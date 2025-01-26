Взрывы раздались в Рязани: россияне заявляют об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 26 января, в Рязанской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. После этого на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные паблики пишут, что около часа ночи по местному времени было слышно около десяти взрывов в районе села Дядьково.

В сети также опубликовали кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Россияне утверждают, что дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Российский чиновник говорит, что средства ПВО якобы сбили беспилотные летательные аппараты.

В то же время российские Telegram-каналы распространяют видео, на которых видно пожар на НПЗ в Рязянской области РФ.

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