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Россияне более 100 раз обстреляли Сумщину в течение дня

Російські обстріли Сумщини

29 января россияне совершили 106 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (21 взрыв), удары FPV-дронами (12 взрывов), минометные обстрелы (15 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва), и сбросил ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), FPV-дронами (21 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (11 взрывов).
  • Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удары FPV-дронами (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва). В результате ранения получил гражданский житель, повреждены 2 автомобиля.
  • Белопольская громада: россияне ударили из минометов (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен пуск КАБов (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
  • Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Читайте: Рашисты атаковали спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела на Сумщине. ФОТОрепортаж

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обстрел (27731) Сумская область (3282) война в Украине (4582)


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А як же зелена квартальна операція #300 метрів курської області# сирського ручного - не працює для захисту Сумщини?
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29.01.2025 23:46 Ответить
Ну це ж не здать 3600 кВ.км України за один тільки рік 24, так зепідораси?
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29.01.2025 23:48 Ответить
 
 