РФ пытается вербовать поляков через "даркнет" для влияния на президентские выборы, - вице-премьер Польши Гавковский

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Россию в попытке вербовки польских граждан через "даркнет" с целью повлиять на президентскую избирательную кампанию внутри страны.

Об этом Гавковский сказал Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия ищет граждан Польши и предлагает им три-четыре тысячи евро за распространение дезинформационного контента.

Гавковский отмечает, что вербовка происходит через "даркнет" - часть Интернета, доступную только с помощью специализированного браузера.

Польские государственные органы зафиксировали такие попытки с начала года, отметил чиновник.

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"Это деньги, направленные российскими службами ГРУ и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", - сказал Гавковский.

Замечания чиновника прозвучали после того, как в этом месяце польские официальные лица объявили, что обнаружили российскую группу, которая имела задачу повлиять на президентские выборы в стране путем дезинформации и разжиганием нестабильности.

Варшава заявляет, что ее роль как центра поставок в Украину для защиты от российского вторжения сделала ее мишенью для шпионов, работающих на Россию и ее союзника Беларуси, а также для диверсий. Минск и Москва отвергают обвинения в том, что они стоят за актами саботажа.

Как пишет Польское радио со ссылкой на чиновников, во время нынешних президентских выборов Варшава развернет "кибер-зонтик", целью которого будет выявление дезинформации и потенциального иностранного вмешательства в кампанию.

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