Центры возвращения украинских беженцев могут создать в Чехии, Германии и Польше
В Чехии могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. Такие проекты обсуждались также в Германии и Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deník N, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.
Отмечается, что глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов на следующей неделе обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию.
В то же время сообщается, что создание центра возвращения также готовится в Берлине. Кроме того, Украина обсуждала проект с Польшей.
Как отмечается, новые институты должны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.
Согласно последним данным МИД Чехии, сейчас в стране находится примерно 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.
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Піду поригаю.
Але повертатись в країну, де замість будування бетонних фортифікацій фронт закидують тілами мобілізованих?
Де крадуть всі посадовці, хто призначений Єрмаком?
Де достатньо розмовляти українською та мати вишиванку, щоб бути "патріотом" (а не красти, берегти життя людей, справедливо вирішувати питання управління, чесно тратити податки громадян ВЖЕ НЕ ТРЕБА для "патріотів").
Вибачте, але аж 4 Конвенції (з 1700-х років такі норми діють) гарантують право людини обирати місце проживання та мову спілкування. І не Вашим потним ручкам у 2025 ці права забирати у людей.
Ви не Боженька, щоб їх "повертати" або ображати за ознакою мови, місця проживання.