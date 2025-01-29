Россияне более 100 раз обстреляли Сумщину в течение дня
29 января россияне совершили 106 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (21 взрыв), удары FPV-дронами (12 взрывов), минометные обстрелы (15 взрывов).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва), и сбросил ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), FPV-дронами (21 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (11 взрывов).
- Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удары FPV-дронами (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва). В результате ранения получил гражданский житель, повреждены 2 автомобиля.
- Белопольская громада: россияне ударили из минометов (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБов (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
- Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Smith
показать весь комментарий29.01.2025 23:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Smith
показать весь комментарий29.01.2025 23:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль