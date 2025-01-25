Зеленский сегодня планирует назначить Драпатого командующим ОСГВ "Хортица", - Бутусов

Сегодня, 25 января 2025 года ожидаются важные кадровые изменения в управлении Силами обороны Украины.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский планирует назначение на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого, действующего командующего Сухопутных войск ВСУ.

"Такое кадровое решение позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации армии, которые давно назрели.

Будем ждать решений. Но надеюсь, что на этот раз по дороге в кабинет на подпись ни у кого рука не дрогнет. Это решение нужно армии", - отмечает Бутусов.