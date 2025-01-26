Взрывы раздались в Рязани: россияне заявляют об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар. ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 26 января, в Рязанской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. После этого на объекте вспыхнул пожар.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Местные паблики пишут, что около часа ночи по местному времени было слышно около десяти взрывов в районе села Дядьково.
В сети также опубликовали кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Россияне утверждают, что дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.
Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Российский чиновник говорит, что средства ПВО якобы сбили беспилотные летательные аппараты.
В то же время российские Telegram-каналы распространяют видео, на которых видно пожар на НПЗ в Рязянской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Любой дурак знает - это из-за неосторожного обращения с сахаром.
Щоб довго не гасло.
це ж хаос!
а і шого чекати від новорега?
самі образи...
запрос на читалово відійшлю? 😂
ти ж свої 100 підпісників щє 6 рокі будеш піднімати 🥳
можеш, як завжди, поскаржитися на сф...
аставідерчя бейбі,,,
а шо схожі? - неувінове по причині ************!
поміряй дупу і боки з діамером люку бо є підозри...
можеш спробувати, тушка...
але ні...
та і травневі шашличні не забаром
мої птиці, мої славні
то може і без сайт?
буде дуже жалко, але перекашляюмо...
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/26/7495298/ Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа - ЗМІ
чим така особенна?
поверніть прапорці і хочя б з 3-го разу допис, а не з восьмоґо....
Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден в аеропортах Іжевська і Казані введені тимчасові обмеження на прийом і відправлення повітряних суден рано вранці в неділю, повідомив представник Федерального агентства повітряного транспорту в Telegram.
Такі заходи вживаються під час атак дронів. Влада Татарстану та Удмуртії поки що не повідомляла про атаки безпілотників.