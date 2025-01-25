Россияне продвинулись в Торецке и еще около трех населенных пунктов, - DeepState
Российские войска смогли продвинуться в Торецке.
Об этом информируют DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Торецке, возле Надеевки, Дачного и Сухих Ялов", - говорится в сообщении.
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+11 Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.01.2025 02:37 Ссылка
+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий25.01.2025 03:13 Ссылка
+5 Oleg K #589544
показать весь комментарий25.01.2025 04:14 Ссылка
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зараз йде війна не за міста та села, які так чи інакше стираються з лиця землі, а за територію та, найголовніше !!!
ЗА людей!
ЗА мінімізацію втрат наших Воїнів
кацапи якщо й захоплюють територію, то нехай вона буде пустелею !
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Ходять чутки шо Вальодья розробляє ще кілька подібних планів.
а з цих мішків, війска вивели????. якщо ні то як тепер, ***** бути???
2 кожен день читаю про окупацію конкретних населених пунктів і ще 3-5-6 населених пунктів..
і ще, це як розуміти??? може треба називати всі 5 чи 8, які захоплені за добу.
3 якщо за провал оборони харкова арештовані генерали та полковники, то хто має сісти за ці пройоби???
чи згодом вище командування знов знайде казлів-відбувайлів
бо як зрозуміло, півроку здачі територій, це згідно планів....
бо ніяких запитань до рнбо, гш, та особисто до зе нема.
тоді просте запитання. а згідно чиєго плану, так послідовно здається територія та так безбожно знишується особовий склад (наші військові, наші люди)?????