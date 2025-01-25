"Ограниченно пригодные" будут иметь не менее 3 месяцев для повторного прохождения ВВК, - Верещук
Сроки повторного прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" военнообязанными украинцами продлят минимум на три месяца. Также вскоре будут действовать электронные направления.
Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - не менее трех месяцев надо дать. Потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК, у нас их 1036. Есть более миллиона людей, которые должны пройти, и есть расчет на день - сколько, какая пропускная способность ВВК. Итак, посчитав, минимум три месяца нужно дать людям еще", - пояснила она.
Верещук уточнила, что украинцы, которые были признаны "ограниченно годными" к военной службе, могут пройти ВВК по собственной инициативе, или же получить вызов.
Электронные направления на ВВК
"Есть проблема с вызовами (на ВВК - ред.). Электронных направлений пока что нет. Нам нужно внести изменения в постановление №560. Кабинет Министров пообещал, что во вторник (28 января 2025 года - ред.) такое постановление будет принято, и люди смогут получать электронные уведомления. Мы убираем очереди из ТЦК, потому что сейчас там большая проблема: люди идут, ТЦК дают как могут направления, очереди большие, люди нервничают. И, очевидно, что здесь есть очевидные причины, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК", - отметила Верещук.
Также заместитель председателя ОП анонсировала появление на юридическом уровне различных категорий ограниченно годных, поскольку среди них есть и действующие военные, и гражданские, и те, кому еще нет 25 лет и тому подобное.
В частности, Верещук лично будет инициировать изменения в законодательство, чтобы "дети", как выразилась чиновница, в возрасте 18-25 лет "не были наказаны штрафными санкциями".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Робіть контрактну армію
А цю сучку взагалі треба замість військових, без застави і з повною конфіскацією майна її і всіх родичів на пожиттєве...
Там же тільки ветерани після поранень працюють, так?
Але найогидніше смердить виборами з таких новин.
Хочете виборів, панове?
живу собі я. через 1,5 року мені 60. дві операції на хребті та декілька хронічних хвороби, гіпертонія 2 ст, артроз, якийсь хондроз і суставам ...зда.
я, мій сімейний, мій лічущий та поважного віку специ з МСЕР, знаємо що я інвалід і знахожусь на групі. але крім 4го преза проффесора якиїось наук, з,явився 6й, ****, профессор медичних наук, мабудь, бо особисто вирішив що я, придатний, *****.
тож я, з тими хворобами та моїм віком маю воювати, бо мене визивають а я хожу то в тцк то на влк як на роботу.... бо якийсь підарас дав бронь 2млн таким самим підарасам як він, та ще 1млн таким самим підарам дав відкупитися....
забивши ****** на конституцію, не мобілізувавши 1 економіку 2 виконавчу та законодавчу владу
з надавши незаконним ОЗГ викрадати людей, цей підар скоро мобілізує вагітних та шкуолярів але 3 млн підарів воювати не підуть.
то що, **** ти зелена, скажи що я російське іпсо чи 5та колона.
і це я ще не перераховував економічних злочинів зеленої банди.
але скоро вам ці злочини озвучить нова влада сша!!!!
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
чи може Ви таких не знаєте???
То піди, зароби 100 тис. і відкупись, а не скигли.
https://censor.net/ua/news/3465390/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_0192128a-85c6-7092-8f7e-0cab9c396e16
Щодо мене, то я якраз відкупитись не можу, роботу втратив і живу впроголодь (в прямому сенсі цього слова) тим що люди подадуть та трохи в церкві простестантській підробляю. І так, тітушкі тцкшні бігають за мною теж.
зараз боневтік її знімає.
ти про що???
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
там ніслова про легки заробіток, а про те що хто хоче заробляти, той заробляє.
і я саме з таких.
а за 100 к можна купити хіба перепустку в жіночу баню.
300 не завжди вистачит.
я просто знаю, бо мені це робити не треба, я трішки давній та щей інвалід.
а в кого здоров'я нема куярити? А? Хто хворий з дитинства? від народження?
Ви, багаті та здорові завжди зневажали бідних, хворих та слабких.
А тому я плюю на вас і на тебе зокрема. Бо ви - нелюди.
або не вмієш читати.
я інвалід, дві операції на хребті, сустави повне гавно, мені скоро 60.
я на колінах можу в свій вік покласти тротуарної плитки на 60-80 тисяч.
якби був електриком чи снтехніком, зарплата булав більша, в провінції може -20:%
і я кажу про роботу яку можуть виконувати обмежені.
обмежені можуть торгувати, вишивати, ремонтувати ноути, телефони, ел інструменти, але:
потрібне бажання та сміливість, трішки старту.
а ненавидити мене бо у тебе щось не так, вибач. це твої моральні проблеми.
якщо тебе кинула держава, то це наші загальні проблеми..
повір, не я в цьому винуватий.
лови в житті позитив. на негативі довго не протягнеш.
негатив, це нерви, а нерви це болячки.
гарної ночі
Оце реальна демонстрація здатності нинішньої влади керувати країною та вести війну. Яка бл*дь перемога? Які бл*ядь кордони 91? 3 роки говорильні! Так само "оперативно" вирішуються питання зброї, підготовки, відновлення електроенергетики, біженців...... Це влада нездар. Злодійкуватих нездар.
Самозванці права качають, що хочу - то ворочу.