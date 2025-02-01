Возле Дачного уничтожено 3 мотоцикла с вражеским десантом. Войска РФ пытались прорвать нашу оборону на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 31 января 2025 года, основные атакующие усилия врага были сосредоточены на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка и Улаклы. В районе Дачного, для проведения штурмовых действий, противник пытался доставить личный состав на мотоциклах. В результате огневого поражения три мотоцикла с десантом были уничтожены, остальные - отказались от дальнейших наступательных действий.

По данным ОСГВ "Хортица", на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске: понес потери, отошел.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали наши позиции в районах Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызово. Потерь позиций не допущено.

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"На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодязи. Ухудшение тактического положения не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении атаки врага были направлены на наши укрепления в Белогоровке и Спорном. Вблизи Верхнекаменского противник пытался атаковать с применением бронетехники. Результат работы наших артиллеристов и пилотов БПЛА - два горящих российских БТР и почти два десятка убитых оккупантов.

"На Краматорском и Торецком направлениях при активной поддержке БПЛА противник штурмовал наши укрепления возле Ступочек и Белой Горы. Самые ожесточенные бои происходили в Часовом Яре и Торецке. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

Также отмечается, что на Новопавловском направлении оккупанты пытались прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное. Потерь позиций не допущено.

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Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.