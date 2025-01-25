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"Ограниченно пригодные" будут иметь не менее 3 месяцев для повторного прохождения ВВК, - Верещук

Верещук: Терміни ВЛК для обмежених придатних продовжать

Сроки повторного прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" военнообязанными украинцами продлят минимум на три месяца. Также вскоре будут действовать электронные направления.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - не менее трех месяцев надо дать. Потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК, у нас их 1036. Есть более миллиона людей, которые должны пройти, и есть расчет на день - сколько, какая пропускная способность ВВК. Итак, посчитав, минимум три месяца нужно дать людям еще", - пояснила она.

Верещук уточнила, что украинцы, которые были признаны "ограниченно годными" к военной службе, могут пройти ВВК по собственной инициативе, или же получить вызов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, - Минобороны

Электронные направления на ВВК

"Есть проблема с вызовами (на ВВК - ред.). Электронных направлений пока что нет. Нам нужно внести изменения в постановление №560. Кабинет Министров пообещал, что во вторник (28 января 2025 года - ред.) такое постановление будет принято, и люди смогут получать электронные уведомления. Мы убираем очереди из ТЦК, потому что сейчас там большая проблема: люди идут, ТЦК дают как могут направления, очереди большие, люди нервничают. И, очевидно, что здесь есть очевидные причины, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК", - отметила Верещук.

Также заместитель председателя ОП анонсировала появление на юридическом уровне различных категорий ограниченно годных, поскольку среди них есть и действующие военные, и гражданские, и те, кому еще нет 25 лет и тому подобное.

В частности, Верещук лично будет инициировать изменения в законодательство, чтобы "дети", как выразилась чиновница, в возрасте 18-25 лет "не были наказаны штрафными санкциями".

Читайте также: "Ограниченно годным" для прохождения ВВК нужно направление из ТЦК, - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2796) Верещук Ирина (505) военно-врачебная комиссия (197)


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Топ комментарии
+30
Прокуроры и судьи собираются на повторное прохождение ВЛК.
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25.01.2025 19:06
+25
Точно! Тепер всі хворі,старі,сліпі,криві,кугляві побіжать на ВЛК,щоб їх там животворяще ВЛК вилікувало!
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25.01.2025 19:01
+22
Ірка, твій чоловік, мусарок, пройшов ВЛК?
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25.01.2025 19:06
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Правила форума Совет форумчан
1. Змусьте нату воювати
2. Робіть контрактну армію
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25.01.2025 19:00 Ответить
3. А я в Швейцарії поки посиджу.
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25.01.2025 19:07 Ответить
не бреши. у психлікарні такого не дозволять.
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25.01.2025 19:16 Ответить
Боже збав. заздрити дурку.
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25.01.2025 19:36 Ответить
Навіщо? Ти ж все замінуєш і НАТО буде воювати замість мене.
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25.01.2025 19:44 Ответить
звісно не будеш. ти ж омега.
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25.01.2025 19:52 Ответить
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25.01.2025 20:08 Ответить
Точно! Тепер всі хворі,старі,сліпі,криві,кугляві побіжать на ВЛК,щоб їх там животворяще ВЛК вилікувало!
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25.01.2025 19:01 Ответить
Очікувано. Це як з СЗЧшниками, ну не прийшли 1 січня, то прийдете 1 березня, а там ще продлім.
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25.01.2025 19:02 Ответить
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26.01.2025 07:16 Ответить
Ірка, твій чоловік, мусарок, пройшов ВЛК?
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25.01.2025 19:06 Ответить
він після тебе ухилянта пройде.
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25.01.2025 22:24 Ответить
Как пагодка в Варшаві, незламний?)
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25.01.2025 23:31 Ответить
Та йому Ірка купила інвалідність ще коли шатли КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запускала.
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26.01.2025 07:21 Ответить
Прокуроры и судьи собираются на повторное прохождение ВЛК.
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25.01.2025 19:06 Ответить
А де були ваші мізки, коли ви приймали цей закон? Чи тоді ви ще не вміли рахувати?
А цю сучку взагалі треба замість військових, без застави і з повною конфіскацією майна її і всіх родичів на пожиттєве...
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25.01.2025 19:09 Ответить
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25.01.2025 19:12 Ответить
а хто воювати повинен? гамнчаренко прикрився бронню, старшого синка вивіз в Європу.
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25.01.2025 22:26 Ответить
Один знайомий мєнт на питання, а що мотивує мєнтів та ТЦКашників бігати за людьми. Він каже, що на день дають план. Якщо його не виконаєм то начальство каже пошлють на фронт. От така мотивація... Не знаю наскільки це правда, але він так сказав.
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25.01.2025 19:15 Ответить
А чого переживати колишнім фронтовикам, переведеним до ТЦК?
Там же тільки ветерани після поранень працюють, так?
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26.01.2025 08:58 Ответить
Може й так. Але знову на передок ніхто не хоче.
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26.01.2025 09:19 Ответить
Які хороші можновладці! Як вони піклуються за населення, як вони дбають з його добробут та здоров'я! Країна мрій!
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25.01.2025 19:15 Ответить
Це краще, ніж штрафи після 4 лютого
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25.01.2025 19:18 Ответить
дуже жорстока жінка.
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25.01.2025 19:17 Ответить
шось давно ця лахудра на поверхню не вспливала. десь ще ігрівая обізяна абрахамія в глибинах шось втіхаря мутить.
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25.01.2025 19:18 Ответить
Мабуть здавати ворогу вже більше нічого не потрібно, вся інформація передається напряму з ОПи. А як було славно на початку...
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26.01.2025 09:00 Ответить
ага, приходилось крутиться, шоб патріотично здати локацію.
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26.01.2025 09:17 Ответить
@ "Давид Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок..."
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28.01.2025 14:08 Ответить
Ні на що корисне непридатна шкідниця вкотре вилізла!
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25.01.2025 19:23 Ответить
Все просмерділося...одяг, шкіра. Соплі, всі гавкотять як собаки.
Але найогидніше смердить виборами з таких новин.
Хочете виборів, панове?
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25.01.2025 19:30 Ответить
спробую розказати цій писді, яка зробила найбільший вклад в розмінування півдня таку істоію, про мене, підарасів в кабміні, уїбанів в ВР та уродів на банковій.
живу собі я. через 1,5 року мені 60. дві операції на хребті та декілька хронічних хвороби, гіпертонія 2 ст, артроз, якийсь хондроз і суставам ...зда.
я, мій сімейний, мій лічущий та поважного віку специ з МСЕР, знаємо що я інвалід і знахожусь на групі. але крім 4го преза проффесора якиїось наук, з,явився 6й, ****, профессор медичних наук, мабудь, бо особисто вирішив що я, придатний, *****.
тож я, з тими хворобами та моїм віком маю воювати, бо мене визивають а я хожу то в тцк то на влк як на роботу.... бо якийсь підарас дав бронь 2млн таким самим підарасам як він, та ще 1млн таким самим підарам дав відкупитися....
забивши ****** на конституцію, не мобілізувавши 1 економіку 2 виконавчу та законодавчу владу
з надавши незаконним ОЗГ викрадати людей, цей підар скоро мобілізує вагітних та шкуолярів але 3 млн підарів воювати не підуть.
то що, **** ти зелена, скажи що я російське іпсо чи 5та колона.
і це я ще не перераховував економічних злочинів зеленої банди.
але скоро вам ці злочини озвучить нова влада сша!!!!
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25.01.2025 19:37 Ответить
А ось що Я тобі розкажу, ти ж пам'ятаєш звідки це?

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
чи може Ви таких не знаєте???

То піди, зароби 100 тис. і відкупись, а не скигли.
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25.01.2025 20:16 Ответить
добре тобі шо ти прохаваний в нас такій, встиг в свій час заробить і відкупитись, а іншим, як заробить коли тітушкі тцкшні бігають за тобою?
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25.01.2025 22:38 Ответить
я тобі зараз одне посилання дам, ти там пролистай коментарі, то подивись, чи не той хто вище мого коментаря скиглить, це написав?

https://censor.net/ua/news/3465390/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_0192128a-85c6-7092-8f7e-0cab9c396e16

Щодо мене, то я якраз відкупитись не можу, роботу втратив і живу впроголодь (в прямому сенсі цього слова) тим що люди подадуть та трохи в церкві простестантській підробляю. І так, тітушкі тцкшні бігають за мною теж.
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25.01.2025 23:40 Ответить
співчуваю
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26.01.2025 13:57 Ответить
Дякую.
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26.01.2025 14:32 Ответить
Поправка: За "придатність" до 60-ти років все ж слід "подякувати" не шостому, а п'ятому.
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26.01.2025 09:04 Ответить
при пороху я отримував 2 рази групу.
зараз боневтік її знімає.
ти про що???
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26.01.2025 09:33 Ответить
Я про те, який саме дебіл підняв вік мобілізації.
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26.01.2025 10:01 Ответить
зароби 100 тис. і відкупись, ти ж писав що це напрочуд легко:

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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26.01.2025 18:39 Ответить
цей мій допис люди дивляться вже 9 місяців.
там ніслова про легки заробіток, а про те що хто хоче заробляти, той заробляє.
і я саме з таких.
а за 100 к можна купити хіба перепустку в жіночу баню.
300 не завжди вистачит.
я просто знаю, бо мені це робити не треба, я трішки давній та щей інвалід.
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26.01.2025 20:23 Ответить
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26.01.2025 20:58 Ответить
Не бреши. Ти написав - що треба куярити на будівництві.
а в кого здоров'я нема куярити? А? Хто хворий з дитинства? від народження?
Ви, багаті та здорові завжди зневажали бідних, хворих та слабких.
А тому я плюю на вас і на тебе зокрема. Бо ви - нелюди.
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26.01.2025 21:01 Ответить
я бачу, ти агресивний не в ту сторону.
або не вмієш читати.
я інвалід, дві операції на хребті, сустави повне гавно, мені скоро 60.
я на колінах можу в свій вік покласти тротуарної плитки на 60-80 тисяч.
якби був електриком чи снтехніком, зарплата булав більша, в провінції може -20:%
і я кажу про роботу яку можуть виконувати обмежені.
обмежені можуть торгувати, вишивати, ремонтувати ноути, телефони, ел інструменти, але:
потрібне бажання та сміливість, трішки старту.
а ненавидити мене бо у тебе щось не так, вибач. це твої моральні проблеми.
якщо тебе кинула держава, то це наші загальні проблеми..
повір, не я в цьому винуватий.
лови в житті позитив. на негативі довго не протягнеш.
негатив, це нерви, а нерви це болячки.
гарної ночі
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26.01.2025 22:22 Ответить
Завдяки законотворцям зеленодупим, після проходження ВЛК, був обмежено придатним по двом діагнозам, став здоровим без обмежень. Вова, що ти робиш?
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25.01.2025 19:45 Ответить
Верещучка ти краще мовчала б і не верещала!
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25.01.2025 19:58 Ответить
Подивіться на ситуацію так - 3 роки йде масштабна війна, військове положення і все таке. А депутати (та і влада загалом) все так же продовжують вигадувати нові закони з мобілізації, гратись з категоріями придатності і т.п. Це мало бути вирішено остаточно в березні 2022!
Оце реальна демонстрація здатності нинішньої влади керувати країною та вести війну. Яка бл*дь перемога? Які бл*ядь кордони 91? 3 роки говорильні! Так само "оперативно" вирішуються питання зброї, підготовки, відновлення електроенергетики, біженців...... Це влада нездар. Злодійкуватих нездар.
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25.01.2025 20:00 Ответить
Не краще обмежено придатних замінити на поліцаїв, а бидло з поліції на фронт? Україна від того тільки виграє. По перше корупції стане менше, а по друге Україна очиститься від дебілов.
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25.01.2025 20:21 Ответить
Опричників на фронт?
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26.01.2025 09:07 Ответить
Система zеленої мерзоти продовжує геноцид знищення українського народу...ця потвора виконує всі ці справи бездоганно і не тільки розмінцвання. Чому на Ірину Фаріон знайшовся вбивця а на цю падолу немає?
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25.01.2025 20:36 Ответить
Ха! Знаю, как они " помогут" обмежено придатным. В прикинцевх положеннях закону заменят слово "пидлягають" на "зобовязани"! Сейчас очень сложно штраф "натянуть", а потом "несите ваши денежки господа хорошие", очень кушать хоттца!
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25.01.2025 20:36 Ответить
ОНИ ЖЕ ДЕТИ віком 18-25 років як висловилася посадовиця, Вони тільки за ЗЕкоманду можуть проголосувати на виборах
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25.01.2025 20:37 Ответить
Яки "вони " можуть прийняти закони, якщо в.рада нелигітимна з жовтня 2023 р. , а президент після 20 травня 2024 р. ??
Самозванці права качають, що хочу - то ворочу.
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25.01.2025 21:26 Ответить
зараз потрясли головного ..психіатра.. зсу . а там є і головний терапевт . хірург . окуліст . невропатолог . психолог . проктолог . гінеколог і так далі ------ якщо і тих потрясти то можна в ..єдиному мудафоні.. не показувати **** масєйчук-каломойськой і мазур-каломойськой і плинського-каломойського з проханнями донатити бо у ..донатярів.. вже вітер в кишенях гуляє
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26.01.2025 08:07 Ответить
Не дуже зрозуміло , що з тимчасово не придатними ?
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26.01.2025 10:17 Ответить
 
 