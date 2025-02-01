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Новости
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Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 10, в больнице скончалась женщина

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.

В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в г. Сумы 30 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

"Тогда потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

По обновленным данным, от вражеской атаки всего погибло 10 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 40 раз обстреляли Сумщину в течение дня, повреждены дома и автомобили

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что завершены поисково-спасательные работы в Сумах: 9 человек погибли, еще 15 получили ранения.

Автор: 

Сумская область (3319) Сумы (1180) жертвы (2096) Сумский район (265) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+3
А трамп так і не виказав хоч яку стурбованість по факту чергового терористичного акту орків. Зате майже одразу виступив зі співчуттям оркам після падіння літака в Америці. Про ООН мовчу, ця організація вже давно мертва.
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01.02.2025 11:16 Ответить
+1
Читай поміж рядків! "Демократичний світ" підходить до межі свого існування.
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01.02.2025 12:22 Ответить
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Порошенко вже б скликав Радбез ООН, надав докази обстрілів. а цей зелений лідор матню тягає за єрмаком
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01.02.2025 11:02 Ответить
А трамп так і не виказав хоч яку стурбованість по факту чергового терористичного акту орків. Зате майже одразу виступив зі співчуттям оркам після падіння літака в Америці. Про ООН мовчу, ця організація вже давно мертва.
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01.02.2025 11:16 Ответить
до чого тут трамп,він в нас президент?
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01.02.2025 11:18 Ответить
Читай поміж рядків! "Демократичний світ" підходить до межі свого існування.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:22 Ответить
 
 