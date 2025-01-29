Сутки в Донецкой области: Рашисты 10 раз били по области, 1 человек погиб, 4 раненых. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска 28 января 2025 года 10 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего 1 человек погиб, 4 раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде повреждены 3 дома. В Белицком Добропольской громады повреждена хозяйственная постройка. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, поврежден автомобиль; в Родинском повреждены 2 дома.
Краматорский район
В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 9 гаражей, автомобиль, 2 газопровода и линия электропередач.
Бахмутский район
В Северске повреждены 10 домов.
В течение суток оккупанты 10 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 274 человека, в том числе 9 детей.
28 января россияне убили жителя Донецкой области в Покровске. 4 человека получили ранения.
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