РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4449 посетителей онлайн
Новости
4 946 15

С марта курсантам военных вузов повысят выплаты, - Зеленский

Військові курсанти отримуватимуть вищі виплати

С марта 2025 года возрастет денежное обеспечение курсантов военных высших учебных заведений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, выплаты увеличатся  более чем до 20 тысяч гривен.

"На сколько я знаю, есть соответствующие изменения. С марта 1-2 курсы будут получать 8 100 гривен, 3-4 курсы - 20 тысяч с чем-то. Вот такое увеличение сейчас предполагается", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства не уверен, что этого будет достаточно, но "это ощутимое увеличение, то что во время войны государство может себе позволить".

Читайте также: Уже 11 млн украинцев получили "тысячу Зеленского", - Шмыгаль

Автор: 

выплаты (658) Зеленский Владимир (20787) курсанты (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Оманська Гнида готується до виборів ..і дає хабаря виборцям
показать весь комментарий
29.01.2025 21:13
+3
Ішак вирішив скупити голоси усіх верств населення та сподівається втриматись при владі. Даремно чмо сподівається.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:15
+3
В той же час в цьому зверненні Володимир Зеленський у промові заявив, що:

"Викладачі військових ліцеїв та ВНЗ мають бути на фронті, -"

На жаль президент нічого не сказав, хто повинен навчати курсантів, коли викладач на фронті, та чи варто викладачам з бойовим досвідом повертатися на фронт. Так само Зеленський не сказав чому він чотири рази не отримав досвід на фронті і чому там не отримує досвід його найближчий дружбан - лейтенант Баканов.

https://t.me/BerezaJuice/52181 Борислав Береза
показать весь комментарий
29.01.2025 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманська Гнида готується до виборів ..і дає хабаря виборцям
показать весь комментарий
29.01.2025 21:13 Ответить
Можна підписати контракт і піти вчитися паралельно вже будучи контрактником з усіма преференціями. Як довго люди будуть вестися на цей розвод державниго маштабу? + один зараз це типу не кинуть в піздарєц курсанта, але ж раніше чому люди велися на це? Це ж лохотрон.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:14 Ответить
Пішов на військову кафедру, отримав мамлєя, підписав контракт і вчися собі з норм ГЗ як є бажання. Нє треба угробити юність в напів тюремному режимі за копійки. Маразм.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:17 Ответить
Ішак вирішив скупити голоси усіх верств населення та сподівається втриматись при владі. Даремно чмо сподівається.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:15 Ответить
73. Вони нікуди не ділись.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:19 Ответить
А якого березня вибори?
показать весь комментарий
29.01.2025 21:19 Ответить
20/03/2027
показать весь комментарий
29.01.2025 21:29 Ответить
1998 рiк - 14 чи 17 грн було))
показать весь комментарий
29.01.2025 21:33 Ответить
Що дЄрмак вирішив КУПЛЯТИ всіх, хто піде на майбутні вибори ? Не вийде, Чмонька йди на Х....Й.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:42 Ответить
Не з тих тоді почав. Це не найбільший прошарок населення.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:46 Ответить
На безриб'ї і РАК риба. Всіх купити, всіх ЗАШУГАТИ, аби не посадили ... НАСТУПНИКИ.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:56 Ответить
??? Там тих курсантів тисяч 10!
показать весь комментарий
29.01.2025 23:34 Ответить
Значить вибори будуть в квітні або в травні. За день до виборів ЗЄля об'явить про них.
показать весь комментарий
29.01.2025 21:49 Ответить
В той же час в цьому зверненні Володимир Зеленський у промові заявив, що:

"Викладачі військових ліцеїв та ВНЗ мають бути на фронті, -"

На жаль президент нічого не сказав, хто повинен навчати курсантів, коли викладач на фронті, та чи варто викладачам з бойовим досвідом повертатися на фронт. Так само Зеленський не сказав чому він чотири рази не отримав досвід на фронті і чому там не отримує досвід його найближчий дружбан - лейтенант Баканов.

https://t.me/BerezaJuice/52181 Борислав Береза
показать весь комментарий
29.01.2025 21:50 Ответить
схоже що москалі і їх гниди проти. того щоб було кому захищати Україну.
показать весь комментарий
30.01.2025 08:13 Ответить
 
 