Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона: помог голос Вэнса

Накануне Конгресс США утвердил кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox Пита Хегсета на должность министра обороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, кандидатуру Хегсета, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность главы Пентагона, не поддержало значительное количество сенаторов.

Так, демократы упрекали конгрессмена, ветерана и ведущего Fox News, что он не имеет достаточной квалификации и называли непригодным для управления войсками и почти 850-миллиардным бюджетом Минобороны США.

Поэтому в Сенате 24 января голоса при рассмотрении утверждения кандидатуры Хегсета разделились 50 на 50 (три республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию).

В конце концов, вице-президент Дж. Д. Вэнс воспользовался возможностью отдать "дополнительный" голос, который и сделал Хегсета новым главой Пентагона. Дело в том, что по закону США, в случае равного разделения голосов сенаторов вице-президент дает решающий голос

Сам Хегсет уже заявил, что привнесет "дух воина" в Минобороны США.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Сенат США поддержал Хегсета на пост главы Пентагона.