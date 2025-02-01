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Румынские спасатели разыскивают в горах пятерых украинцев, от них уже 20 дней нет известий, - СМИ

Румунські рятувальники шукають 5 українців

Румынские спасатели ищут пятерых украинцев, которые отправились в страну с намерением пересечь границу через горы. Они уже 20 дней не выходят на связь.

Об этом пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поиски пятерых граждан Украины начались после того, как их семьи подали официальный запрос на розыск, заявив, что они не получали известий от своих родственников в течение 20 дней.

В пятницу, 31 января, спасатели вместе с офицерами пограничной полиции Румынии отправились на поиски молодых украинцев, разделенных на две группы, которые отправились в страну три недели назад.

Для поиска пропавших спасатели из Марамуреша используют беспилотники и специальную программу.

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", - заявили в спасательной службе Марамуреш.

После более шести часов поисков они были приостановлены. Румынские спасатели намерены возобновить поиски, когда будут иметь больше информации о пропавших.

Также читайте: Принуждать украинцев возвращаться из-за границы – невозможно и нецелесообразно. Хотим создать условия, которые сделают возврат привлекательным, - Чернышов

Автор: 

горы (103) Румыния (1116) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+37
Йолопи готові загинути нікчемною смертю, аби не захищати Батьківщину та свої сім"ї. Жалю немає.
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01.02.2025 01:34 Ответить
+26
Тікають виборці Зе з країни мрії
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01.02.2025 01:36 Ответить
+22


Ось герої, а не нікчемні ухилянти!
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01.02.2025 08:17 Ответить
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Йолопи готові загинути нікчемною смертю, аби не захищати Батьківщину та свої сім"ї. Жалю немає.
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01.02.2025 01:34 Ответить


Ось герої, а не нікчемні ухилянти!
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01.02.2025 08:17 Ответить
От якраз гинути вони категорично не планували. Приклад некомпетентності. Жоден з цих п'ятьох і приблизно не розумів, що таке зимові гори. І розуму не вистачило поцікавитись.
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01.02.2025 09:02 Ответить
Все вони знали, в Ютубе купа відео як там переходили, про іншу небезпеку (фото-пастки, БПЛА) що нижче в горах теж знали, тому і йшли самим складним маршрутом щоб не попасти. Піп Іван Мармароський дуже небезпечна гора, хоча і наш Піп Іван Чорногорський не безпечніше, зараз весь хребет суцільна небезпека, шкода якщо загинуть.
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01.02.2025 09:42 Ответить
Знати і розуміти (вміти) різні речі. Бачили як , вивчаючи пілотування по ютубу сирійські повстанці на гелікоптері " політали"? Самовбиватися вони не планували, але і критичного мислення навіть в зародку в їхніх головах не було.
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01.02.2025 09:48 Ответить
Повторюю: Вони знали, розуміли і критичне мислення в них теж було, тому і пішли на "Івана" а не на "Стіг" де їх зловили б 100%, і можливо що вони перетнули кордон тому їх і шукають румуни. Не лізте в демагогію головне щоб були живі.
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01.02.2025 10:00 Ответить
Їхні сім'ї давно виїхали, то чому вони мають захищати твою батьківщину? Само хоч з фронту пише?
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01.02.2025 09:24 Ответить
Вона, Батьківщина, тільки моя?
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01.02.2025 09:41 Ответить
Спитай це у 95 кварталу, поліції та инших.
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01.02.2025 09:45 Ответить
З 95 спитати в мене немає в кого, а з поліції родич воює, на Херсонщині, бо він з окупованої території тож немає ніякої тут посади.
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01.02.2025 09:50 Ответить
Так підійди під час концерту і спитай. У мене сусід військовий пенсіонер на війну не збирається, однокласник у поліції теж туди не збирається.
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01.02.2025 09:56 Ответить
Я не ходжу на їхні концерти на відміну від тебе. Звісно, ти з ненавистью їх ходиш дивитись.
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01.02.2025 09:59 Ответить
І я не ходжу. Але я тобі написав місце де ти у них можеш попитати все, що захочеш.
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01.02.2025 10:01 Ответить
А ти розраховуєш, шо тихо сконаєш у себе на дивані
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01.02.2025 09:29 Ответить
Тікають виборці Зе з країни мрії
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01.02.2025 01:36 Ответить
путін тут нє прі чом, так кацапе?
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01.02.2025 02:54 Ответить
президент і верховний головнокомандувач України = ЗЄлєнський
це він так так керманить країною, що все тріщить

то до чого тут хутін ?

.
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01.02.2025 03:36 Ответить
тим хто любить цілувати чи підлизувати очко найвеличнішого як хреновим танцюристам,
лиш тут не яйці заважають а *****, або порох
порох або *****.....
а те що зеопа відбила бажання воювати, то це потрібно розслідувати.
це зроблено цілеспрямовано, ретельно сплановано, тому крім як держзрадою назвати не можна
алеж, *****, є *****, гандон, підар та сатана, який винуватий навіть в тому що зе призначив сексологиню послом
тож ще раз...
***** та порох, порох та ***** і ніхто крім них.
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01.02.2025 09:18 Ответить
Це не ретельне планування, а світобачення трупи коміків. Вони некомпетентні і тупі настільки, що про це не здогадуються. Вони зневажають свою публіку, хоча потребують аплодисментів. Вони керують країною, як в їхньому світобаченні, мають керувати всі політики. Більшість народу починає ненавидіти політиків на другий день після виборів бо "вони все вкрали". Зелені коміки з таких людей. Вони знають, що зобов'язані все вкрасти.
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01.02.2025 10:00 Ответить
сам допис наповнений змістом і має право на існування але:
я не згоден ні з одним стовом, бо Ви пробуєте списати всі злочини команди зе на некомпетентність, тобто на (поху...зм), або якесь їх (своє) бачення життя держави.....
а я стверджую що вся політика керування Україною, бандою зе, заточена на знищення державності, знищення економіки а головне, тотальне розкрадання всього і вся.
вибачте, але Ваша думка про нинішню владу та моя, різні, від слова "зовсім"
Ви бачите (прикол) некомпетентність, а я бачу свідому, сплановану держзраду.
і нічого особистого. Ви думаєте так, а я так. в діалозі народжується істина, або ні.
свободу думки, некомпетентний, ще не додумався заборонити.
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01.02.2025 10:51 Ответить
В трупу коміків пуйло вдало втулив Єрмака, Татарова Гетьманцева і безліч гидоти, які знають що робити.
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01.02.2025 17:25 Ответить
Саме так. ***** лише скористалося ситуацією, яку створив зелений виродок. Якби твій бог, зеленський здох ще маленьким, взагалі не було би війни. Ця тварь не менш проклята ніж путін, сподіваюсь воно не здохне легкою смерю.
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01.02.2025 09:08 Ответить
Я б все ж таки не був таким категоричним. Мудрий нарід вибрав би подібного бовдцра і щось подібне б трапилось.
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01.02.2025 09:55 Ответить
Хіба я писав, що пуйло не винне, навчись читати недолуге, хоча виборці оманського не лоха і агента пуйла усі такі
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01.02.2025 10:58 Ответить
альпіністи відкрили сезон.
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01.02.2025 01:41 Ответить
НЕ дождетесь !

а ти аналіз мочі все ж такий здай....

.
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01.02.2025 03:28 Ответить
із смертельними хворобами не шуткують....

.
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01.02.2025 03:38 Ответить
В Карпатах лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревёт камнепад.
И можно свернуть, назад повернуть,
Но мы выбираем последний путь,
Опасный, как военная тропа!
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01.02.2025 02:33 Ответить
"Отставить разговоры!
Вперёд и вверх, а там...
Ведь это наши горы - Они помогут нам!"
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01.02.2025 06:10 Ответить
ніт, це не їх гори. І вони їх вбивають.
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01.02.2025 06:43 Ответить
Ти вже дійшов до фронту чи ти вагітний пенсіонер з під дивана пишеш.
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01.02.2025 09:22 Ответить
Ви, як я зрозумів, говорите про німецький фронт? Бо судячи із прапорця ви там знаходитесь.
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01.02.2025 09:25 Ответить
Ну вот а вы говорите что границы закрыты. Проходной двор а не границы. Кто хочет тот идёт, горы, Тыса, надувной матрас на Киевском водохранилище. И заметьте воевать то никого не заставляют, есть ведь опция ждать Путина в теплой тюрьме с кашкой 3-4 года. Или даже условно можно получить.
Что касается гор-- длительный незнакомый маршрут для неопытных скалолазов, это верная смерть.
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01.02.2025 03:17 Ответить
ти що так за здохлих дезертирів розхвилювався ?

піди подивись на море прапорців на Майдані, урод.
кожен прапорець це - Український Герой

а ті пьятеро що сподіваюсь замерзли - наволоч !

.
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01.02.2025 03:32 Ответить
доживеш до ранку - напиши, дезертир...
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01.02.2025 03:40 Ответить
Я не злорадствую.. Мені їх просто не шкода.
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01.02.2025 05:58 Ответить
поемію Дарвіна дебілам🤣🤣
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01.02.2025 05:09 Ответить
Не шкода мені тих нікчем, що обрали втечу з країни, що стікає кров'ю.
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01.02.2025 05:55 Ответить
Та ні, нікчеми такі як ти, які самі сидять в лайні та хочуть щоб і решта в ньому сиділа.
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01.02.2025 09:20 Ответить
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01.02.2025 07:39 Ответить
Да й х…ер з ними, кожен вибирає свій шлях.
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01.02.2025 07:56 Ответить
Ну от чому мені боже ціх крилав не дав, я стрибав з поізда в Субботіца в 89, я перепливав канаву в Швайнемюнде в 91, я дістався Канади нарешті,я експерт.Ухилянти лохі,нехай дохнут'в Тисі і в ґорах.Слава ЗСУ, отим шо зара в окопах ґероям.
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01.02.2025 08:02 Ответить
Експерт, а ти себе ухилянтом не вважаєш?
Може повернешся захищати Батьківщину?
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01.02.2025 09:05 Ответить
То він ухилявся від служби в РСЧА?😂🤡
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01.02.2025 09:14 Ответить
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01.02.2025 09:25 Ответить
толік курва ти такі торкнув за жіве,мені буде 60, я спортсмен і всі діла, а чому ти не в зсу?
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01.02.2025 09:24 Ответить
Тому що ще молодий, в червні всього лише 68 буде.
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01.02.2025 09:28 Ответить
Здоров'ячка, шановний!
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01.02.2025 09:32 Ответить
Дякую!
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01.02.2025 09:33 Ответить
Тоді у французькій легіон можна, тобі там будуть раді
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01.02.2025 09:34 Ответить
Не проходжу за формулою: Иметь «индекс массы тела» от 18 до 30 кг / м² (ИМТ = вес / рост²)
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01.02.2025 09:38 Ответить
толік, ну і чим ти такий славетний?
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01.02.2025 09:49 Ответить
Нічим, з поїзду не стрибав, канаву не перепливав, до Канади не діставався і експертом не став.
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01.02.2025 09:56 Ответить
толік, ну то таке, але ґрошенятми ЗСУ треба допомаґати
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01.02.2025 10:19 Ответить
Ні,бо він, як і багато тих хто виїхав до війни,мав сміливість все покинути і поїхати в невідоме , коли йому нічого не загрожувало, поки щурів, які зараз втікають наклавши повні штани,все задовільняло ,хлебтали дешеву горілку і зневажливо розказували про миття унітазів...
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01.02.2025 09:53 Ответить
Чим вище в гори, тим товщі вовки і ведмеді...
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01.02.2025 09:11 Ответить
Які ж ×-ли мерзенні істоти, радіють можливій смерті п'ятьох людей та пишаються, що боневтіки з безправного мародерного концтабору.
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01.02.2025 09:17 Ответить
То може вони передумали та розвернулися? Пошукайте їх десь на нулі в штурмовій бригаді.
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01.02.2025 09:20 Ответить
Дивні люди, ні, щоб задонатити якомусь ТЦК чи ВЛК, вирішити питання і спокійно через кордон. Ще щасливої дороги побажають. Життя ж того не вартує.
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01.02.2025 09:33 Ответить
А що, зимові запливи у Тисі вже непопулярні? Вітання родинам зниклих! Ви сами вбили своїх горців.
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01.02.2025 09:36 Ответить
Воля чи смерть. Для країни - це вирок, коли такий ризик загинути змушує людей на такі вчинки.
Це відчай, і немає значення яку цінність для них становить держава. І це залишиться частиною історії, де люди ізольовані і шукають порятунку такими способами.
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01.02.2025 10:07 Ответить
щось плутаєш:
"Воля або смерть" - це НЕ про дезертирів

"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за неї"
Катехизис ОУН

.
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01.02.2025 11:47 Ответить
В державі до нападу - 13(правка) млн працювали на державу, тобто їхня праця оплачувалась бюджетом.
Тепер, наступне - дезертирство в нас навіть для тривалого сзч не вживають.
А саме поняття стосується людей, які після присяги взяли зброю і виконують певні задачі на певному місці. І якщо вони полишили це місце - то це і є відмова від приказу і дезертирство.
То кому треба нагадувати цінність держави?
Тим, хто податками утримували 13 млн, чи тим хто не відмовлялись від пільг, програм навчання, компенсацій на комунальні витати, форми тощо?
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01.02.2025 16:40 Ответить
А могли б загинути з користю, під Покровськом
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01.02.2025 10:34 Ответить
 
 