РФ атакует Украину ракетами: есть скоростные цели в направлении Полтавы и Харьковщины, - Воздушные силы

Утром 1 февраля 2025 года РФ атакует Украину ракетами, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сейчас фиксируются скоростные воздушные цели в направлении Полтавы и на Харьковщине.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что в небе находятся 6 вражеских бортов ТУ-95мс и 4 борта ТУ-22М3.

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Больше информации на эту минуту не известно.