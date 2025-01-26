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Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю авиационных бомб, - СМИ

Трамп доручив Пентагону зняти заборону на постачання бомб Ізраїлю

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет, введенный предшественником Джо Байденом на поставки Израилю 2000-фунтовых (908кг) авиационных бомб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Axios.

Отмечается, что решение Байдена приостановить поставки одной партии таких бомб в мае прошлого года вызвало один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем во время 15-месячной войны в Газе.

По словам израильского чиновника, правительство Израиля получило сообщение от Пентагона о снятии ограничения еще в пятницу, 24 января.

Речь идет о 1800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США. Их погрузят на корабль и доставят в Израиль в ближайшие дни.

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Axios напомнило, что администрация Байдена, когда в прошлом году вводила ограничения, руководствовалась беспокойством, что применение этих тяжелых авиабомб может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Сектора Газа.

Майк Герцог, который завершает свою каденцию в качестве посла Израиля в США, в комментарии Axios неделю назад, заявил, что ожидает снятия запрета действующим президентом США: "Мы верим, что Трамп в начале своего срока снимет запрет на поставки боеприпасов, который не отменила администрация Байдена".

Автор: 

Байден Джо (2794) бомба (372) Израиль (1936) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+7
а от напад хамасу із Гази 7 жовтня 2023 - то норм
розстріл і захоплення цивільних заручників, тощо
типово рашистська логіка "а нас за що", цинічні потвори
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26.01.2025 05:11
+5
America first, but Israel firster.
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26.01.2025 00:47
+4
Не вберіг байден арабських терористів-дружків хуьла, тепер їх будуть дамбить
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26.01.2025 00:58
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BBC

3адача лоббистов - обеспечить Израилю защиту через лояльных ему политиков в новой администрации США.

Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.

[Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил. Это явление интерпретируется судами как осуществление права на свободу слова, защищенного Первой поправкой к Конституции США.
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26.01.2025 00:04 Ответить
На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.
Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений. Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.
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26.01.2025 00:06 Ответить
Всего в США существует несколько десятков лоббистских организаций, представляющих интересы Израиля. У них могут быть разные финансовые возможности, разная степень влияния и даже разные политические взгляды - от радикально правых до левоцентристских, но цель у всех одна - обеспечить Израилю поддержку на Капитолийском холме.
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26.01.2025 00:08 Ответить
Хочете сказати що в США яка себе заявляє центром демократії, закону і права, процвітає підкуп іноземними державами американських політиків?
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26.01.2025 00:14 Ответить
[Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил. Это явление интерпретируется судами как осуществление права на свободу слова, защищенного Первой поправкой к Конституции США.
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26.01.2025 00:22 Ответить
Проснись це вже діє років 40 в сишиа в дімократіі
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26.01.2025 01:48 Ответить
Так якоби ще Байден скасував цю заборону і ці бомби Ізраіль давно приміняв
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26.01.2025 00:09 Ответить
ну що рудий блазень давай Україні ракети термін яких закінчився , це ж навантаження на економіку США !
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26.01.2025 00:10 Ответить
Йдеться про 1800 бомб...
=================
от би нам стільки і по кацапах вхерачити ними...
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26.01.2025 00:43 Ответить
Для них ще потрібні літаки.
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26.01.2025 01:41 Ответить
America first, but Israel firster.
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26.01.2025 00:47 Ответить
Не вберіг байден арабських терористів-дружків хуьла, тепер їх будуть дамбить
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26.01.2025 00:58 Ответить
Действия израиля в Газе - это террор и всем плевать. СМИ принадлежат евреям, а гои сами думать редко умеют. Они думают наративами из СМИ.
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26.01.2025 02:53 Ответить
а от напад хамасу із Гази 7 жовтня 2023 - то норм
розстріл і захоплення цивільних заручників, тощо
типово рашистська логіка "а нас за що", цинічні потвори
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26.01.2025 05:11 Ответить
МКС объявил Путина в розыск, как и ублюдка Нитаньяху. В ответ на теракт убивать детей - это зло. Но логика русский - это у вас. Вам не понять логики Европы. И при этом вы сами за петлюровские погромы ответили голодомором, который организовали и исполнили евреи-революционеры.
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26.01.2025 12:44 Ответить
Арабські терористи і кацапи регулярно зустрічаються в кремлі - братья навек!
Іди в спам, кацапе!
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26.01.2025 16:49 Ответить
Ты игнорируешь простой факт - евреи убили сотни детей. В своих зверствах они перевершили всех. У тебя просто примитивное фашистское мышление. Когда-то советские солдаты изнасиловали всю Германию оправдывая это поступками СС. Ты должен оправдать советских солдат тоже, если ты оправдываешь банду детоубийц ЦАХАЛ. В тебе живёт русский мир.
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26.01.2025 17:15 Ответить
Нацист, ты мне напоминаешь тех, кто плачет по жертвам бомбёжек Гамбурга, Берлина и Дрездена с Нагасаки... Ты типичный нацист, полноценный кацапо-нацист!
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26.01.2025 17:28 Ответить
Ты просто в эмоциональной истерике перекручиваешь слова и факты. Тупые гои тебе поверят.
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26.01.2025 18:24 Ответить
Ты кацап и нацист , который для своей пропаганды выучил еврейские слова. Арабо-кацапо нацисты = братья навек!
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26.01.2025 19:49 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
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26.01.2025 05:12 Ответить
Напиши лозунг еврейский солдат и раввинов - убивайте их всех: женщин и детей! Чтобы понятно было, что прячется за лозунгом.
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26.01.2025 12:46 Ответить
Що я написав - то написав.
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26.01.2025 14:33 Ответить
Нам перепаде хоча б з десяток?
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26.01.2025 02:19 Ответить
Евреи грамотно утюжат американцев в свою сторону
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26.01.2025 04:21 Ответить
Украина получила из Израиля первый самолет с российским оружием! 25/01/25
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26.01.2025 05:04 Ответить
Нам бы такие бомбы тоже не помешали... Скажите кто-то Трампу и Рубио. Если есть возможность.
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26.01.2025 08:10 Ответить
 
 