Румынские спасатели разыскивают в горах пятерых украинцев, от них уже 20 дней нет известий, - СМИ
Румынские спасатели ищут пятерых украинцев, которые отправились в страну с намерением пересечь границу через горы. Они уже 20 дней не выходят на связь.
Об этом пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что поиски пятерых граждан Украины начались после того, как их семьи подали официальный запрос на розыск, заявив, что они не получали известий от своих родственников в течение 20 дней.
В пятницу, 31 января, спасатели вместе с офицерами пограничной полиции Румынии отправились на поиски молодых украинцев, разделенных на две группы, которые отправились в страну три недели назад.
Для поиска пропавших спасатели из Марамуреша используют беспилотники и специальную программу.
"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", - заявили в спасательной службе Марамуреш.
После более шести часов поисков они были приостановлены. Румынские спасатели намерены возобновить поиски, когда будут иметь больше информации о пропавших.
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Ось герої, а не нікчемні ухилянти!
це він так так керманить країною, що все тріщить
то до чого тут хутін ?
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лиш тут не яйці заважають а *****, або порох
порох або *****.....
а те що зеопа відбила бажання воювати, то це потрібно розслідувати.
це зроблено цілеспрямовано, ретельно сплановано, тому крім як держзрадою назвати не можна
алеж, *****, є *****, гандон, підар та сатана, який винуватий навіть в тому що зе призначив сексологиню послом
тож ще раз...
***** та порох, порох та ***** і ніхто крім них.
я не згоден ні з одним стовом, бо Ви пробуєте списати всі злочини команди зе на некомпетентність, тобто на (поху...зм), або якесь їх (своє) бачення життя держави.....
а я стверджую що вся політика керування Україною, бандою зе, заточена на знищення державності, знищення економіки а головне, тотальне розкрадання всього і вся.
вибачте, але Ваша думка про нинішню владу та моя, різні, від слова "зовсім"
Ви бачите (прикол) некомпетентність, а я бачу свідому, сплановану держзраду.
і нічого особистого. Ви думаєте так, а я так. в діалозі народжується істина, або ні.
свободу думки, некомпетентний, ще не додумався заборонити.
а ти аналіз мочі все ж такий здай....
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И здесь за камнепадом ревёт камнепад.
И можно свернуть, назад повернуть,
Но мы выбираем последний путь,
Опасный, как военная тропа!
Вперёд и вверх, а там...
Ведь это наши горы - Они помогут нам!"
Что касается гор-- длительный незнакомый маршрут для неопытных скалолазов, это верная смерть.
піди подивись на море прапорців на Майдані, урод.
кожен прапорець це - Український Герой
а ті пьятеро що сподіваюсь замерзли - наволоч !
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Може повернешся захищати Батьківщину?
Це відчай, і немає значення яку цінність для них становить держава. І це залишиться частиною історії, де люди ізольовані і шукають порятунку такими способами.
"Воля або смерть" - це НЕ про дезертирів
"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за неї"
Катехизис ОУН
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Тепер, наступне - дезертирство в нас навіть для тривалого сзч не вживають.
А саме поняття стосується людей, які після присяги взяли зброю і виконують певні задачі на певному місці. І якщо вони полишили це місце - то це і є відмова від приказу і дезертирство.
То кому треба нагадувати цінність держави?
Тим, хто податками утримували 13 млн, чи тим хто не відмовлялись від пільг, програм навчання, компенсацій на комунальні витати, форми тощо?