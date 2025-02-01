Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество жертв возросло до 10, в больнице скончалась женщина

В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в г. Сумы 30 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

"Тогда потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

По обновленным данным, от вражеской атаки всего погибло 10 человек.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что завершены поисково-спасательные работы в Сумах: 9 человек погибли, еще 15 получили ранения.