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Зеленский сегодня планирует назначить Драпатого командующим ОСГВ "Хортица", - Бутусов

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий

Сегодня, 25 января 2025 года ожидаются важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский планирует назначение на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого, действующего командующего Сухопутных войск ВСУ.

"Такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации армии, которые давно назрели.

Будем ждать решений. Но надеюсь, что на этот раз по дороге в кабинет на подпись ни у кого рука не дрогнет. Это решение нужно армии", - отмечает Бутусов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) ОСГВ Хортица (415) Бутусов Юрий (4381) Драпатый Михаил (18)


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Топ комментарии
+33
Коли вже ця ганьба хрипата зникне?
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25.01.2025 11:06
+32
Драпатим всі діри не заткнеш. Зате без діла сидить багато достойних офіцерів,яких зелень позвільняла.
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25.01.2025 11:08
+31
Без резервів не виграють битви навіть самі успішні генерали. Потрібно рішення про мобілізацію молоді!
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25.01.2025 11:08
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не всі розуміють.
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25.01.2025 14:23 Ответить
Як прославляти і виділяти мільярди грошей на піар відкосників від повісток і служби в армії - так "95 квартал" і їх посіпаки, а як витягувати з прірви Україну - так військовий, яких Зереждим чмирить і садить на кічу.
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25.01.2025 14:38 Ответить
Завдання перед генералом Драпатим постають складні, але лише він в даній ситуації в змозі їх вирішити:
1) налагодити систему з проходження потрібної і достовірної інформації знизу до верху з аналітикою на проміжних ланках, її своєчасну обробку та реалізацію;
2) припинити хаос в управлінні військами, насамперед у хх переміщенні з одного району в інший без конкретних завлань, необдумані звільнення командирів бойових, подрібнення бригад на окремі зведені загони та їх підпорядкування іншим підрозділам без конкретної мети тощо;
3) в найкоротші терміни визначити боєздатність наявних сил ппередової лінії та резервів з метою підсилення окремих ділянок фронту;
4) підготувати ударний мобільний "кулак" для оперативного зрізання ворожих "язиків" із контрударами по не закріплених локаціях ворожих передових ліній;
5) провести підготовку і розміщення військ другої лінії оборони на обладеаних позиціях і рубежах.
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25.01.2025 14:40 Ответить
Поповнення резервів за рахунок зменшення мобілізаційного віку це може і добре. Але, без підвищення фінансової мотивації будем і надалі мати таке ганебне явище як "бусифікація". А без підвищення вимог при наданні доступу до державної таємниці будем і надалі мати витік інформації.
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25.01.2025 14:42 Ответить
Круто, він вже навчальні центри на якісно новий рівень перевів? Сухопутні війська ,хоча б штатно - організаційно реформував?Тцк в законне русло повернув?Схоже що і тут чекають такі ж здобутки.
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25.01.2025 16:38 Ответить
Як ви рєбята нє садітєсь, а в музиканти не годітєсь. Нажаль.
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25.01.2025 18:28 Ответить
Не призначить. А взагалі причому тут Зеленський? Призначає всіх Єрмак.
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25.01.2025 21:35 Ответить
Тєкучєсть кадрів на швидкості світла.
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25.01.2025 22:21 Ответить
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