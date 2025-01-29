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Рубио внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи, некоторые гуманитарные программы получат финансирование, - The Washington Post

Марко Рубіо

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал определенные исключения относительно замораживания иностранной помощи. Ряд гуманитарных программ будет получать финансирование, по крайней мере временно.

об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующее распоряжение американского ведомства.

"Имплементация существующих программ по жизненно важной гуманитарной помощи должна продолжаться или возобновиться, если они были приостановлены", - говорится в документе.

По словам Рубио, речь идет о такой гуманитарной помощи как "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еда, жилье, помощь в питании, а также снабжение и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

Также отмечается, что "такое восстановление имеет временный характер, и новые контракты заключаться не должны".

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Впрочем, не будет никаких исключений для программ, если они предусматривают "аборты, конференции по планированию семьи, вопросы гендера" или программы разнообразия, "трансгендерные операции или другую помощь, которая не спасает жизни". По ним финансирование, как и предполагалось, будет заморожено.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

Автор: 

США (27090) финансирование (1807) Рубио Марко (219)


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Топ комментарии
+6
Нагадує турборежим зеленої влади
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29.01.2025 12:47
+3
не буде жодних винятків для програм,
якщо вони передбачають "аборти,
конференції з планування сім'ї,
питання гендеру" або програми різноманітності,
"трансгендерні операції
чи іншу допомогу, яка не рятує життя".
Щодо них фінансування, як і передбачалося, буде заморожено.

ужос,
а де ж їм тепер харчєваться?
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29.01.2025 12:56
+2
Гуманітарні,так.Але не медійникам,купу грошей надавати.
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29.01.2025 12:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вже почалось-пішов проти генеральної програми трампа
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29.01.2025 12:46 Ответить
Нагадує турборежим зеленої влади
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29.01.2025 12:47 Ответить
буде важко пояснити що не пі...ри,бо пі...рам,гроші не дадуть.
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29.01.2025 12:48 Ответить
Гуманітарні,так.Але не медійникам,купу грошей надавати.
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29.01.2025 12:50 Ответить
скажіть простими словами.
шабунє та зе!лєнке дадуть гроші, чи ні?
гєй парад буде в цьому році?
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29.01.2025 12:56 Ответить
не буде жодних винятків для програм,
якщо вони передбачають "аборти,
конференції з планування сім'ї,
питання гендеру" або програми різноманітності,
"трансгендерні операції
чи іншу допомогу, яка не рятує життя".
Щодо них фінансування, як і передбачалося, буде заморожено.

ужос,
а де ж їм тепер харчєваться?
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29.01.2025 12:56 Ответить
Не будуть заважати африканцям розмножатись.
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29.01.2025 14:07 Ответить
Беріть лопату грантоїдики
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29.01.2025 12:57 Ответить
Кіпіані,Шабуня з Ленкою підпадають під трансгенедерів ?
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29.01.2025 13:00 Ответить
Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Спокойствие, граждане, только спокойствие. Мерри Попиннс все разрулит.

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29.01.2025 14:46 Ответить
В США считают, что вместо повышения зарплат чиновникам и увеличения их количества, деньги должны пойти на ВСУ...
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29.01.2025 20:17 Ответить
 
 