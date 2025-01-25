Центры возвращения украинских беженцев могут создать в Чехии, Германии и Польше

В Чехии могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. Такие проекты обсуждались также в Германии и Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deník N, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.

Отмечается, что глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов на следующей неделе обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.

В то же время сообщается, что создание центра возвращения также готовится в Берлине. Кроме того, Украина обсуждала проект с Польшей.

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Как отмечается, новые институты должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

Согласно последним данным МИД Чехии, сейчас в стране находится примерно 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

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