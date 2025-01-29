С марта курсантам военных вузов повысят выплаты, - Зеленский

С марта 2025 года возрастет денежное обеспечение курсантов военных высших учебных заведений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, выплаты увеличатся более чем до 20 тысяч гривен.

"На сколько я знаю, есть соответствующие изменения. С марта 1-2 курсы будут получать 8 100 гривен, 3-4 курсы - 20 тысяч с чем-то. Вот такое увеличение сейчас предполагается", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства не уверен, что этого будет достаточно, но "это ощутимое увеличение, то что во время войны государство может себе позволить".

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