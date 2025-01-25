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США приостановили действие иммиграционных программ, в частности инициативу United for Ukraine для въезда украинцев, - The New York Times

мігрантів не пускають в США

Министерство внутренней безопасности США издало приказ приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно проживать на территории США. Инициатива United for Ukraine, которая предоставляла возможность въезда для украинцев, тоже сейчас под запретом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, директива, которая была направлена высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США и получена NYT, требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация их рассматривает и решает, прекращать ли их.

Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Одна из программ, которую планируют приостановить, - инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при условии наличия финансовых спонсоров. По данным правительства, к сентябрю 2023 года по этой программе в страну прибыли более 150 тысяч украинцев.

Автор: 

мигранты (985) США (27043)


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Топ комментарии
+20
Не вводьте людей в оману. Фінансова припинена, по озброєнню ні.
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25.01.2025 11:53
+15
Штурмуєш курськ, хоча, швидше за все а арею пиваса дешевого?!
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25.01.2025 11:59
+12
Жінки і діти можуть заховатися від війни у європейських країнах. Немає чого пертися аж за Атлантичний океан. А чоловікам призовного віку і поготів дорога з ухилянтськими намірами закрита будь-куди. Тож нічого поганого у рішенні Трампа немає.
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25.01.2025 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Це не так важливо. Важливо те, що Трамп припинив допомогу ************ і зброєю. Це недалекоглядно.
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25.01.2025 11:47 Ответить
Не вводьте людей в оману. Фінансова припинена, по озброєнню ні.
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25.01.2025 11:53 Ответить
По озброєнню не припинена тому що її нема. Довозять те що виділив падлюка Байден...
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25.01.2025 12:03 Ответить
Побачимо які рішення будуть на рахунок озброєння. Але робити завчасні висновки, та ще й безапеляційного плану не дуже мудро. Тим більш з непередбачуваним трампом…
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25.01.2025 13:25 Ответить
Та пофік, де українець пройде,- там де кацапу ци жиду шокуки нічого. Й
Це вже віками затверджено.
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25.01.2025 13:38 Ответить
Мене тішать люди які впевнені в "непередбачуваному" трампі. Він мільйон раз заявляв що припинить допомогу і передбачувано її припинив.
Але ж нє.
Нє всьо так однозначно (с)...
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25.01.2025 15:32 Ответить
Я згодна з вами, але всетаки висновки робити ще зарано Поживемо, побачимо. Я виходжу з того, що тут грає роль не тільки ситуація в Україні, але ще й імідж Америки у світі. Їм про це теж треба дбати.
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25.01.2025 17:03 Ответить
Треба, но никто об этом не думает и думать не будет. Сейчас Трамп позакрывал всю помощь по всем программам, где Америка тратила деньги. Делается это только с одной целью. Трамп обещал своим друзьям миллиардерам, которые помогли ему выиграть эти выборы, что он снизит им налоги. Но тогда бюджет недополучит огромные деньги. Где их найти, чтобы закрыть эту дыру? Вот для начала будут закрывать всю помощь, которую смогут, все программы, в том числе иммиграционные и т.д. Далее ничего хорошего нас не ждёт. Он всего неделю у власти, а уже сенатор из Теннеси подаёт поправку к Конституции, чтобы Трамп мог баллотироваться ещё на один срок. Не слишком ли рано? Нет, если знаешь, что дальше будет хуже и хуже. Он же обещал своим избирателям, что им больше не придётся голосовать. На нас надвигается тьма.
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26.01.2025 08:39 Ответить
Хочется надеяться на лучшее. Но оптимизма маловато.
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26.01.2025 15:29 Ответить
По озброєнню від нової адміністрації лише для Ізраїлю та Єгипту, а іншим дуля.
Байден, вернись!
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25.01.2025 12:29 Ответить
Не припинена, але там лишилось десь 4 млрд PDA. По-перше, це дуже мало і не відомо чи Конгрес проголосує ще. По-друге, навіть цю суму Трамп може просто відмовитись використовувати.
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25.01.2025 16:22 Ответить
Українці не іммігранти,а біженці.
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25.01.2025 11:49 Ответить
Не біженці, а особи з тимчасовим захистом на час воєнної небезпеки. По війні - усіх копняками додому.
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25.01.2025 11:56 Ответить
Тільки в твоїй хворій уяві то все відбувається.
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25.01.2025 12:09 Ответить
сложно уже будет выгнать обратно. Т.к. приелись на халявных харчах.
Даже говорят, если нас будут выгонять, мы начнём майданить прям уже в Германии.
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25.01.2025 12:21 Ответить
жаба не давить?
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25.01.2025 16:51 Ответить
На росії з цим краще. М'ясо б і раде було на Брайтон-Біч, але назбирати срублів для подолання 3-5К кілометрів тайги та не пропити походу - не у кожного сили волі вистачить, от і змушені народжувати за місцем.
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25.01.2025 12:07 Ответить
Іди воюй,а не скигли
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25.01.2025 12:10 Ответить
Від чого вони тікають з Західної України особини жіночої статі? Від війни якої там по суті ніколи не було?
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25.01.2025 12:12 Ответить
Підійди до них та запитай,довбойоб інтернетний
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25.01.2025 12:15 Ответить
Ти чого такий токсичний, сходити по великому тиждень не можеш чи що?
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25.01.2025 12:16 Ответить
і проблема ще в тому, як частина з них тут себе поводить.
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25.01.2025 12:16 Ответить
Я не на Західній, але тил глубоченький, так ось у нас тут війни не має. Вірогідність загинути в ДТП чи у сусіда їбоне гасовий балон набагато більша ніж прильот чи шахед. То від чого тікають жінки? Їх ТЦКуни ж поки не чіпають Чого їх випускають? Доречі ті хто переймаються за 18-25 мобілізацію, ми мужикі 35-45 ще можемо "насипать в кратер" і дать страпне угля у вигляді нових юнітов
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25.01.2025 12:20 Ответить
Іди воюй, не скигли
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25.01.2025 12:23 Ответить
прикол в тому, шо я от в реалі ще не зустрічав тут, тих, хто реально з прифронтових районів, або ліній фронту. моє дєцтво пройшло під нью-йорком. щас там 6 км до лінії фронту. і куди потікали бувші мої зёми? всі впо! полтавська, дніпропетровська, вінницька, кіровоградська, харьківська!!! при чому це ті, які реально будуть тут ще прийняті. нє, вони за буржуазну європу й не думають. я не врубаюсь. ниють, про нинішню "заботу государства" про них, ну далеко від своїх рідних руїн і цієї сьоднішньої "заботи", яка вже завтра буде ще хуже, не від'їждають! ну ті які ще там сидять й ловлять прилёти, то понятно - вони ждуть "асвабадітєлєй"
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25.01.2025 12:34 Ответить
А ще вони тікають з усієї Європи
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25.01.2025 18:00 Ответить
А скільки "юнітів" залишили окупантам на південних ТОТ України! Зараз якраз завершується "перепрошивка" їхніх "блоків керування" на "барьбу за дєло камуністічєской партіі єдіная расія"...
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25.01.2025 12:27 Ответить
В Германии украинки начали охоту на "гарантированный билет". Под "билетом" я подразумеваю любого, свободного мужчину с немецким гражданством. Если "немца" не нашли, то хотя бы с паспортом ЕС, на худой конец так сказать. Ну хоть румына какого-нибудь в крайней ситуации....
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25.01.2025 12:34 Ответить
Або рольніка
Квіточкі-Нітакусічкі
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25.01.2025 15:07 Ответить
в тебе теж є шанс
принаймні у Гамбурзі
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25.01.2025 17:43 Ответить
Чому вас це взагалі турбує? Давайте обговорювати особисте життя Підлоги Маккартні? Вашу роботу? Чому ви не на фронті? Ви ж не будете проти, еге ж? Вам же, наче, не 70 років, ви не старий пердун і маєте розуміти - кожна людина розпоряджається власним життям так, як схоче. Людина не належить а ні вам, а ні воякам, а ні державі. Не бачу тему для обговорення
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25.01.2025 12:49 Ответить
не смішіть, ті біженці 2/3 якщо не більше з Закарпаття, та інших західних прикордонних областей, де інколи раз в півроку шахед що загубився пролітає
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25.01.2025 14:39 Ответить
Я нікого не смішив,та не розділяю людей за статевими й іншими ознаками,бо людина то не худоба,як звикли у совдєпії та впроваджують зараз ригоанальная маладьож в Україні, хтось правильний,а хтось ні.
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25.01.2025 14:59 Ответить
Бо із всіх президентів за останні 20 років найбільший індекс виконання предвиборчіх обіцянок це у Трампа.
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25.01.2025 11:49 Ответить
Це добре, тепер хоча б терористи і поліцейські не застрелять!
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25.01.2025 11:52 Ответить
Жінки і діти можуть заховатися від війни у європейських країнах. Немає чого пертися аж за Атлантичний океан. А чоловікам призовного віку і поготів дорога з ухилянтськими намірами закрита будь-куди. Тож нічого поганого у рішенні Трампа немає.
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25.01.2025 11:53 Ответить
Штурмуєш курськ, хоча, швидше за все а арею пиваса дешевого?!
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25.01.2025 11:59 Ответить
Він просто недієздатний або розумовообмежнний, тому так впевнено звиздить про ухилянтів.
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25.01.2025 12:05 Ответить
Такі засалені дописи - маркер ухилянта. Не забруднюй інформаційний простір. Сиди у погребі тихенько.
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25.01.2025 12:05 Ответить
А чому ти прикрив свій прапор?
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25.01.2025 12:08 Ответить
Запитай у модераторів.
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25.01.2025 12:12 Ответить
Собака путінська не скигли
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25.01.2025 12:11 Ответить
Ротяку собі закрий.
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25.01.2025 12:02 Ответить
Ясно, понятно
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25.01.2025 12:18 Ответить
Тільки хотів по Америках прошвирнутися і тут такии облом
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25.01.2025 11:54 Ответить
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25.01.2025 12:39 Ответить
Трамп наш слоняра
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25.01.2025 11:56 Ответить
Він не наш.
Гноми для гномів Трамп для Трампа.
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25.01.2025 12:29 Ответить
трамп тих хто його "сделал"
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25.01.2025 16:58 Ответить
Вітаю, Україну поставили в один ряд з Кубою і Гаїті.
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25.01.2025 12:04 Ответить
А яка різниця?
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25.01.2025 12:09 Ответить
Всіх поставили в один ряд , жителів всіх країн світу .
Призупинені емігрантські програми , для емігрантів з усього світу , не лише для українців .
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25.01.2025 12:16 Ответить
І Ізраїль поставили в один ряд??!
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25.01.2025 13:41 Ответить
І Ізраїль . Для Ізраїля і Єгипту продовжено - військову допомогу . Повідомляють що гуманітарна скасована для всіх .
Хоча Яриш пише що військова допомога для України не скасована теж . Так йому повідомили в Пентагоні .
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25.01.2025 14:02 Ответить
Незабаром той час що Трамп веде санкії проти України і знімить з мордору і північної кореї.Це добрі хлопці заявляв Трамп.
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25.01.2025 12:10 Ответить
Незабаром той час, що вони нас примусять репарації раськє виплачувати за знищенний нами «їхній» бамбас та курвську волость.
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25.01.2025 12:15 Ответить
Нічого він з рашки знімати не буде.
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25.01.2025 12:25 Ответить
Ми на початку нашого кінця. Вітаю всіх трампосісів зі майбутнім знищенням України.
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25.01.2025 12:13 Ответить
Вітайте дегенератів, які в 19 собі на шию самодура-клоуна посадили. Кінець почався ще в 19, ніякого Трампа тоді й на горизонті не було.
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25.01.2025 13:48 Ответить
Вітаю вас!
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25.01.2025 13:53 Ответить
Американського клована обрали такі самі дегенерати, які у нас обрали кловуна українського. Ви нічим не відрізняєтесь по інтелекту одне від одного.
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25.01.2025 13:56 Ответить
Перший термін Трампа 2017 - 2021. Війна вже йшла повним ходом. А ніякого Трампа тоді дійсно й на горизонті України не було.
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25.01.2025 14:26 Ответить
Класс.
А можно и в Германии такое? Но не только украинцев, а любых т.н. "беженцев".
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25.01.2025 12:16 Ответить
Тобто тебе теж ***** *********?)
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25.01.2025 14:58 Ответить
Але не забудьте, що поганий Байден. Точніше, Порошенко і Байден. Не переплутайте.
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25.01.2025 12:16 Ответить
Давно пора! хай йдуть захищати батьківщину а невідсижуватись в комфорті!
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25.01.2025 12:17 Ответить
Для вʼїзду українОК. Користуйтесь фемінітивами не тільки там, де вам вигідно
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25.01.2025 12:17 Ответить
кацапи якось туди теж потрапляють і не мало
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25.01.2025 12:25 Ответить
кацапи валять нелегалами через кордон, а потім висуджують притулок за політикою, бо пуйло в них диктатор. Рішення суду чекають роками, мають дозвіл на роботу і їх не депортують.
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25.01.2025 12:34 Ответить
Кацапам надають "політичний"притулок, згадайте як приймали у білому домі "хароших уззкіх"
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25.01.2025 12:51 Ответить
Нет.
Кацапы или по высокому образованию приезжают(не самый распространенный случай), или по этнической принадлежности. Например, в Германию приезжают т.н. "русаки", потому что у них "бабушка/дедушка" немцы. Они все Андреи, да Иваны, но с немецкими фамилиями. Т.е. их статус намного выше, чем у просящих пособия беженцев. Они и голосуют, и избирают кого хотят. Т.е. это практически высшая каста в Германии. А украинцы, к примеру, на сегодняшней день- одна из низших.
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25.01.2025 12:53 Ответить
не ***** бо 24 п. практично прирівнів українців в соціальному захисті з німцями.
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25.01.2025 17:05 Ответить
Замість того щоб об'єднувати людство, політики знову зводять стіни.
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25.01.2025 12:27 Ответить
Трамп підтримує Хабад, і путін підтримує Хабад - вони за одно,
хоча й імітують "боданіє лбами".
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25.01.2025 12:52 Ответить
Трамп - тупий дегенерат, популіст та брехун. Тільки недоумки могли голосувати за це чмо.
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25.01.2025 12:32 Ответить
Близько 10 млн. вже звалило, щодня через смерті та міграцію народу тут меншає на 2 тис., тобто кожні 50 сек на одного українця стає в Україні менше, може там час створити Україну в екзилі,
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25.01.2025 12:32 Ответить
Нажаль Україна стає країною пенсіонерів.................. Молодь втікає, зараз ще підлітків почнуть вивозити.
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25.01.2025 12:48 Ответить
А що робити молоді у цій країні?
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25.01.2025 13:21 Ответить
Ті котрі втікли з України і вірили що вже ніколи не повернуться, особливо якщо рашисти повністю її захоплять, почали чесати потилицю. І це ще до влади не прийшов Януковощ і не почав вимагати екстрадицію всіх українців
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25.01.2025 12:54 Ответить
При владі ригоанальная маладьож,це значно гірша наволоч.
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25.01.2025 13:17 Ответить
Ті хто виїхав вже не повернуться. Ніякої екстрадиції не буде. Дістали вже, дебіли.
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25.01.2025 13:50 Ответить
Можете навіть повернути всіх хто втік.
Обрав зебіла і накивав п'ятами.
Хочу бачити тут, в Україні
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25.01.2025 13:20 Ответить
Ти вже на фронті? Ніякої депортації не буде.
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25.01.2025 13:51 Ответить
Прочитавши коменти зрозумів , що свої ж українці ненавидять інших українців більше ніж росіян. Ті хто виїхав не повернуться в цю країну. Є десятки країн куди можна емігрувати: Аргентина, Мексика, В'єтнам, Чехія, Польща і т.д.
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25.01.2025 15:10 Ответить
Реєстрація: 25.01.2025
ВАСКАШИНАВІ провокатор
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25.01.2025 17:13 Ответить
Відпусти мене, мама, в штат Алабама
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25.01.2025 13:58 Ответить
Норм подарунок зеленськоиу
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25.01.2025 14:12 Ответить
Дональд Трамп не війну закінчить, а ХАЛЯВУ ДЛЯ ХАХЛІВ (саме хахлів, а не українців). Ухилянтів, дизертирів, "хворих", "інвалідів", супроводжуючих "інвалідів", халявщиків, розкрадачів усього що попадає під руку, навіть тої ж американської військової допомоги для Армії. Паразитів на шиях других народів, коли їхня Батьківщина спливає кров"ю і потребує їхнього захисту. І Америка і Європа уже виють від напливу цієї багатомільйонної напасті і паразитів.
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25.01.2025 14:58 Ответить
Лайфхак. Усі в Канаду. А коли Трамп зробить її 51 штатом, автоматом опинитесь в Америці.
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25.01.2025 15:06 Ответить
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25.01.2025 19:49 Ответить
 
 