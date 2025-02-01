Латвия передаст Украине 100 дронов для ВСУ

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии состоится мероприятие, во время которого официально объявят об отправке партии из 100 дронов для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, инициатива реализована благодаря благотворительному фонду "Ziedot.lv" и поддержке правительства Латвии. Организаторы фонда отмечают, что украинским военным критически необходимы FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники.

В мероприятии примут участие министр иностранных дел Латвии Байба Браже, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта. Запланирована также демонстрация одного из беспилотников, который поднимут в воздух.

Напомним, NSATU уже частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины. Центр NSATU в германском городе Висбаден полностью заработает в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре страны, граничащие с РФ, призвали ЕС выделить 100 млрд евро на оборону