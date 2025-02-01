РФ атакует Украину ракетами: есть скоростные цели в направлении Полтавы и Харьковщины, - Воздушные силы
Утром 1 февраля 2025 года РФ атакует Украину ракетами, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сейчас фиксируются скоростные воздушные цели в направлении Полтавы и на Харьковщине.
Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что в небе находятся 6 вражеских бортов ТУ-95мс и 4 борта ТУ-22М3.
Больше информации на эту минуту не известно.
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350 і 450 км для дронів відстань посильна.