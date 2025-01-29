РФ пытается вербовать поляков через "даркнет" для влияния на президентские выборы, - вице-премьер Польши Гавковский
Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Россию в попытке вербовки польских граждан через "даркнет" с целью повлиять на президентскую избирательную кампанию внутри страны.
Об этом Гавковский сказал Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия ищет граждан Польши и предлагает им три-четыре тысячи евро за распространение дезинформационного контента.
Гавковский отмечает, что вербовка происходит через "даркнет" - часть Интернета, доступную только с помощью специализированного браузера.
Польские государственные органы зафиксировали такие попытки с начала года, отметил чиновник.
"Это деньги, направленные российскими службами ГРУ и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", - сказал Гавковский.
Замечания чиновника прозвучали после того, как в этом месяце польские официальные лица объявили, что обнаружили российскую группу, которая имела задачу повлиять на президентские выборы в стране путем дезинформации и разжиганием нестабильности.
Варшава заявляет, что ее роль как центра поставок в Украину для защиты от российского вторжения сделала ее мишенью для шпионов, работающих на Россию и ее союзника Беларуси, а также для диверсий. Минск и Москва отвергают обвинения в том, что они стоят за актами саботажа.
Как пишет Польское радио со ссылкой на чиновников, во время нынешних президентских выборов Варшава развернет "кибер-зонтик", целью которого будет выявление дезинформации и потенциального иностранного вмешательства в кампанию.
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Звичайні соцмережі - от звідки прийде лихо.
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навіть домогосподарки та пенсіонери польщі в даркнеті
виходить даркнет - це не якась зашифрована сітка а звичайний прохідний двір для поляків
Если бы уважаемый редактор
може лучшерейтинги и номинации я бы выдвинул на фразу дня.
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