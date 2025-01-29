С марта курсантам военных вузов повысят выплаты, - Зеленский
С марта 2025 года возрастет денежное обеспечение курсантов военных высших учебных заведений.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, выплаты увеличатся более чем до 20 тысяч гривен.
"На сколько я знаю, есть соответствующие изменения. С марта 1-2 курсы будут получать 8 100 гривен, 3-4 курсы - 20 тысяч с чем-то. Вот такое увеличение сейчас предполагается", - сказал Зеленский.
В то же время глава государства не уверен, что этого будет достаточно, но "это ощутимое увеличение, то что во время войны государство может себе позволить".
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+7 Ostap Brander
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"Викладачі військових ліцеїв та ВНЗ мають бути на фронті, -"
На жаль президент нічого не сказав, хто повинен навчати курсантів, коли викладач на фронті, та чи варто викладачам з бойовим досвідом повертатися на фронт. Так само Зеленський не сказав чому він чотири рази не отримав досвід на фронті і чому там не отримує досвід його найближчий дружбан - лейтенант Баканов.
https://t.me/BerezaJuice/52181 Борислав Береза