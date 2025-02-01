Румынские спасатели разыскивают в горах пятерых украинцев, от них уже 20 дней нет известий, - СМИ

Румынские спасатели ищут пятерых украинцев, которые отправились в страну с намерением пересечь границу через горы. Они уже 20 дней не выходят на связь.

Об этом пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поиски пятерых граждан Украины начались после того, как их семьи подали официальный запрос на розыск, заявив, что они не получали известий от своих родственников в течение 20 дней.

В пятницу, 31 января, спасатели вместе с офицерами пограничной полиции Румынии отправились на поиски молодых украинцев, разделенных на две группы, которые отправились в страну три недели назад.

Для поиска пропавших спасатели из Марамуреша используют беспилотники и специальную программу.

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", - заявили в спасательной службе Марамуреш.

После более шести часов поисков они были приостановлены. Румынские спасатели намерены возобновить поиски, когда будут иметь больше информации о пропавших.

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