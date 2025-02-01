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РФ атакует Украину ракетами: есть скоростные цели в направлении Полтавы и Харьковщины, - Воздушные силы

Росіяни атакували балістикою

Утром 1 февраля 2025 года РФ атакует Украину ракетами, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сейчас фиксируются скоростные воздушные цели в направлении Полтавы и на Харьковщине.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что в небе находятся 6 вражеских бортов ТУ-95мс и 4 борта ТУ-22М3.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

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свинособаки ...
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01.02.2025 07:23 Ответить
поки у світі метушня і плутанина ініційована трампівським турборежимом, саме час захєрачить парочку газокомпресорних станцій, які самі найближчі - "Холм-Жирки" і "Павєлєцкую".
350 і 450 км для дронів відстань посильна.
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01.02.2025 07:35 Ответить
 
 