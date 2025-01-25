США приостановили действие иммиграционных программ, в частности инициативу United for Ukraine для въезда украинцев, - The New York Times
Министерство внутренней безопасности США издало приказ приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно проживать на территории США. Инициатива United for Ukraine, которая предоставляла возможность въезда для украинцев, тоже сейчас под запретом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Как отмечается, директива, которая была направлена высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США и получена NYT, требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация их рассматривает и решает, прекращать ли их.
Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.
Одна из программ, которую планируют приостановить, - инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при условии наличия финансовых спонсоров. По данным правительства, к сентябрю 2023 года по этой программе в страну прибыли более 150 тысяч украинцев.
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Це вже віками затверджено.
Але ж нє.
Нє всьо так однозначно (с)...
Байден, вернись!
Даже говорят, если нас будут выгонять, мы начнём майданить прям уже в Германии.
камуністічєскойпартіі єдіная расія"...
Квіточкі-Нітакусічкі
принаймні у Гамбурзі
Гноми для гномівТрамп для Трампа.
Призупинені емігрантські програми , для емігрантів з усього світу , не лише для українців .
Хоча Яриш пише що військова допомога для України не скасована теж . Так йому повідомили в Пентагоні .
А можно и в Германии такое? Но не только украинцев, а любых т.н. "беженцев".
Кацапы или по высокому образованию приезжают(не самый распространенный случай), или по этнической принадлежности. Например, в Германию приезжают т.н. "русаки", потому что у них "бабушка/дедушка" немцы. Они все Андреи, да Иваны, но с немецкими фамилиями. Т.е. их статус намного выше, чем у просящих пособия беженцев. Они и голосуют, и избирают кого хотят. Т.е. это практически высшая каста в Германии. А украинцы, к примеру, на сегодняшней день- одна из низших.
хоча й імітують "боданіє лбами".
Обрав зебіла і накивав п'ятами.
Хочу бачити тут, в Україні
ВАСКАШИНАВІ провокатор