та не зламних , як пять-шість менеджерів смарагдового кольору..
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25.01.2025 09:37 Ответить
Що обʼєктивно він зараз вже може зробити? Рашисти розбудувались по повній
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25.01.2025 12:03 Ответить
Реалізація плану перемоги більшим чином залежить від 47-го і міцності ЗСУ. Доки людожеру вдається щось відгризати, він не зупинеться. В скрутний для нього момент пу погодиться на тимчасоае припинення вогню, для того, щоб з силами зібратися та сотню тисяч корейців отримати, типа створити умов для скасування воєнного стану та проведені виборів, на які він подівається, що пройдуть на користь п'ятої колони в країні. Не уявляю, как технічно може бути швидко складено реєстр виборців і як забезпечити голосування мілліонів українців за кордоном, а також військових на нулі. Одже, тільки зброя, мобілізація всього суспільства, жорсткі санкції здатні переломити ситуацію кардинально і воля 47-го визначить розклад.
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25.01.2025 08:58 Ответить
Сирок не коментує подібне.
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25.01.2025 09:07 Ответить
1 дивлюсь карту та сам себе запитую, бо що верховний що головком всеодно відповіді не дадуть
а з цих мішків, війска вивели????. якщо ні то як тепер, ***** бути???
2 кожен день читаю про окупацію конкретних населених пунктів і ще 3-5-6 населених пунктів..
і ще, це як розуміти??? може треба називати всі 5 чи 8, які захоплені за добу.
3 якщо за провал оборони харкова арештовані генерали та полковники, то хто має сісти за ці пройоби???
чи згодом вище командування знов знайде казлів-відбувайлів
бо як зрозуміло, півроку здачі територій, це згідно планів....
бо ніяких запитань до рнбо, гш, та особисто до зе нема.
тоді просте запитання. а згідно чиєго плану, так послідовно здається територія та так безбожно знишується особовий склад (наші військові, наші люди)?????
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25.01.2025 09:39 Ответить
В кого мають бути запитання?
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25.01.2025 12:04 Ответить
Чи не пора сирському відповідати перед народом України за свої гріхи у Генштабі?
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25.01.2025 12:41 Ответить
Р
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25.01.2025 14:02 Ответить
 
 