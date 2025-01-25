ЕС и США будут способствовать достижению справедливого мира в Украине, а не ее поражению, - МИД Италии
Министерство иностранных дел России заявило, что Италия не может участвовать в мирном процессе по завершению войны РФ против Украины из-за своей "антироссийской" позиции. В Риме заявили, что поддерживают политику США, которая будет способствовать справедливому миру в Украине, а не ее поражению.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.
"Мы являемся врагами России, если мы говорим, что Россия должна уважать международное право. Мы не воюем с Россией, но мы защищаем право Украины быть независимым государством", - подчеркнул глава МИД Италии.
Таяни отметил, что все страны ЕС будут играть роль в установлении мира.
"Вместе с США будем поддерживать политику, которая ведет к достижению цели справедливого мира, а не к поражению Украины", - подчеркнул он.
По его словам, Италия никому не является врагом, а выступает лишь как миротворец.
Издание добавляет, что Италия является решительной сторонницей Киева и с момента российского вторжения предоставила Украине значительную военную помощь.
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