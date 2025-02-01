Военнослужащий РТЦК, сопровождавший мобилизованных, был застрелен на АЗС в Пирятине. Нападающий скрылся, - Сухопутные войска
1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в г. Пирятин на Полтавщине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
Как отмечается, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.
"После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - говорится в сообщении.
Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.
"На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные меры. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов", - добавляют в Сухопутных войсках.
Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной.
"Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним", - резюмируется в сообщении.
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У моєму віці і при моїй освіті в гробу я бачив ті ваші "гілки влади".
Але ж ні. Саме держслужбовці зараз майже всі - заброньовані інваліди.
У підсумку, воювати повинні найбільш придатні та підготовлені до цього люди, а не ті хто не знайшов можливостей "відкосити" і кого спіймали на вулиці.
Найбільш придатних повинна була б визначати ВЛК, але там працюють скотиняки, тому цей етап пропустимо.
"1. Перша черга оперативного резерву - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.
2. Друга черга оперативного резерву (наразі діє друга хвиля мобілізації) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
3. Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.
4. Громадський резерв - інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень на призив на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань винятково в особливий період."
То до чого це я... Я не розумію, чому відловлюють на вулицях старих/хромих/косих або відривають від станка простих роботяг, у той час коли ще добіса "пенсіонерів" МВС та інших "асобо прібліжонних" до держслужби осіб. Я не розумію, куди зник розпіарений Сирським аудит. В результаті у нас 200-250 тисяч безвилазно в окопах, а решта 700-800 тисяч - третій рік смокчуть державну соску.
Лікбез припинено, всього найкращого.
У вас якісь проблеми з логічним мисленням.За три роки що,неможливо зрозуміти,що влада "зелених" працює на знищення країни,а у всіх сферах саботує її захист?Чи ви як дитина,вам потрібно все детально розжовувати?
Хворі та старі не зроблять ЗСУ сильнішими,а тілько його послаблять,стануть тягарем,знизить боєздатність ЗСУ.Саме такі гинуть у перші дні перебування на "нулі",а це добра новина для Пенсійного фонду,не потрібно нічого згодом виплачувати.
А хто заказує таку мобілізацію?Скину один скрін,я думаю ви встигнете його побачити і все зрозуміти,поки його не видалять,бо свободи слова уже у нас немає.
Якщо випадає літера З то Кловун бере автомат і йде в окоп.
А потім, а чому ви іммігруете? Чому не хочете будувати світле майбутнє нам, ууууу, зрадники.
А чому такий віддтік населення з нашого раю?
Вас дебілів нічому історія не вчить.
Що-оп,то так,а офіційно-кому?
Ти, хто мене в черговий раз заблокуєш і видалиш комент, знай, що ти дешева шістка.