Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю авиационных бомб, - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет, введенный предшественником Джо Байденом на поставки Израилю 2000-фунтовых (908кг) авиационных бомб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Axios.
Отмечается, что решение Байдена приостановить поставки одной партии таких бомб в мае прошлого года вызвало один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем во время 15-месячной войны в Газе.
По словам израильского чиновника, правительство Израиля получило сообщение от Пентагона о снятии ограничения еще в пятницу, 24 января.
Речь идет о 1800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США. Их погрузят на корабль и доставят в Израиль в ближайшие дни.
Axios напомнило, что администрация Байдена, когда в прошлом году вводила ограничения, руководствовалась беспокойством, что применение этих тяжелых авиабомб может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Сектора Газа.
Майк Герцог, который завершает свою каденцию в качестве посла Израиля в США, в комментарии Axios неделю назад, заявил, что ожидает снятия запрета действующим президентом США: "Мы верим, что Трамп в начале своего срока снимет запрет на поставки боеприпасов, который не отменила администрация Байдена".
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3адача лоббистов - обеспечить Израилю защиту через лояльных ему политиков в новой администрации США.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.
На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
[Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил. Это явление интерпретируется судами как осуществление права на свободу слова, защищенного Первой поправкой к Конституции США.
Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений. Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
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от би нам стільки і по кацапах вхерачити ними...
розстріл і захоплення цивільних заручників, тощо
типово рашистська логіка "а нас за що", цинічні потвори
Іди в спам, кацапе!