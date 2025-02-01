Оккупанты ударили дроном по Антоновке: погиб мужчина
Сегодня, 1 февраля 2025 года, войска РФ утром атаковали с БпЛА Антоновку Херсонской области.
Об этом в телеграмме сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Укринформ.
"По данным следствия, утром 1 февраля 2025 года в с. Антоновка Херсонского района военнослужащие РФ совершили атаку дроном. В результате сбрасывания взрывчатки погиб мужчина, который находился на улице", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека, согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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показать весь комментарий01.02.2025 14:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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