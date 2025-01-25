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Новости
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ЕС и США будут способствовать достижению справедливого мира в Украине, а не ее поражению, - МИД Италии

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні

Министерство иностранных дел России заявило, что Италия не может участвовать в мирном процессе по завершению войны РФ против Украины из-за своей "антироссийской" позиции. В Риме заявили, что поддерживают политику США, которая будет способствовать справедливому миру в Украине, а не ее поражению.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Мы являемся врагами России, если мы говорим, что Россия должна уважать международное право. Мы не воюем с Россией, но мы защищаем право Украины быть независимым государством", - подчеркнул глава МИД Италии.

Таяни отметил, что все страны ЕС будут играть роль в установлении мира.

"Вместе с США будем поддерживать политику, которая ведет к достижению цели справедливого мира, а не к поражению Украины", - подчеркнул он.

По его словам, Италия никому не является врагом, а выступает лишь как миротворец.

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Издание добавляет, что Италия является решительной сторонницей Киева и с момента российского вторжения предоставила Украине значительную военную помощь.

Автор: 

Италия (1654) Лавров Сергей (2318) Евросоюз (17252) Таяни Антонио (65) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+3
От ще б знати/розуміти: а що вони мають на увазі, коли кажуть про "справедливий мир"? Справедливий для кого, для якої країни? США, G7, Італії чи всього ЄС (включно з Угорщиною та Словаччиною), України, НАТО чи московії?
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25.01.2025 22:17
+2
Что за мантра у всех на уме и языке - справедливый мир ? Это самообман и самоутешение , справедливого мира не может быть в принципе вообще . Если любая , самая маленькая часть оккупированной территории останется агрессору , то это уже не справедливый мир . А не для того эту территорию захватывали , чтобы уйти с неё добровольно .
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25.01.2025 22:47
+2
і ваші станки з Німечинною , що ви продали Кремлю, теж величезний вклад в діло миру... й..............................................
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25.01.2025 23:34
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Правила форума Совет форумчан
От ще б знати/розуміти: а що вони мають на увазі, коли кажуть про "справедливий мир"? Справедливий для кого, для якої країни? США, G7, Італії чи всього ЄС (включно з Угорщиною та Словаччиною), України, НАТО чи московії?
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25.01.2025 22:17 Ответить
Будемо воювати як мінімум весь 2025 рік, а партньори будуть рішуче звіздіти.
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25.01.2025 22:22 Ответить
Что за мантра у всех на уме и языке - справедливый мир ? Это самообман и самоутешение , справедливого мира не может быть в принципе вообще . Если любая , самая маленькая часть оккупированной территории останется агрессору , то это уже не справедливый мир . А не для того эту территорию захватывали , чтобы уйти с неё добровольно .
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25.01.2025 22:47 Ответить
мир в Україні, ну десь з понеділка,
у США на першому місці - десь після Гренландії, Панамського Каналу, Канада - 51, перейменуванням Мексіканського заліву в Американський і інших більш важливих речей
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25.01.2025 22:48 Ответить
Оригінал: "It does not mean that we are enemies of Russia if we say..."

тіпа "переклад": "Ми є ворогами Росії, якщо ми говоримо, що Росія має поважати міжнародне право"



Пані Валеріє, уважніше з перекладом. Ви повністю перекрутили сенс речення.
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25.01.2025 22:58 Ответить
і ваші станки з Німечинною , що ви продали Кремлю, теж величезний вклад в діло миру... й..............................................
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25.01.2025 23:34 Ответить
Ні на що не здатні слабаки і боягузи
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26.01.2025 03:22 Ответить
Це як на це дивитися !
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26.01.2025 13:42 Ответить
 
 