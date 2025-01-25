Житель Полтавы получил 5 лет заключения за огласку данных о месте нахождения групп оповещения: конфисковали телефон, с которого писал сообщение

Киевский районный суд Полтавы признал виновным мужчину, который в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава", сообщал о месте пребывания военнослужащих ТЦК и СП и полицейских, которые проводили мероприятия оповещения.

Об этом известно из Единого государственного реестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Что установило досудебное расследование?

Как отмечается, гражданин написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о месте пребывания и выполнения служебных задач личного состава групп оповещения, "чем препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время военного положения".

"Что приводят к росту напряжения в обществе, избеганию военнообязанными лицами общения с представителями ТЦК и СП, что приводит к уменьшению количества мобилизационных ресурсов (военнообязанных), которые прибывают в ТЦК и СП и могут быть спланированы к призыву по мобилизации, что, в свою очередь, ставит под угрозу сроки и объемы выполнения мер комплектования военно-организационных структур ВСУ, а также формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего отказа граждан от выполнения своих конституционных обязанностей.

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Мужчина свою вину признал

По данным ТЦК, в результате подсудимый беспрекословно признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему правонарушения и заключил соглашение с прокурором Полтавской областной прокуратуры о признании своей виновности. По приговору суда, мужчина получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Также в доход государства у мужчины конфисковали телефон Samsung Galaxy M13, с которого он писал сообщения в чат телеграм-канала.