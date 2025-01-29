Рубио внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи, некоторые гуманитарные программы получат финансирование, - The Washington Post

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал определенные исключения относительно замораживания иностранной помощи. Ряд гуманитарных программ будет получать финансирование, по крайней мере временно.

об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующее распоряжение американского ведомства.

"Имплементация существующих программ по жизненно важной гуманитарной помощи должна продолжаться или возобновиться, если они были приостановлены", - говорится в документе.

По словам Рубио, речь идет о такой гуманитарной помощи как "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еда, жилье, помощь в питании, а также снабжение и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

Также отмечается, что "такое восстановление имеет временный характер, и новые контракты заключаться не должны".

Также читайте: Приостановка невоенной помощи от США не сильно повлияла на проекты в соцсфере, - Жолнович

Впрочем, не будет никаких исключений для программ, если они предусматривают "аборты, конференции по планированию семьи, вопросы гендера" или программы разнообразия, "трансгендерные операции или другую помощь, которая не спасает жизни". По ним финансирование, как и предполагалось, будет заморожено.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.