"Власть" РФ ввела сплошной паспортный контроль на въезде на Керченский мост
При въезде на Керченский мост со стороны Краснодарского края РФ российские "власти" объявили сплошной паспортный контроль.
Об этом заявил российский министр транспорта оккупированного Крыма Александр Овдиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Крым. Реалии".
По его словам, основаниями для такого решения являются введение повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае РФ, а также решение Антитеррористической комиссии Темрюцкого района и распоряжение главы Краснодарского края РФ о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюцком районе и Керченском мосту.
Овдиенко призвал иметь при себе оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра.
Отметим, что Керченский мост обеспечивает основной трафик в оккупированный Крым с территории РФ, а также используется для военных поставок на территорию полуострова.
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До речі, в 2018 році створено прилад, який ефективно протидіє гідролокаторам. "Сонар" - знов прилад тільки для зондування морського дна.