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Военнослужащий РТЦК, сопровождавший мобилизованных, был застрелен на АЗС в Пирятине. Нападающий скрылся, - Сухопутные войска

Застрелили військового ТЦК

1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в г. Пирятин на Полтавщине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

"После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - говорится в сообщении.

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Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.

"На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные меры. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов", - добавляют в Сухопутных войсках.

Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной.

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"Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним", - резюмируется в сообщении.

Автор: 

стрельба (3267) убийство (6505) ТЦК (606) Полтавская область (1184) Лубенский район (12) Пирятин (7)


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Топ комментарии
+44
А попереджали що таке Може бути. Попереджали владу не вбивати клин розколу між цивільними і військовими. Але зеленим гнидам все папріколу.

А тепер готуйтеся, ті хто вернуться з фронту почнуть шукати свою правду і нічим добрим це не скінчиться.
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01.02.2025 11:51 Ответить
+22
Ну что вы никто не бьёт никого в ТЦК и не запихивает ногами в бутик..это отдельные факты ....а тут всего..факт...полагаю с ТЦК это не связано...человек с ружьём спокойно подошёл к военному с автоматом... ах да вопрос -- сопровождал мобилизованных с автоматом..серьезно??!! А что мобилизованные граждане в статусе заключённых, арестантов ?! Или это рабы!? Нет просто вопросы...например несения караульной службы людьми с автоматами неумение обеспечить периметр охраны..перекрытия друг друга сектором обстрела дублирование секторов ....мда...
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01.02.2025 12:12 Ответить
+20
І саме тому крадіїв та хабарників у частинах треба розстрілювати одразу, а не панькатися через суди, де воно відкупиться. І з депутатів зняти недоторканість , бо війна ж. Чи "етодругоє виніпанімаіті"? І для воєнкомів має бути не щатримання на забарі, а розстріл на місці отримання хабаря. І так далі. Може це якось почне працювати в обидва боки?
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01.02.2025 12:09 Ответить
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В адекватний стан треба повернути довбойбів типу вас. Тому що тцк ну роблять те саме що кацапи і кацапмькими методами.
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01.02.2025 14:39 Ответить
Дана подія показує,ще і як готують військових до війни: військовий з зарядженим автоматом на грудях в словесній перепалці з цивільним,дає себе вбити з двостволки того цивільного,при тому що був не один,а з напарником-військовим.
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01.02.2025 14:11 Ответить
Дана подія показує, що найбільш незахищенна верства населення - військові. Давно же треба надати більші права.
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01.02.2025 14:18 Ответить
Дане дiйство вказуе на незахищеннiсть любих верств населення. У даному випадку зебiли зтровили вiйськових з цивiльними, хоча сам рекрутинг - це чисто державне респонсiбiлiтi.
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01.02.2025 15:37 Ответить
Бiльше прав у вiйськових не буде. Зебiли бояться вiйськових, тому й Залужного пiшли.
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01.02.2025 15:39 Ответить
Зеленський грає з вогнем. Ще досі нема навіть законопроєкту про поразку в правах на 10 років для ухилянтів. Щоб вони не мали можливості обиратися і бути обраними до усіх гілок влади без виключення. заборону обіймати посади дерслужбовців усіх рангів. На наступних виборах ,,простий народ" наголосує нового Зеленського.
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01.02.2025 14:11 Ответить
Що? Це проекти мають вносити ті,хто ніколи не воював?Це по перше.А по друге,за розум потрібно цінити.Ну пролізуть до влади,хто пробив собі різні убд і все.
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01.02.2025 14:20 Ответить
PREDATOR PREDATOR На вашу думку такий закон не потрібен?
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01.02.2025 14:33 Ответить
PREDATOR PREDATOR Якщо людина розумна але порушує закон про мобілізацію, то вона гідна бути народним депутатом?
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01.02.2025 14:37 Ответить
Закон про мобілізацію тільки для бідніших.
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01.02.2025 16:40 Ответить
PREDATOR PREDATOR Не зовсім зрозумів. Якщо закон для бідніших, чому тоді багаті вимушені купувати довідки ВЛК? Закон , по вашому їх не стосується.
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01.02.2025 17:16 Ответить
Ну то може нехай в першу чергу йдуть в окоп ті, кому такі права потрібні?
У моєму віці і при моїй освіті в гробу я бачив ті ваші "гілки влади".
Але ж ні. Саме держслужбовці зараз майже всі - заброньовані інваліди.
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01.02.2025 14:36 Ответить
Ярослав Кийко Тоді як держслужбовців заброньованих інвалідів замінити на патріотів? Які пропозиції?
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01.02.2025 14:53 Ответить
Про це вже сотні разів тут писали, як і ким замінити молодих рожевощоких пристосуванців, котрі або мають "волохату руку" де слід, або просто відкупилися, заплативши продажним воєнкомам. Я от не зрозумів, чому держслужбовців потрібно замінити на патріотів. Ви вважаєте, що зараз там відсутні патріотично налаштовані працівники, наприклад жінки? Ну, може воно й так, я не знаю.
У підсумку, воювати повинні найбільш придатні та підготовлені до цього люди, а не ті хто не знайшов можливостей "відкосити" і кого спіймали на вулиці.
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01.02.2025 15:03 Ответить
Ярослав Кийко А як визначити ,,найбільш придатних" ? Хто їх повинен визначати? Люди вже визначили найбільш придатного в президенти.
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01.02.2025 15:17 Ответить
Ох, не треба було про "президента"... Без ножа ріжете
Найбільш придатних повинна була б визначати ВЛК, але там працюють скотиняки, тому цей етап пропустимо.
"1. Перша черга оперативного резерву - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.
2. Друга черга оперативного резерву (наразі діє друга хвиля мобілізації) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
3. Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.
4. Громадський резерв - інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень на призив на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань винятково в особливий період."
То до чого це я... Я не розумію, чому відловлюють на вулицях старих/хромих/косих або відривають від станка простих роботяг, у той час коли ще добіса "пенсіонерів" МВС та інших "асобо прібліжонних" до держслужби осіб. Я не розумію, куди зник розпіарений Сирським аудит. В результаті у нас 200-250 тисяч безвилазно в окопах, а решта 700-800 тисяч - третій рік смокчуть державну соску.
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01.02.2025 15:31 Ответить
Ярослав Кийко Тобто навмисно відловлюють старих/хромих/косих? Це якась змова? Хто замовляє таку мобілізацію? Може агенти путіна пробрались в ТЦК? І що здорових ухилянтів на вулицях одразу відпускають?
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01.02.2025 15:54 Ответить
Nikolay Pisariev, ви де знаходились останніх три роки? Вказівку гребти всіх старих/хромих/косих лікарі ВЛК та ухилянти з ТЦК отримали напряму від свого керівництва. Якщо ви про це "не знаєте", то ви мабуть самі працюєте в ТЦК.
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01.02.2025 16:52 Ответить
Ярослав Кийко Тобто керівництво ТЦК і ВЛК завербовані кацапами?
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01.02.2025 17:09 Ответить
Nikolay Pisariev Тобто лікарі ВЛК і ухилянти ТЦК стверджують, що отримують такі накази від свого керівництва. Які ви будете робити з цього висновки - ваша власна справа.
Лікбез припинено, всього найкращого.
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01.02.2025 17:13 Ответить
Ярослав Кийко І вам дякую за розмову. Принаймні обмінялись думками.
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01.02.2025 17:25 Ответить
Ярослав Кийко Чому керівництво ТЦК і ВЛК забороняють відловлювати здорових ухилянтів?
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01.02.2025 17:12 Ответить
Тобто навмисно відловлюють старих/хромих/косих? Це якась змова? Хто замовляє таку мобілізацію?
У вас якісь проблеми з логічним мисленням.За три роки що,неможливо зрозуміти,що влада "зелених" працює на знищення країни,а у всіх сферах саботує її захист?Чи ви як дитина,вам потрібно все детально розжовувати?
Хворі та старі не зроблять ЗСУ сильнішими,а тілько його послаблять,стануть тягарем,знизить боєздатність ЗСУ.Саме такі гинуть у перші дні перебування на "нулі",а це добра новина для Пенсійного фонду,не потрібно нічого згодом виплачувати.
А хто заказує таку мобілізацію?Скину один скрін,я думаю ви встигнете його побачити і все зрозуміти,поки його не видалять,бо свободи слова уже у нас немає.
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07.02.2025 12:56 Ответить
Тотальна мобілізація без всіляких броней, керівників, спеціялістів. Від 20 років до 60. Куди кого по стану здоров'я та здібностей. Всі працюють на ЗСУ. За порядком наглядають пенсіонери за 60 років. Альтернатива - призив по лотереї, по початковим літерам прізвища.
Якщо випадає літера З то Кловун бере автомат і йде в окоп.
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01.02.2025 16:30 Ответить
Спочатку, уріжемо права цим ухилягтам, ууууу.
А потім, а чому ви іммігруете? Чому не хочете будувати світле майбутнє нам, ууууу, зрадники.
А чому такий віддтік населення з нашого раю?
Вас дебілів нічому історія не вчить.
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01.02.2025 14:37 Ответить
Ефект Даннінга-Крюгера.
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01.02.2025 16:03 Ответить
Я так скажу. Спілкуюся з людьми - більшість абсолютно адекватно оцінюють все, що відбувається. Читаєш Цензор - відчуття, що навколо Є..б..анаріум) Тому не треба нервувати зайвий раз, тут багато пропагандистів в пасеться. Хай люди виговоряться.
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01.02.2025 23:42 Ответить
Мене сьогодні пинили ТЦКуни, побачили мене з далеку через дорогу (якихось хлопів перевіряли), діждалися поки я пройдусь по магазинам і зненацька заскочили в перевулку. Ну я їм козирнув своєю бронею в резерв+, вони з сумом сіли в машину і поїхали, мабуть деньок не продуктивний. Їхали в супроводі жовторотика поліціянта на цивільній машині
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01.02.2025 14:38 Ответить
Підлога Маккартні От всі б як ви, мали при собі Резерв+. Я ще в травні оновив, тоді були великі черги
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01.02.2025 14:44 Ответить
Пакують і з резервами плюс.
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01.02.2025 16:42 Ответить
PREDATOR PREDATOR У вас е приклади? Моїх родичів перевіряли неодноразово і не затримували.
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01.02.2025 17:29 Ответить
Конкретно в мене немає.
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01.02.2025 18:43 Ответить
PREDATOR PREDATOR Тоді навіщо ви це написали?
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01.02.2025 19:21 Ответить
Бо таке є.
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01.02.2025 19:54 Ответить
Коблпот Якщо хабарники іммігрують, це чудово. Я бажаю бачити у ВР справжніх патріотів.
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01.02.2025 14:41 Ответить
zakvova Хто буде розстрілювать? Кацапи?
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01.02.2025 15:19 Ответить
Дійсно,до кого належить кцт,кому підпорядковується?
Що-оп,то так,а офіційно-кому?
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02.02.2025 11:55 Ответить
Гарно пропагандисти з цензоа зачищають коменти, які не в тренді ура-патріотизму.
Ти, хто мене в черговий раз заблокуєш і видалиш комент, знай, що ти дешева шістка.
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06.02.2025 18:30 Ответить
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