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РФ пытается вербовать поляков через "даркнет" для влияния на президентские выборы, - вице-премьер Польши Гавковский

Польща звинуватила Росію у вербуванні поляків перед виборами

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Россию в попытке вербовки польских граждан через "даркнет" с целью повлиять на президентскую избирательную кампанию внутри страны.

Об этом Гавковский сказал Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия ищет граждан Польши и предлагает им три-четыре тысячи евро за распространение дезинформационного контента.

Гавковский отмечает, что вербовка происходит через "даркнет" - часть Интернета, доступную только с помощью специализированного браузера.

Польские государственные органы зафиксировали такие попытки с начала года, отметил чиновник.

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"Это деньги, направленные российскими службами ГРУ и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", - сказал Гавковский.

Замечания чиновника прозвучали после того, как в этом месяце польские официальные лица объявили, что обнаружили российскую группу, которая имела задачу повлиять на президентские выборы в стране путем дезинформации и разжиганием нестабильности.

Варшава заявляет, что ее роль как центра поставок в Украину для защиты от российского вторжения сделала ее мишенью для шпионов, работающих на Россию и ее союзника Беларуси, а также для диверсий. Минск и Москва отвергают обвинения в том, что они стоят за актами саботажа.

Как пишет Польское радио со ссылкой на чиновников, во время нынешних президентских выборов Варшава развернет "кибер-зонтик", целью которого будет выявление дезинформации и потенциального иностранного вмешательства в кампанию.

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Автор: 

выборы (24756) дезинформация (344) Польша (8498) россия (96095) кибербезопасность (675)


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То фігня.
Звичайні соцмережі - от звідки прийде лихо.
У румунів проконсультуйтесь, вони досвід мають.
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29.01.2025 15:48 Ответить
Даркнет. Дедушка походу пересмотрел аниме.
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29.01.2025 15:54 Ответить
масовість поляків в даркнеті вражає
навіть домогосподарки та пенсіонери польщі в даркнеті
виходить даркнет - це не якась зашифрована сітка а звичайний прохідний двір для поляків
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29.01.2025 16:11 Ответить
+++ ++
Если бы уважаемый редактор може лучше рейтинги и номинации я бы выдвинул на фразу дня.
Открыл любимый Порнохаб и угодил в кацапские сети
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29.01.2025 16:43 Ответить
Ще раз нагадую=рашка втручаэться у вибори не тіки в країнах ЄС,а і в інших демократичних країнах(США,Канаді та .інших).Україна не виключення.2019р нагадати???Прівіт фанатам 95кварталу і подоляковсько-фьодорова ботофермі.
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29.01.2025 16:48 Ответить
100%. Після наведених фактів втручань кацапів у вибори у другорядних європейських та пн.американських країнах, хтось насмілиться заперечити, що кацапія ніколи не втручалася і не керувала ходом виборів в Україні, її найбільшому геополітичному інтересі на континенті?
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29.01.2025 22:34 Ответить
 
 