Оккупанты ударили дроном по Антоновке: погиб мужчина

Сегодня, 1 февраля 2025 года, войска РФ утром атаковали с БпЛА Антоновку Херсонской области.

Об этом в телеграмме сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Укринформ.

"По данным следствия, утром 1 февраля 2025 года в с. Антоновка Херсонского района военнослужащие РФ совершили атаку дроном. В результате сбрасывания взрывчатки погиб мужчина, который находился на улице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека, согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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