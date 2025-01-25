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Если Орбан заблокирует санкции ЕС против РФ, станет ясно, что он играет в команде Путина, - Туск

Туск про Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном санкций против РФ будет означать, что он играет в команде российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Туск написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", - отметил Туск.

Также читайте: Венгрия будет консультироваться с США по восстановлению санкций ЕС против РФ, - Сийярто

Туск про Орбана

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы пытаются повысить цены на энергоносители. И таким образом обмануть венгров.

Автор: 

Венгрия (2000) санкции (11422) Туск Дональд (762) Евросоюз (17252) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+18
А досі не зрозуміло? Ще не зрозуміло що моцква ваших рольників проплачує?
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25.01.2025 17:12
+6
і що ви йому зробите ? вже давно пора санкції ввести проти Мадярщини .
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25.01.2025 17:14
+6
Это и так давно понятно. Секрет Полишинеля.
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25.01.2025 17:15
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А досі не зрозуміло? Ще не зрозуміло що моцква ваших рольників проплачує?
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25.01.2025 17:12 Ответить
Пан Туск лукавить, виставляючи себе дурником...
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25.01.2025 18:08 Ответить
і що ви йому зробите ? вже давно пора санкції ввести проти Мадярщини .
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25.01.2025 17:14 Ответить
Это и так давно понятно. Секрет Полишинеля.
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25.01.2025 17:15 Ответить
Майжє ,три роки повномасштабної війни , а до Туска , так і не дійшло , що такі да -орбан - прихвостень путлера рашистськоі Московії , що він посібник ТЕРРОРИСТІВ , хоча в Україні такі ж самі діячі - качають нафту на мільярди , якими потіім РУЙНУЮТЬІ ВБИВАЮТЬ ГРОМАДЯН , ВІЙСЬКОВИХ
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25.01.2025 17:16 Ответить
Ну грає, а ви толеруйте. Інакше який ви там в біса союз?
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25.01.2025 17:17 Ответить
Дональде! За путлєра грає не тільки Вітя та РабЄрт!
Не соромтеся викривати і своїх політиків, які співають під мацковську дуду - їх у Поляндії як гною!
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25.01.2025 17:17 Ответить
Как и в Украине.
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25.01.2025 17:30 Ответить
так воно як би і зараз не велика загадка...
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25.01.2025 17:24 Ответить
Він вже давно в цій команді, союз в якому одна-дві країни можуть заблокувати рішення інших 25-26, не має жодної перспективи існування.
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25.01.2025 17:25 Ответить
Генерал Очевидність !
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25.01.2025 17:27 Ответить
Аби шось сказати - ніхера вони иому не зроблять!
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25.01.2025 17:28 Ответить
Доходить наче до жирафа
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25.01.2025 17:31 Ответить
А то, мля і так не зрозуміло
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25.01.2025 17:33 Ответить
,,А я йому казав, цей день колись настане !"
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25.01.2025 17:36 Ответить
насмішив ти нас Дональде, читай коментарі на цензорі і матимеш уяву ху із ху
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25.01.2025 17:38 Ответить
А до цієї пори було не зрозуміло ?
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25.01.2025 17:47 Ответить
Фіцо грає в команді диктатора? Там 2 літери зайві в слові команда.
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25.01.2025 17:55 Ответить
орбан не грає. Він подає "м'ячі" з-за воріт. Таких називали ШІСТКАМИ.
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25.01.2025 18:02 Ответить
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25.01.2025 18:23 Ответить
а ви бл... за три роки ще не зрозуміли, та ви всі нічим від цього мудака не відрізняєтесь, бла... бла...бла..., може вам лібералобоброїдам хоч трамп трошки мізки поверне, куди треба
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25.01.2025 19:13 Ответить
Точно
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25.01.2025 19:26 Ответить
"стане зрозуміло"
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25.01.2025 19:35 Ответить
а до сьогодні вам, пан Туск, не зрозуміло на чьєму боці грає Орбан?
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25.01.2025 19:47 Ответить
Орбан йшов на засідання ради ЄС і щось невловимо видавало в ньому агента путлера - чи будьоновка на голові, чи рублі, що сипалися з карманів, чи футболка з портретом пуйла...
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26.01.2025 18:48 Ответить
 
 