США приостановили действие иммиграционных программ, в частности инициативу United for Ukraine для въезда украинцев, - The New York Times

Министерство внутренней безопасности США издало приказ приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно проживать на территории США. Инициатива United for Ukraine, которая предоставляла возможность въезда для украинцев, тоже сейчас под запретом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, директива, которая была направлена высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США и получена NYT, требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация их рассматривает и решает, прекращать ли их.

Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Одна из программ, которую планируют приостановить, - инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при условии наличия финансовых спонсоров. По данным правительства, к сентябрю 2023 года по этой программе в страну прибыли более 150 тысяч украинцев.