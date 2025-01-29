Россияне усилили "фильтрацию" населения на оккупированной Донетчине: ищут связи местных с Силами обороны Украины, - ЦНС
Российские оккупанты продолжают использовать репрессивные методы для установления полного контроля над местным населением ВОТ востока Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Такую, в конце 2024 года россияне развернули военные комендатуры в оккупированных населенных пунктах и внедрили так называемую "фильтрацию" местных жителей.
"Данная "фильтрация" предусматривает жесткие проверки личных данных, допросы и обыски людей. Главная цель этих "мер" - выявление связей с Силами обороны Украины и любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму. Лица, которые попадают под эти "процедуры", сталкиваются с запугиванием, произвольным задержанием и даже пытками со стороны кремлевских преступников", - рассказали в Центре.
Как отмечают в ЦНС, фактически оккупанты используют такие действия как инструмент репрессий и попытки демонстрировать свой полный контроль над местным населением.
"Кремль продолжает свои тщетные усилия подавить любое сопротивление на ВОТ, используя страх как ключевой метод управления", - добавили в ЦНС.
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