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Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона: помог голос Вэнса

Піт Гегсет

Накануне Конгресс США утвердил кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox Пита Хегсета на должность министра обороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, кандидатуру Хегсета, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность главы Пентагона, не поддержало значительное количество сенаторов.

Так, демократы упрекали конгрессмена, ветерана и ведущего Fox News, что он не имеет достаточной квалификации и называли непригодным для управления войсками и почти 850-миллиардным бюджетом Минобороны США.

Поэтому в Сенате 24 января голоса при рассмотрении утверждения кандидатуры Хегсета разделились 50 на 50 (три республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию).

В конце концов, вице-президент Дж. Д. Вэнс воспользовался возможностью отдать "дополнительный" голос, который и сделал Хегсета новым главой Пентагона. Дело в том, что по закону США, в случае равного разделения голосов сенаторов вице-президент дает решающий голос

Сам Хегсет уже заявил, что привнесет "дух воина" в Минобороны США.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Сенат США поддержал Хегсета на пост главы Пентагона.

Автор: 

Пентагон (1467) Пит Хегсет (67)


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Топ комментарии
+22
Хотів уже покритикувати, але згадав, що Гегсет хоча є капітаном піхоти Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Не те що міністр оборони в якійсь іншій країні.
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25.01.2025 08:22
+16
Подивимося, що за птах, аби не сцикун. А тим часом заробітчани Резніков із Умєровим давно пробили днище навіть порівняно із совковими прошм@ндовками януковича.
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25.01.2025 08:35
+13
Это как на аналогичный пост утвердить Лысого "орденоносца". Хотя и Умеров не лучше.

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25.01.2025 08:36
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Цеи "воін" має таке відношення до Міноборони як морська свинка до моря
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25.01.2025 08:13 Ответить
Зате в країнах ЄС половина міністрів оборони взагалі цивільні жінки
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25.01.2025 08:35 Ответить
Так віина ж а жінка і віина якось не тотожні і Китаи зуби гострить
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25.01.2025 08:37 Ответить
Мабуть тому й диктатури так обнагліли, через те що на Заході замість грізних тестостеронних чоловіків в очільникам міністрів оборони понабирали жіночок або чоловіків з нетрадиційною орієнтацією
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25.01.2025 08:47 Ответить
Це також - розслабились - життя вдалося і забули шо є багато краін в яких здвиг по фазі
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25.01.2025 08:52 Ответить
Ты это про Умерова?
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25.01.2025 09:58 Ответить
Та Ви шо? Ось резніков і умеров воїни так?
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25.01.2025 12:17 Ответить
Ну, він пройшов від командира взводу до "майора". Має бронзову зірку (хоча, вірогідно, не бойову, тобто не за героїзм на полі бою). Тож до війська він причетний.

А так-то - звичайний "лакі"-хлопець з "білої кості", який після Прінстона пив, гуляв, трахав кого хотів, бігав на війну, тричі жонатий тощо. Норма для США.
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25.01.2025 20:54 Ответить
А десятки генералів - які вже зуби з"іли в Пентагоні - як ім з цим маиором - вискочкою?
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25.01.2025 21:04 Ответить
Пєнтагон це Пєнтагон, а генерали - то генерали. Ви плутаєте безпосереднє командування військами та посади чиновничі в міноборони. В США, як і в у всіх притомних країнах, є суто військове командування, а є політичне командування. І військові в притомних країнах завжди підпорядковуються політичному керівництву. Наприклад, в Україні ГШ ЗСУ підпорядкований МО ніби і входить в структуру Міністерства Оборони, але по керуванню безпосередньо військами (і не тільки під час війни) - він підпорядковується Ставці Верховного Головнокомандувача, а не міністру оборони. Тож в самому Пєнтагоні можуть працювати будь-які генерали, але це переважно адміністративні посади і там обов'язковості в призначенні генералів на будь-які посади немає. Аналогом нашого ГШ в США є "Об'єднаний комітет начальників штабів США". Причому прикол в тому, що членами цього комітету є реальні командири видів та родів військ, а от голова цього комітету, так же як і міністр оборони - це політична посада і він є "радником Президента" в першу чергу.
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25.01.2025 21:26 Ответить
Хотів уже покритикувати, але згадав, що Гегсет хоча є капітаном піхоти Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Не те що міністр оборони в якійсь іншій країні.
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25.01.2025 08:22 Ответить
А чому тільки міністр в якійсь іншій країні?
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25.01.2025 08:59 Ответить
Бо Президенти схожі. Схожі, включно до ухилянства від служби. Один тепер Верховний Головнокомандувач, а в іншого ядерна валіза.
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25.01.2025 09:06 Ответить
Некомпетентность разминирователей Чонгара никто не переплюнет.
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25.01.2025 08:28 Ответить
Це ВЖЕ спірне питання.
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25.01.2025 08:33 Ответить
Стендапери, діджеі, 3,14здоболи, вчителки міньєту та працівниці лупанаріїв тощо зараз дуже швидко піднимаются соціальним ліфтом на властний Олімп.
Боже, збережи світ який ти створив.

і
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25.01.2025 08:32 Ответить
самокритично
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25.01.2025 09:12 Ответить
Ну, з огляду на те кого зараз призначають у США то з часом (невеличким) Україна у цьому може посісти поченсне друге місце.
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25.01.2025 09:15 Ответить
Ну колишнього охоронця в АТБ на пост депутата буде важко переплюнути.
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25.01.2025 15:15 Ответить
Охоронец АТБ то інтелектуал у порівнянні з крадіїм пива. Но всі они , у порівнянні з депутатами ДержДупи Расеї - сенеки та декарти.
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25.01.2025 15:38 Ответить
світ людей створили люди
богохульство не на часі
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25.01.2025 12:25 Ответить
Бохохульство це існування тіх, хто носить тавро "росіянин".
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25.01.2025 15:40 Ответить
Ей, а процеткй мені де я богохульствував.
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25.01.2025 16:01 Ответить
Вчительок міньету створюють батькияки їх виховують. І взагалі як шо вони існують то
- Всевишній творить для чогось - тому ми повинні сприймати це як його волю
- чи дещо відбувається без Волі Господа - тоді не звинувачуйте у цьому Бога
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25.01.2025 16:26 Ответить
Так спочатку разплутайся а уж потім корчи тут з себе "богослова". До речи, кажиш шо нема такої заповеді "не зроби мінєту ближньому свому"? Так іди і роби, ближньому свому"богослов".
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25.01.2025 17:02 Ответить
Подивимося, що за птах, аби не сцикун. А тим часом заробітчани Резніков із Умєровим давно пробили днище навіть порівняно із совковими прошм@ндовками януковича.
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25.01.2025 08:35 Ответить
Это как на аналогичный пост утвердить Лысого "орденоносца". Хотя и Умеров не лучше.

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25.01.2025 08:36 Ответить
І вистачило совісті прийняти орден ні за що?
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25.01.2025 09:03 Ответить
А у дегенератів є совість?
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25.01.2025 09:19 Ответить
Орден за то, что парашный снайпер ослеп от зайчика с его лысины.
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25.01.2025 11:43 Ответить
Портніков - геніальний журналіст.
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25.01.2025 14:10 Ответить
Ну в нас зовсім не мав кваліфікації. А там офіцер ветеран двух війн-отримав як бойовий так і командний досвід на різних рівнях. Та й отримати майора в сша це не в нас.
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25.01.2025 08:55 Ответить
Там теж є практика просування по службі в стилі "нахєр з підвищенням, аби тільки тут не влаштовував повне лайно".
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25.01.2025 20:57 Ответить
******** світом керують клоуни. Сміємося далі...
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25.01.2025 09:13 Ответить
А розпочалося все ... звідки?
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25.01.2025 11:09 Ответить
І до хєрограя були клоуни в ************. В 2014 році президентом Гватемали став клоун - Моралєс. З рівно тими ж лозунгами, що і наш хєрограй: я не вор, я не корумпований. Через 2 роки там вже і його брата за корупцію почали арештовувати, і про виплати йому напряму грошей з бюджету міноборони, окрім зп, вже з'явилась інфо. Всі 4 роки боровся з антикорупцією в країні так р'яно та послідовно, що представників громадськості, які намагались йому протидіяти, висунули на аналог "нобелівсої премії" в цій області.
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25.01.2025 21:10 Ответить
Тепер 4-х зіркові генерали Трампу не потрібні ,їх замінить шоумен з каналу Фокс.
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25.01.2025 09:13 Ответить
Мене добило те шо за нього переважив голос Венса - якии ревів шо віиськову допомогу Украіні потрібно звести до 0 цілих і хер десятих
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25.01.2025 09:20 Ответить
Головна небезпека для України це саме Венс. Тому що якщо щось трапиться з Трампом, цей екземпляр може стати надовго президентом Америки. А він дуже темна конячка. Тому як би комусь не подобався Трамп ,на жаль ,нам треба за нього молитись.
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25.01.2025 09:33 Ответить
Мій сусід алкаш 1 в 1
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25.01.2025 09:24 Ответить
Там у них якась нестиков - очка: президент верещить на весь світ що встановить "всезагальний мир", а новоспечений міністер - що "внесе дух воїна в МО США"...
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25.01.2025 11:13 Ответить
Венс віддав свій голос за Гагсета, бо так захотів Трамп.
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25.01.2025 11:23 Ответить
Запойний алкаш буде керувати Пентагоном.
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25.01.2025 11:27 Ответить
Ми призначали дурнуватих шоуменів керувати країною, коли це ще не було мейнстрімом!
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25.01.2025 13:52 Ответить
То це ви задаєте світові тренди!?
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25.01.2025 14:12 Ответить
Кадр ще той, але в нас ще кращі...
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26.01.2025 19:09 Ответить
 
 