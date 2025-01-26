Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю авиационных бомб, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет, введенный предшественником Джо Байденом на поставки Израилю 2000-фунтовых (908кг) авиационных бомб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Axios.

Отмечается, что решение Байдена приостановить поставки одной партии таких бомб в мае прошлого года вызвало один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем во время 15-месячной войны в Газе.

По словам израильского чиновника, правительство Израиля получило сообщение от Пентагона о снятии ограничения еще в пятницу, 24 января.

Речь идет о 1800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США. Их погрузят на корабль и доставят в Израиль в ближайшие дни.

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Axios напомнило, что администрация Байдена, когда в прошлом году вводила ограничения, руководствовалась беспокойством, что применение этих тяжелых авиабомб может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Сектора Газа.

Майк Герцог, который завершает свою каденцию в качестве посла Израиля в США, в комментарии Axios неделю назад, заявил, что ожидает снятия запрета действующим президентом США: "Мы верим, что Трамп в начале своего срока снимет запрет на поставки боеприпасов, который не отменила администрация Байдена".