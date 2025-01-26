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Взрывы раздались в Рязани: россияне заявляют об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 26 января, в Рязанской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод. После этого на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные паблики пишут, что около часа ночи по местному времени было слышно около десяти взрывов в районе села Дядьково.

В сети также опубликовали кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Россияне утверждают, что дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Российский чиновник говорит, что средства ПВО якобы сбили беспилотные летательные аппараты.

В то же время российские Telegram-каналы распространяют видео, на которых видно пожар на НПЗ в Рязянской области РФ.

Также читайте: Удары по РФ: завод "Кремний Эл" в Брянске приостановил работу

Автор: 

взрыв (6792) НПЗ (242) пожар (5968) Рязань (16) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+18
Гори, гори ясно,
Щоб довго не гасло.
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26.01.2025 02:29
+11
Тем, кто ложится спать - спокойного сна©
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26.01.2025 02:24
+11
Это не мы.

Любой дурак знает - это из-за неосторожного обращения с сахаром.
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26.01.2025 02:28
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перший, gut gut super gut alles super gut
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26.01.2025 02:21 Ответить
Тем, кто ложится спать - спокойного сна©
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26.01.2025 02:24 Ответить
Кацапам вічного сна ...
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26.01.2025 07:54 Ответить
Город стреляет в ночь дробью огней... ©
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26.01.2025 02:25 Ответить
Это не мы.

Любой дурак знает - это из-за неосторожного обращения с сахаром.
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26.01.2025 02:28 Ответить
Гори, гори ясно,
Щоб довго не гасло.
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26.01.2025 02:29 Ответить
До речі, Донні, якщо ти не хочеш застосовувати ембарго - то на таку добру справу охочі знайдуться
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26.01.2025 02:31 Ответить
обламки
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26.01.2025 03:01 Ответить
І побільше, кожень день
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26.01.2025 03:09 Ответить
знову кацапнявське певео своїми уламками уразила рязань?
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26.01.2025 03:18 Ответить
а шоби плешивому тобіку більше ботокса не кололи, шо робиться...
це ж хаос!
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26.01.2025 03:20 Ответить
палять біля цистерн, потім сірниками підсвічують куди недопалок впав.
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26.01.2025 03:45 Ответить
"Кто призывает к войне - к тому она и приходит..."
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26.01.2025 04:01 Ответить
"Давній"... "Сім-сорок", ти забувся, що ти у мене давно "гуляєш"? .........................
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26.01.2025 04:28 Ответить
Йди нахєр, алкоголік...
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26.01.2025 04:42 Ответить
все як завжди...
а і шого чекати від новорега?
самі образи...
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26.01.2025 04:44 Ответить
А що чекать від п"яного алкоголіка? тільки дурне злорадство, що "у сусіда хата згоріла!". Однак, хату я відбудую... А от ти так "алкашом" і залишишся... ..............................
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26.01.2025 04:51 Ответить
а давай я тебе підтримлю, як пострадавшого?
запрос на читалово відійшлю? 😂
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26.01.2025 04:55 Ответить
тупень пихавий, а як тебе не піднімуть на Цензорі?
ти ж свої 100 підпісників щє 6 рокі будеш піднімати 🥳
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26.01.2025 05:21 Ответить
не може бути що тебе обізвали тупень пихавий . як таке можливо ???
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26.01.2025 07:50 Ответить
чому твій собутильнік ображає тебе алкашом ? ))
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26.01.2025 12:50 Ответить
до побачення, новорег нецікавий...
можеш, як завжди, поскаржитися на сф...
аставідерчя бейбі,,,
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26.01.2025 04:49 Ответить
це ж місцевий стукачок! посіпака окупантів з Енгельсу, працював на них півжиття, потім у Феодосії, зкацаплений хохол )) відмазував військових пенсів від служби в ЗСУ. Дирка у бюджеті України, працював на окупантів, а пенсію отримує в Україні, падло зелене.
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26.01.2025 12:19 Ответить
докази які є?
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26.01.2025 12:22 Ответить
він сам розповідав )) тільки він цим пишався )))
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26.01.2025 12:25 Ответить
в мене питання було за докази, є чи ні?
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26.01.2025 12:27 Ответить
я ж кажу - є - він сам розповідав )) докази - його автобіографія + сам тут вихвалявся )
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26.01.2025 12:29 Ответить
"він сам розказував" не докази, маскалику...
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26.01.2025 12:28 Ответить
зелений ватан, які тобі ще докази потрібні? )) карна справа у Гаазі на ньго ? ))
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26.01.2025 12:30 Ответить
посилання де він те казав?
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26.01.2025 12:34 Ответить
7-40, фома невіруюча, на форумі він казав ... тобі потрібно - ти і шукай ... чи ти вже як унила кляча - вашидаказатильства-нидаказатильства ??
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26.01.2025 12:39 Ответить
на матрйошку б тебе напяліти...
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26.01.2025 12:36 Ответить
обісцяти тебе та спалити
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26.01.2025 12:40 Ответить
а ну зроби ?
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26.01.2025 12:42 Ответить
до ***** звернись, він тебе на матьошку ще напялить заодно ))) два сапога пара )
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26.01.2025 12:43 Ответить
нарешті вилізла проклюнулась проптита лиса одрловська тварь...
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26.01.2025 12:46 Ответить
не 3,14зди, посіпака зеленої шмарклі боневтіка оманського ))
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26.01.2025 12:48 Ответить
маньку чіпляй за зад, та не бусік тобі казлу кажуть...
а шо схожі? - неувінове по причині ************!
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26.01.2025 12:50 Ответить
йшла баба по дробині та упала там де свині )) опохмєлісь, алкаш, бояришніком ))
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26.01.2025 12:51 Ответить
відсмокчи, потім питай ))
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26.01.2025 12:52 Ответить
орлов скій танкіст? десантура?
поміряй дупу і боки з діамером люку бо є підозри...
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26.01.2025 12:59 Ответить
зелений ватний алкаш )) що ти без бояри жити не можеш? )) собутильніку своєму ***** напиши, хай він тобі дупу прочистить ))
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26.01.2025 13:06 Ответить
тебе ж туди впіхнеш, як рагозіна, *** витягнеш - гарантоване спалево...
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26.01.2025 13:05 Ответить
ти повинен був засохнути на прутні свого батька )) а ти тут 3,14диш ))
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26.01.2025 13:07 Ответить
знизу, казали майсткюки кацапотанків - діаметер більше....
можеш спробувати, тушка...
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26.01.2025 13:11 Ответить
зелений алкаш ватан, що ти мелеш ? )) твоя дупа ширше дула пушки танку ? ))
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26.01.2025 13:18 Ответить
зелений алкаш-ватан, ти шо, лайна у рот набрав, тебе ж запитали? )) за що тебе твій собутильнік **** називає алкашом ? ))
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26.01.2025 13:45 Ответить
як нема то і не треба на хвору людину, закохану саму в себе, навалювати....
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26.01.2025 12:24 Ответить
а шо ти хочеш, авіаційний спирт бухати щодня і не такі наслідки будуть ))
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26.01.2025 12:28 Ответить
шо там, твою хату підпалили у рязані ? )) а у енгельсі ще ні ? ))
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26.01.2025 13:19 Ответить
Опять НПЗ? Что, других целей нет что ли? Тем временем кацапы и дальше продолжают сидеть со светом и теплом и спокойно подлерживать войну. А жти бесконечные атаки на Нафтовышки ничего кроме картинки для Телемарафона не дают, ибо у кацапов эти Нефтебаз около 2 тысяч; но видимо главная цель этих атак - это пиар акция и что бы картинка для марафона была.
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26.01.2025 04:08 Ответить
навіть сто дронів з термітом нароблять у мокві страху та пожеж
але ні...
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26.01.2025 06:53 Ответить
Отличная цель, одна из немногих, для дронов. Избыток нефти из-за плохой реализации и уменьшения переработки вынудит пацаков закрывать скважины. Закрытые скважины перестают давать дебет. Офигенная цель. Так шо Служба Божа України жги!
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26.01.2025 07:41 Ответить
Два тижні тому тисяча була. Швидко будують. До весни певно п'ять тисяч вже буде.
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26.01.2025 15:19 Ответить
яка така рязосрань? - не чюли.
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26.01.2025 04:11 Ответить
та коли вже буде москва?
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26.01.2025 04:33 Ответить
пацани, ну те вже після виборів - до виборів ржемо!
та і травневі шашличні не забаром
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26.01.2025 05:13 Ответить
В п'ятницю була. Як вам результат?
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26.01.2025 15:20 Ответить
ой у лузі червона калина
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26.01.2025 05:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=04d3cfNBU3k
мої птиці, мої славні
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26.01.2025 06:01 Ответить
без натяк - сайт яка не вміє сама себе піддержувати?
то може і без сайт?
буде дуже жалко, але перекашляюмо...
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26.01.2025 06:12 Ответить
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26.01.2025 06:37 Ответить


https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/26/7495298/ Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа - ЗМІ
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26.01.2025 06:40 Ответить
розмістивши його в будівлі неподалік.
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26.01.2025 06:41 Ответить
пупс на зігу по визову!
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26.01.2025 06:55 Ответить
Одні проблеми. Донні для штучного інтелекту завів нових спонсорів, без Ілончика. Швиденько знайшли бабоси, а містер ікс не вірить, що без нього.
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26.01.2025 09:41 Ответить
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26.01.2025 10:29 Ответить
а шо за така срань-рязань шо її не можна заїбашити?
чим така особенна?
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26.01.2025 06:51 Ответить
вашу ленку в скубрію - поправте сайт!
поверніть прапорці і хочя б з 3-го разу допис, а не з восьмоґо....
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26.01.2025 07:00 Ответить
Каку паітєльни врассіі вєчєра!
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26.01.2025 08:16 Ответить
Кацапи обiс....ся.

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден в аеропортах Іжевська і Казані введені тимчасові обмеження на прийом і відправлення повітряних суден рано вранці в неділю, повідомив представник Федерального агентства повітряного транспорту в Telegram.

Такі заходи вживаються під час атак дронів. Влада Татарстану та Удмуртії поки що не повідомляла про атаки безпілотників.
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26.01.2025 08:58 Ответить
"патєрь нєт» (с) 🤣🤣🤣
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26.01.2025 11:13 Ответить
работайте друзья!
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26.01.2025 13:02 Ответить
 
 