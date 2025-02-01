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Латвия передаст Украине 100 дронов для ВСУ

латвія

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии состоится мероприятие, во время которого официально объявят об отправке партии из 100 дронов для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, инициатива реализована благодаря благотворительному фонду "Ziedot.lv" и поддержке правительства Латвии. Организаторы фонда отмечают, что украинским военным критически необходимы FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники.

В мероприятии примут участие министр иностранных дел Латвии Байба Браже, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта. Запланирована также демонстрация одного из беспилотников, который поднимут в воздух.

Напомним, NSATU уже частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины. Центр NSATU в германском городе Висбаден полностью заработает в феврале.

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Латвия (1348) помощь (7872) дроны (4098)


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100 дронів це мабуть на пару днів боїв. Круто , зате показуха на відмінно.
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01.02.2025 10:30 Ответить
ну ти ж видно штук 300 дронів ЗСУ передав. да?
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01.02.2025 10:36 Ответить
Та хоч гривню кинь, *****.
Заїбали ви вже за край, або ***** за зарплату срете під кожною новиною про зраду, або упороті ДОВБОЙБИ
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01.02.2025 10:58 Ответить
А з якого бодуна ви вирішили що я нічого не донатю на ЗСУ? Я перед вами не буду звітувати скльки та кому донатив зі своєї невеликої пенсії.
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01.02.2025 11:26 Ответить
З твого висеру це видно.
Бо навіть якщо ти 1000 задонатив - то є тільки частинка дрона, а тут 100, тай не перший і впевнений шо не останній раз.
А срати за зраду не потрібно.
От просто подякувати - це так, а бубоніння щодо того шо мало непотрібно
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01.02.2025 12:08 Ответить
Нашо це гімно писати? Ви знаєте шо то за дрони? Може там октакоптери, на які по шість 120мм мін за раз заряжають? Та ще й з тепловізійними камерами.
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01.02.2025 11:45 Ответить
Латвії, Литві та Естонії треба вже починати підготовку операторів (бажано навчити всіх військових користуватись дронами) та створення замкнених ланцюгів виробництва FPV, і що важливо - запасів дронів на власній території. Бо удар через Сувалки на Кенігсберг відріже країни Балтії від решти Європи, а русня заблокує з моря і повітря.
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01.02.2025 10:31 Ответить
Дякуємо Друзі!
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01.02.2025 10:37 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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01.02.2025 15:03 Ответить
 
 