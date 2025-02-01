РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10155 посетителей онлайн
Новости
280 1

Оккупанты ударили дроном по Антоновке: погиб мужчина

атака дрона з боєприпасом

Сегодня, 1 февраля 2025 года, войска РФ утром атаковали с БпЛА Антоновку Херсонской области.

Об этом в телеграмме сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Укринформ.

"По данным следствия, утром 1 февраля 2025 года в с. Антоновка Херсонского района военнослужащие РФ совершили атаку дроном. В результате сбрасывания взрывчатки погиб мужчина, который находился на улице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека, согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана женщина, корректировавшая удары РФ по Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

дроны (4098) Херсонская область (4886) Херсонский район (352) Антоновка (76)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.02.2025 14:57 Ответить
 
 