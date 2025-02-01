Военнослужащий РТЦК, сопровождавший мобилизованных, был застрелен на АЗС в Пирятине. Нападающий скрылся, - Сухопутные войска

1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в г. Пирятин на Полтавщине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Как отмечается, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

"После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - говорится в сообщении.

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Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.

"На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные меры. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов", - добавляют в Сухопутных войсках.

Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной.

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"Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним", - резюмируется в сообщении.