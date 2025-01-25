Зеленский сегодня планирует назначить Драпатого командующим ОСГВ "Хортица", - Бутусов
Сегодня, 25 января 2025 года ожидаются важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский планирует назначение на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого, действующего командующего Сухопутных войск ВСУ.
"Такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации армии, которые давно назрели.
Будем ждать решений. Но надеюсь, что на этот раз по дороге в кабинет на подпись ни у кого рука не дрогнет. Это решение нужно армии", - отмечает Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) налагодити систему з проходження потрібної і достовірної інформації знизу до верху з аналітикою на проміжних ланках, її своєчасну обробку та реалізацію;
2) припинити хаос в управлінні військами, насамперед у хх переміщенні з одного району в інший без конкретних завлань, необдумані звільнення командирів бойових, подрібнення бригад на окремі зведені загони та їх підпорядкування іншим підрозділам без конкретної мети тощо;
3) в найкоротші терміни визначити боєздатність наявних сил ппередової лінії та резервів з метою підсилення окремих ділянок фронту;
4) підготувати ударний мобільний "кулак" для оперативного зрізання ворожих "язиків" із контрударами по не закріплених локаціях ворожих передових ліній;
5) провести підготовку і розміщення військ другої лінії оборони на обладеаних позиціях і рубежах.