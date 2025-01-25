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Центры возвращения украинских беженцев могут создать в Чехии, Германии и Польше

Центри повернення українських біженців

В Чехии могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. Такие проекты обсуждались также в Германии и Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deník N, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.

Отмечается, что глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов на следующей неделе обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.

В то же время сообщается, что создание центра возвращения также готовится в Берлине. Кроме того, Украина обсуждала проект с Польшей.

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Как отмечается, новые институты должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

Согласно последним данным МИД Чехии, сейчас в стране находится примерно 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

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Автор: 

беженцы (1649) Германия (7036) Польша (8496) Чехия (1734)


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Топ комментарии
+21
А то "біженці" дорогу додому не знають...
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25.01.2025 15:27
+19
Грощі на вітер. Ніхто там у чергах на повернення стояти не буде.
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25.01.2025 15:23
+17
Простою мовою, по Чехії ходитимуть представники ТЦПБ(Терцентру повернення біженців) і перевірятимуть документи. Якщо піймали українця - за шкірку в бус і в "Центр повернення"
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25.01.2025 15:29
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гарний у вас канабіс, точно не медичний
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25.01.2025 17:57 Ответить
Ох ти і придурок. Не нюхав пороха, одразу видно
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25.01.2025 18:37 Ответить
коли це буде?
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25.01.2025 16:41 Ответить
Гадаю,що це черговий розпіл бюджетних коштів і створення теплих кабінетів для своїх.Якщо людина надумає повернутися в Україну,вона і без центрів дорогу знайде.
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25.01.2025 16:54 Ответить
А накуя через Тису без пачпорта пропускали !
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25.01.2025 16:57 Ответить
це добре, на фронті людей не вистачає
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25.01.2025 17:52 Ответить
Відкрийте кордони. І природні процеси зроблять усе самі. А так - нахєр нада. За бюджетні бабки можна багато чого настворювати
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25.01.2025 18:34 Ответить
Через пару років буде примусова депортація. Я вже пам'ятаю скиглення місцевих ухилянтів про "права челавека" коли в ЕС піднімали подібні питання. Бачте - яйценосам усі і вся винні.
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25.01.2025 18:55 Ответить
Будут помогать вернуться? А что кто-то хочет вернуться?
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25.01.2025 19:24 Ответить
А скікі одній людині потрібно заплатити щоб повернутись?
Піду поригаю.
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25.01.2025 21:22 Ответить
Щоб повернутись, вистачить купити квіток на автобус за 30 долларів. Все.
Але повертатись в країну, де замість будування бетонних фортифікацій фронт закидують тілами мобілізованих?
Де крадуть всі посадовці, хто призначений Єрмаком?
Де достатньо розмовляти українською та мати вишиванку, щоб бути "патріотом"не красти, берегти життя людей, справедливо вирішувати питання управління, чесно тратити податки громадян ВЖЕ НЕ ТРЕБА для "патріотів").

Вибачте, але аж 4 Конвенції (з 1700-х років такі норми діють) гарантують право людини обирати місце проживання та мову спілкування. І не Вашим потним ручкам у 2025 ці права забирати у людей.

Ви не Боженька, щоб їх "повертати" або ображати за ознакою мови, місця проживання.
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25.01.2025 22:04 Ответить
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