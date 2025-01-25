"Ограниченно пригодные" будут иметь не менее 3 месяцев для повторного прохождения ВВК, - Верещук

Сроки повторного прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" военнообязанными украинцами продлят минимум на три месяца. Также вскоре будут действовать электронные направления.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - не менее трех месяцев надо дать. Потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК, у нас их 1036. Есть более миллиона людей, которые должны пройти, и есть расчет на день - сколько, какая пропускная способность ВВК. Итак, посчитав, минимум три месяца нужно дать людям еще", - пояснила она.

Верещук уточнила, что украинцы, которые были признаны "ограниченно годными" к военной службе, могут пройти ВВК по собственной инициативе, или же получить вызов.

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Электронные направления на ВВК

"Есть проблема с вызовами (на ВВК - ред.). Электронных направлений пока что нет. Нам нужно внести изменения в постановление №560. Кабинет Министров пообещал, что во вторник (28 января 2025 года - ред.) такое постановление будет принято, и люди смогут получать электронные уведомления. Мы убираем очереди из ТЦК, потому что сейчас там большая проблема: люди идут, ТЦК дают как могут направления, очереди большие, люди нервничают. И, очевидно, что здесь есть очевидные причины, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК", - отметила Верещук.

Также заместитель председателя ОП анонсировала появление на юридическом уровне различных категорий ограниченно годных, поскольку среди них есть и действующие военные, и гражданские, и те, кому еще нет 25 лет и тому подобное.

В частности, Верещук лично будет инициировать изменения в законодательство, чтобы "дети", как выразилась чиновница, в возрасте 18-25 лет "не были наказаны штрафными санкциями".

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