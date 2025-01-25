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Новости Оккупация Крыма
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"Власть" РФ ввела сплошной паспортный контроль на въезде на Керченский мост

РФ оголосила суцільний паспортний контроль при в’їзді на Керченський міст

При въезде на Керченский мост со стороны Краснодарского края РФ российские "власти" объявили сплошной паспортный контроль.

Об этом заявил российский министр транспорта оккупированного Крыма Александр Овдиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Крым. Реалии".

По его словам, основаниями для такого решения являются введение повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае РФ, а также решение Антитеррористической комиссии Темрюцкого района и распоряжение главы Краснодарского края РФ о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюцком районе и Керченском мосту.

Овдиенко призвал иметь при себе оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра.

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Отметим, что Керченский мост обеспечивает основной трафик в оккупированный Крым с территории РФ, а также используется для военных поставок на территорию полуострова.

Автор: 

Крым (26419) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+8
Українські ракети і дрони паспортів не мають
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25.01.2025 20:26
+4
Так у кацапів без аусвайса на вулицю взагалі ніхто не виходить
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25.01.2025 20:15
+3
Паспортний контроль для в'їзду із своєї території на свою територію? А чому не візовий режим із своїм кримським анклавом в Україні? Невже паспортний контроль може врятувати міст від влучання далекобійної ракети, а сам Крим від долі Маріуполя, зруйнованого і вбитого російськими фашистами?
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25.01.2025 20:17
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Конкретно щодо моста - нам майже байдуже. Але не байдуже те, що в засрашці, бач, трусяться над тим мостом так, що тепер суцільний паспортний контроль для доступу в Крим запровадили. Бо бояться, що знов якась вантажівка з вибухівкою в кузові або легковик з вибухівкою в анусі водія зруйнують одну з улюблених іграшок *****. А це "доставляє" - бо, очевидно, вже реально почали боятися українців - це тобі не радіоактивний попіл обіцяти в телевізорі. Це постійний острах.
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25.01.2025 22:28 Ответить
Так у кацапів без аусвайса на вулицю взагалі ніхто не виходить
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25.01.2025 20:15 Ответить
В кацапії був ще за часів совка і то проїздом. Пересадку робив на станції Поворіно Вороніжської обл. Це був десь 1987 рік. Але мені було достатньо пару годин подивитись на всю цю кацапсячу божевільню, щоб залишилась у мене огида до них на все життя.
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25.01.2025 23:18 Ответить
Паспортний контроль для в'їзду із своєї території на свою територію? А чому не візовий режим із своїм кримським анклавом в Україні? Невже паспортний контроль може врятувати міст від влучання далекобійної ракети, а сам Крим від долі Маріуполя, зруйнованого і вбитого російськими фашистами?
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25.01.2025 20:17 Ответить
Мета одна: насєлєнію тре постійно нагадувати, що вони раби та бидло покірне. Хоча вони і так це усвідомлюють.
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25.01.2025 20:27 Ответить
Бояться українців та дій України щодо моста. Зробити нічого реально не можуть. Виконують стандартну для фашистів програму в таких випадках - "пресуй своїх, може чужі злякаються".
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25.01.2025 22:30 Ответить
Фейс-контроль на в'їзді на керченський міст:
-Ваш паспорт... харашо... вивірнітє кармани... харашо... (пауза).
-Спустіте штани... накланітєсь... раздвіньтє яґадіци...

Нехай, суки, звикають!
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25.01.2025 20:24 Ответить
Українські ракети і дрони паспортів не мають
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25.01.2025 20:26 Ответить
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25.01.2025 21:11 Ответить
Дебіл написав, який не те що в словник ніколи не заглядав, але і телевізора не дивився ніколи. Бо "сонар" - це прилад для розвідки під водою. Скидати в окопи "сонар" - це настільки дебілізм, що аж не смішно.

До речі, в 2018 році створено прилад, який ефективно протидіє гідролокаторам. "Сонар" - знов прилад тільки для зондування морського дна.
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25.01.2025 22:36 Ответить
А у водіїв тої фури, коли рейки до коліс цистерн приплавились, паспорти не питали ?
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25.01.2025 21:22 Ответить
Так як ніякої реальної ефективної протидії в засрашинців ракетам і морським дронам зараз немає (ППО проривається на будь-яку глибину за потреби, гвинтокрили-мисливці за дронами ті самі дрони почали збивати), то засрашка перейшла до звичайних над-ефективних дій фашистів, до яких ті вдаються в таких випадках: пресування власного населення, виявлення та покарання невинних, нагородження непричетних.
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25.01.2025 22:40 Ответить
Уявляю як перевiрючi накладуть в шаравари, коли iм водiй фури покаже паспорт з тризубом. 🤣
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25.01.2025 21:59 Ответить
І скаже: "В мене фура "Мазераті" !".
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25.01.2025 22:07 Ответить
 
 