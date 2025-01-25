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Житель Полтавы получил 5 лет заключения за огласку данных о месте нахождения групп оповещения: конфисковали телефон, с которого писал сообщение

Покарання за поширення інформації про роздачу посилок

Киевский районный суд Полтавы признал виновным мужчину, который в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава", сообщал о месте пребывания военнослужащих ТЦК и СП и полицейских, которые проводили мероприятия оповещения.

Об этом известно из Единого государственного реестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Что установило досудебное расследование?

Как отмечается, гражданин написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о месте пребывания и выполнения служебных задач личного состава групп оповещения, "чем препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время военного положения".

"Что приводят к росту напряжения в обществе, избеганию военнообязанными лицами общения с представителями ТЦК и СП, что приводит к уменьшению количества мобилизационных ресурсов (военнообязанных), которые прибывают в ТЦК и СП и могут быть спланированы к призыву по мобилизации, что, в свою очередь, ставит под угрозу сроки и объемы выполнения мер комплектования военно-организационных структур ВСУ, а также формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего отказа граждан от выполнения своих конституционных обязанностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Информировали о местонахождении ТЦК и Нацполиции: разоблачены администраторы Viber-каналов, препятствовавшие мобилизации на Львовщине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужчина свою вину признал

По данным ТЦК, в результате подсудимый беспрекословно признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему правонарушения и заключил соглашение с прокурором Полтавской областной прокуратуры о признании своей виновности. По приговору суда, мужчина получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Также в доход государства у мужчины конфисковали телефон Samsung Galaxy M13, с которого он писал сообщения в чат телеграм-канала.

Автор: 

Тахтаулове (770) суд (25135) повестка (155) ТЦК (582) Полтавская область (1177) Полтавский район (48)


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Топ комментарии
+21
Хай подає до ЕСПЛ за політичне переслідування, виграє, отримає компенсацію та ще й подати на політичний притулок зможе. Тому що те, чим він займався - це всього лиш інформування, без закликів до чогось і встановити його мотиви неможливо. Може, він навпаки хотів дати людям знати де ТЦКуни, щоб з ними можливо було поспілкуватись.
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25.01.2025 14:52
+17
а за браковані міни скільки років дали?
за розкрадання гуманітарки?
нарешті, хто розмінував Чонгар?

і запам'ятайте, я йду на один термін!
я - ваш вирок!
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25.01.2025 15:12
+16
"Вільна країна вільних людей" же.
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25.01.2025 14:58
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Ну ну.
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25.01.2025 14:45 Ответить
Посібництво ухилянтам, як і саме ухилянство, слід прирівнювати до зради Батьківщини із судовим призначенням покарання 15 років жорсткого режиму (бажано у курятнику) з повною конфіскацією. І ті, і інші свідомо підривають обороноздатність України.
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25.01.2025 15:24 Ответить
потужно написал, что будет делать с количеством мусоров рассчитанных на популяцию в 50-70 млн человек и количество чиновников которых не сократили в связи с геноцидом украинцев с 52 до 26 миллионов, а наоборот их количество увеличили.

может начнем их в окоп? как никак они давали присягу.

хватит геноцидить окопами остатки рабочих рук в Украине. некому идти воевать - подписывайте капитуляцию и не е би те людям мозги.
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25.01.2025 17:42 Ответить
Ухилянтик, шо ти ниєш? Сховало свою дупу в Канаді та на ********* пвдпрацьовуєш...
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25.01.2025 18:35 Ответить
Типова писанина дрища про окоп... В мамкиних ретузах сховалось, а окопа боїться як вогню! Хтось тебе гнилого повинен захищати, а ти будеш тут підвонювати... Сховайся вже та ходи під себе
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25.01.2025 20:40 Ответить
А тебе з якого дива хтось повинен захищати, Підаров?
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25.01.2025 21:59 Ответить
Samsung Galaxy M13... АХХАХАХАХАХАХ
Лох!
А потрібно просто було йти на психіатра в ЗСУ і на швидкій в суд приїжджати!
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25.01.2025 14:48 Ответить
Тільки в Україні такі офігєнні соціальні ліфти. А дурні вчаться на менеджерів, айтішніків, банкірів... Позавчорашній день! Психіатр ЗСУ - і увесь світ у тебе в кишені!
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25.01.2025 15:00 Ответить
І знову про вищу расу айтішників. манагерів, банкірів. Інші то, звісно, не люди.
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25.01.2025 16:49 Ответить
«Сейчас же не 37год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете
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25.01.2025 14:48 Ответить
Отож то и оно.
Обленились люди. Обленились и отупели. Мозги жиром заплыли.
Кстати, уже в 39-ом рассказывали анекдоты о приключениях Васо Иогановича и Пэдро в Индонезии.
старики бы объяснили что писать нужно о птичках. И выкладывать координаты возможного гнездования. Чтоб знали куда кормушки нести.
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25.01.2025 16:03 Ответить
"Державна зрада" з'явилась одразу із появою на світі держав.

так що "пішитє, Шура, пішитє...",
а прокурор розбереться

.
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25.01.2025 19:27 Ответить
що за хрінь? групи оповіщення - мобільні, у них нема точних координат знаходження. Просто захотіли посадити, і посадили.
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25.01.2025 14:50 Ответить
Може в когось є поділені райони зі своїми кришами. Та приоритетні місця патрулювання
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25.01.2025 15:01 Ответить
точно є. це бізнес який приносить немалі гроші, тому там все поділено, і таких гадів, як цей адмін тг каналу їм просто необхідно прибирати, щоб доходи не падали.
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25.01.2025 15:05 Ответить
более того с каждого кабака и заведения по $$$ чтобы не кошмарить клиентов и не оповещать их сразу у входа или в самом заведении.
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25.01.2025 17:46 Ответить
а ти ще тупіший.
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25.01.2025 15:22 Ответить
бот, ти грозний як жук навозний. А насправді сциклива тупа тварина. Пішов нах!
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25.01.2025 14:58 Ответить
Колчаківських фронтовик...з підвалу ОП.
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25.01.2025 15:02 Ответить
Думаю з таких як ти ухилянтів почнуть! Шо ти ниєш?
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25.01.2025 18:39 Ответить
мобілізація на захист своєї родини це похіщєніє людей ?

ну-ну !
дьошево, кацапе !

.
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25.01.2025 19:29 Ответить
Гучний заголовок, але в останньому абзаці гучності уже не має.
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25.01.2025 14:52 Ответить
Хай подає до ЕСПЛ за політичне переслідування, виграє, отримає компенсацію та ще й подати на політичний притулок зможе. Тому що те, чим він займався - це всього лиш інформування, без закликів до чогось і встановити його мотиви неможливо. Може, він навпаки хотів дати людям знати де ТЦКуни, щоб з ними можливо було поспілкуватись.
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25.01.2025 14:52 Ответить
Щоб бігали за ними , в черги ставали, ефективно використовували час свій і людей )))
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25.01.2025 15:00 Ответить
Глупость.
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25.01.2025 16:37 Ответить
ЕСПЛ не пройде, бо він особисто визнав провину.
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25.01.2025 17:11 Ответить
Лешко пройде, офіційно завяить, що зробив це під тиском і погрозами.
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25.01.2025 18:17 Ответить
мало дали. ох мало
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25.01.2025 14:53 Ответить
"Вільна країна вільних людей" же.
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25.01.2025 14:58 Ответить
Розкажіть це сотням тисяч військових які вже майже три роки живуть у рабстві. Їм шо робити?
Два питання вам задам.
1. Як ви відноситесь до СЗЧ?
2. Чи варто нам всім скласти зброю і здатися?
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25.01.2025 20:18 Ответить
"группа оповіщення"?) це так ловці називаються?))
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25.01.2025 14:59 Ответить
ні, нехвилює, якщо сотні тисяч зе-Злочинців,депутатів, прокурорів, мажорів, тцкшників і інших редісок які поробили собі броні, (мільйони виїхали, мільйони втікають через кордон_ і іх це не хвилює, то чому мене має хвилювать?
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26.01.2025 14:04 Ответить
Типова відмазка з кремлядської методички для запроданця та дрищів... Тому і виїхали мільйони мажорів бо такі самі запроданці мають цьому протидіяти... А ти мабуть не встигло здриснути та конаєш від заздрощів Та хтось все ж таки бере до рук зброю і не ниє як ти і не рівняється на мажорів і запроданців, і завдяки їм ще існує Україна! Те не завдяки такоим ганчіркам, як ти!
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26.01.2025 15:25 Ответить
іди поросказуй це тцкшникам, мажорам,вчорашнім регіоналам, сьогоднішням - зезлочинцям.
аааа.... нехочеш? ти на них працюєш, ботячіш тут на цензорі.
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26.01.2025 15:53 Ответить
Ще один нитик вискочив під патріота косяче Біжи підмийся та розбирайся з зезлочинцями, а не ний! Бо хоче щоб хтось за нього це робив, а він під спідницею відсидівся
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26.01.2025 17:51 Ответить
Ще один дрищ рознився з погонялом, якого недостойне, та щоб його не вирахували! Заховайся під спідницю та позатикай свої дірки, бо по воні знайдуть...
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29.01.2025 19:18 Ответить
зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Також в дохід держави у чоловіка конфіскували телефон Samsung Galaxy M13
Ціна телефону була - 5-7 тисяч. Недорого обійшлась відстрочка від мобілізації строком на 1 рік.
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25.01.2025 15:05 Ответить
а за браковані міни скільки років дали?
за розкрадання гуманітарки?
нарешті, хто розмінував Чонгар?

і запам'ятайте, я йду на один термін!
я - ваш вирок!
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25.01.2025 15:12 Ответить
"Яких тобі блд. реформ не вистачає "... ржітЄ, срітЄ, жрітЄ.
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25.01.2025 15:13 Ответить
Була б людина, а стаття знайдеться (с)
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25.01.2025 16:12 Ответить
Заради перемоги всі методи є правильними. По відношенню до простолюдинів, звісно.
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25.01.2025 16:10 Ответить
Могу ошибаться, но вся эта канитель с бронями, оповещениями, взятками в ТЦК, взятками от мелкого ресторанно-кафешно-барбершопного бизнеса дает примерно от $26 млрд. в год.
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25.01.2025 17:48 Ответить
Самая востребованная профессия в Украине с 2022 стала тцкшник. Бабки лопатой гребут с предприятий, бизнеса, тех, кто хочет получить справкия решить вопрос быстрее. Все заносят бабки, чтобы не кошмарили работников ежемесячно (квартально). Кому война а кому мать родная. Скулешь Зе гундоса и остальных вояк о долге родине на этом фоне выглядит как издевательство над не слишком мудрым наридом
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25.01.2025 18:57 Ответить
 
 