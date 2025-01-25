Войска РФ атаковали Никопольщину: повреждена инфраструктура и ЛЭП

Вчера вечером и ночью на 25 января российские оккупанты били по Никопольскому району Днепропетровской области, есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Выпустили почти полтора десятка снарядов.



В результате вражеских атак повреждены инфраструктура и линии электропередач. Прошло без погибших и пострадавших.



Также отмечается, что подразделение ЧвК "Схід" уничтожило в области БпЛА.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, АЗС, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж