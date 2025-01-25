Житель Полтавы получил 5 лет заключения за огласку данных о месте нахождения групп оповещения: конфисковали телефон, с которого писал сообщение
Киевский районный суд Полтавы признал виновным мужчину, который в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава", сообщал о месте пребывания военнослужащих ТЦК и СП и полицейских, которые проводили мероприятия оповещения.
Об этом известно из Единого государственного реестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.
Что установило досудебное расследование?
Как отмечается, гражданин написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о месте пребывания и выполнения служебных задач личного состава групп оповещения, "чем препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время военного положения".
"Что приводят к росту напряжения в обществе, избеганию военнообязанными лицами общения с представителями ТЦК и СП, что приводит к уменьшению количества мобилизационных ресурсов (военнообязанных), которые прибывают в ТЦК и СП и могут быть спланированы к призыву по мобилизации, что, в свою очередь, ставит под угрозу сроки и объемы выполнения мер комплектования военно-организационных структур ВСУ, а также формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего отказа граждан от выполнения своих конституционных обязанностей.
Мужчина свою вину признал
По данным ТЦК, в результате подсудимый беспрекословно признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему правонарушения и заключил соглашение с прокурором Полтавской областной прокуратуры о признании своей виновности. По приговору суда, мужчина получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Также в доход государства у мужчины конфисковали телефон Samsung Galaxy M13, с которого он писал сообщения в чат телеграм-канала.
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может начнем их в окоп? как никак они давали присягу.
хватит геноцидить окопами остатки рабочих рук в Украине. некому идти воевать - подписывайте капитуляцию и не е би те людям мозги.
Лох!
А потрібно просто було йти на психіатра в ЗСУ і на швидкій в суд приїжджати!
Обленились люди. Обленились и отупели. Мозги жиром заплыли.
Кстати, уже в 39-ом рассказывали анекдоты о приключениях Васо Иогановича и Пэдро в Индонезии.
старики бы объяснили что писать нужно о птичках. И выкладывать координаты возможного гнездования. Чтоб знали куда кормушки нести.
так що "пішитє, Шура, пішитє...",
а прокурор розбереться
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ну-ну !
дьошево, кацапе !
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Два питання вам задам.
1. Як ви відноситесь до СЗЧ?
2. Чи варто нам всім скласти зброю і здатися?
аааа.... нехочеш? ти на них працюєш, ботячіш тут на цензорі.
Ціна телефону була - 5-7 тисяч. Недорого обійшлась відстрочка від мобілізації строком на 1 рік.
за розкрадання гуманітарки?
нарешті, хто розмінував Чонгар?
і запам'ятайте, я йду на один термін!
я - ваш вирок!