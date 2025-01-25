Если Орбан заблокирует санкции ЕС против РФ, станет ясно, что он играет в команде Путина, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном санкций против РФ будет означать, что он играет в команде российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Туск написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", - отметил Туск.

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители. И таким образом обмануть венгров.